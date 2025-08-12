ETV Bharat / technology

रॉयल एनफील्ड हंटर 350 साठी नवीन ग्रॅफाइट ग्रे रंगसंगती सादर - ROYAL ENFIELD HUNTER 350 NEW COLOUR

रॉयल एनफील्डनं हंटर 350 च्या मिड-स्पेक व्हेरिएंटसाठी नवीन ग्रॅफाइट ग्रे रंग सादर केला आहे. हा सौम्य पर्याय स्टायलिश लूक आणि अप्रतिम रायडिंग अनुभव देईल.

Royal Enfield Hunter 350
रॉयल एनफील्ड हंटर 350 (Royal Enfield)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : August 12, 2025 at 12:03 PM IST

2 Min Read

हैदराबाद : रॉयल एनफील्डनं भारतात आपल्या लोकप्रिय हंटर 350 मोटरसायकलच्या मिड-स्पेक व्हेरिएंटसाठी नवीन ग्रॅफाइट ग्रे रंगसंगती सादर केली आहे. या नव्या रंगानं हंटर 350 च्या रंग पर्यायांचा विस्तार झाला असून, मिड-स्पेक व्हेरिएंटमध्ये आता डॅपर ग्रे आणि रिओ व्हाईट रंगांबरोबरच हा नवीन पर्याय उपलब्ध आहे. या रंगसंगतीसह कोणतेही यांत्रिक बदल करण्यात आलेले नाहीत, परंतु सौम्य आणि आकर्षक लूक पसंत करणाऱ्या ग्राहकांसाठी हा पर्याय नक्कीच लक्षवेधी ठरेल. या मोटरसायकलची किंमत, वैशिष्ट्ये आणि उपलब्धता याबाबत सविस्तर माहिती या बातमीत दिली आहे.

Royal Enfield Hunter 350
रॉयल एनफील्ड हंटर 350 (Royal Enfield)

हंटर 350 व्हेरिएंट्स
रॉयल एनफील्ड हंटर 350 ही मोटरसायकल भारतात तीन वेगवेगळ्या व्हेरिएंट्समध्ये उपलब्ध आहे. बेस व्हेरिएंटची किंमत 1.49 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) असून, यात स्पोक व्हील्स आणि फॅक्टरी ब्लॅक रंगसंगती उपलब्ध आहे. मिड-स्पेक व्हेरिएंटची किंमत 1.76 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) आहे, ज्यामध्ये आता ग्रॅफाइट ग्रे, डॅपर ग्रे आणि रिओ व्हाईट असे तीन रंग पर्याय उपलब्ध आहेत. टॉप-स्पेक व्हेरिएंटची किंमत 1.81 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) असून, यात टोकियो ब्लॅक, लंडन रेड आणि रिबेल ब्ल्यू असे तीन रंग पर्याय मिळतात. नवीन ग्रॅफाइट ग्रे रंग मिड-स्पेक व्हेरिएंटसाठी एक स्टायलिश पर्याय आहे.

Royal Enfield Hunter 350
रॉयल एनफील्ड हंटर 350 (Royal Enfield)

हंटर 350 इंजिन
हंटर 350 मध्ये रॉयल एनफील्डचे 349cc, सिंगल-सिलेंडर, ऑइल-कूल्ड इंजिन आहे, जे 20.2 अश्वशक्ती आणि 27 Nm चा पीक टॉर्क निर्माण करतं. हे इंजिन 5-स्पीड गिअरबॉक्सशी जोडलेलं आहे, जे ग्राहकांना स्मूथ आणि शक्तिशाली रायडिंग अनुभव प्रदान करतं. या मोटरसायकलची रचना डबल-क्रॅडल फ्रेमवर आधारित आहे, ज्यामुळं ती मजबूत आणि स्थिर आहे. यात पुढील बाजूस 41 मिमी टेलिस्कोपिक फोर्क्स आणि मागील बाजूस ट्विन शॉक अॅब्सॉर्बर्स आहेत, ज्यांना 6-स्तरीय प्रीलोड अॅडजस्टमेंटची सुविधा आहे. या वैशिष्ट्यांमुळं रायडरला आरामदायी आणि नियंत्रित रायडिंग अनुभव मिळतो.

Royal Enfield Hunter 350
रॉयल एनफील्ड हंटर 350 (Royal Enfield)

वैशिष्ट्ये आणि परिमाणे
हंटर 350 ची सीट उंची 790 मिमी आहे, ज्यामुळं ती वेगवेगळ्या उंचीच्या रायडर्ससाठी योग्य आहे. या मोटरसायकलचं एकूण वजन 181 किलोग्रॅम आहे, तर ग्राउंड क्लीयरन्स 160 मिमी आहे. यामुळं ही मोटरसायकल शहरातील रस्त्यांपासून ते खडबडीत मार्गांपर्यंत सर्वत्र सहजतेनं हाताळली जाऊ शकते. ग्रॅफाइट ग्रे रंगसंगतीमुळं या मोटरसायकलला एक आधुनिक आणि सौम्य लूक मिळाला आहे, जो तरुण रायडर्स आणि रॉयल एनफील्डच्या चाहत्यांना नक्कीच आवडेल.

Royal Enfield Hunter 350
रॉयल एनफील्ड हंटर 350 (Royal Enfield)

उपलब्धता आणि बुकिंग
नवीन ग्रॅफाइट ग्रे रंगातील हंटर 350 साठी बुकिंग आता भारतातील सर्व रॉयल एनफील्ड डीलरशिप्सवर सुरू झालं आहे. या मोटरसायकलची डिलिव्हरी लवकरच सुरू होण्याची अपेक्षा आहे. रॉयल एनफील्डनं या नव्या रंग पर्यायासह आपल्या ग्राहकांना अधिक निवडी उपलब्ध करून दिल्या आहेत, ज्यामुळं हंटर 350 ची लोकप्रियता आणखी वाढण्याची शक्यता आहे. या मोटरसायकलची स्टायलिश डिझाईन, मजबूत बांधणी आणि विश्वासार्ह कामगिरी यामुळं ती भारतीय बाजारपेठेत खास ठरतेय.

हंटर 350 ग्रे रंगसंगती
एनफील्ड हंटर 350 ची नवीन ग्रॅफाइट ग्रे रंगसंगती ही मोटरसायकलप्रेमींसाठी एक आकर्षक पर्याय आहे. यामुळं मिड-स्पेक व्हेरिएंटच्या रंग पर्यायांमध्ये वाढ झाली असून, ग्राहकांना त्यांच्या आवडीनुसार मोटरसायकल निवडण्याची संधी मिळाली आहे. रॉयल एनफील्डची ही मोटरसायकल स्टाइल, परफॉर्मन्स आणि किंमतीच्या बाबतीत एक उत्तम संतुलन साधते. जर तुम्ही नवीन मोटरसायकल खरेदीचा विचार करत असाल, तर हंटर 350 चा हा नवीन रंग नक्कीच पाहण्यासारखा आहे.

हे वाचलंत का :

  1. VLF Mobster स्कूटर भारतात 25 सप्टेंबरला होणार लाँच, मोटोहॉसचा पहिला ICE स्कूटर
  2. 2026 मॉडेल्ससाठी कावासाकीनं सादर केली नवीन रंगसंगती
  3. होंडाची नवीन इलेक्ट्रिक मोटरसायकल 2 सप्टेंबरला होणार सादर

हैदराबाद : रॉयल एनफील्डनं भारतात आपल्या लोकप्रिय हंटर 350 मोटरसायकलच्या मिड-स्पेक व्हेरिएंटसाठी नवीन ग्रॅफाइट ग्रे रंगसंगती सादर केली आहे. या नव्या रंगानं हंटर 350 च्या रंग पर्यायांचा विस्तार झाला असून, मिड-स्पेक व्हेरिएंटमध्ये आता डॅपर ग्रे आणि रिओ व्हाईट रंगांबरोबरच हा नवीन पर्याय उपलब्ध आहे. या रंगसंगतीसह कोणतेही यांत्रिक बदल करण्यात आलेले नाहीत, परंतु सौम्य आणि आकर्षक लूक पसंत करणाऱ्या ग्राहकांसाठी हा पर्याय नक्कीच लक्षवेधी ठरेल. या मोटरसायकलची किंमत, वैशिष्ट्ये आणि उपलब्धता याबाबत सविस्तर माहिती या बातमीत दिली आहे.

Royal Enfield Hunter 350
रॉयल एनफील्ड हंटर 350 (Royal Enfield)

हंटर 350 व्हेरिएंट्स
रॉयल एनफील्ड हंटर 350 ही मोटरसायकल भारतात तीन वेगवेगळ्या व्हेरिएंट्समध्ये उपलब्ध आहे. बेस व्हेरिएंटची किंमत 1.49 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) असून, यात स्पोक व्हील्स आणि फॅक्टरी ब्लॅक रंगसंगती उपलब्ध आहे. मिड-स्पेक व्हेरिएंटची किंमत 1.76 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) आहे, ज्यामध्ये आता ग्रॅफाइट ग्रे, डॅपर ग्रे आणि रिओ व्हाईट असे तीन रंग पर्याय उपलब्ध आहेत. टॉप-स्पेक व्हेरिएंटची किंमत 1.81 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) असून, यात टोकियो ब्लॅक, लंडन रेड आणि रिबेल ब्ल्यू असे तीन रंग पर्याय मिळतात. नवीन ग्रॅफाइट ग्रे रंग मिड-स्पेक व्हेरिएंटसाठी एक स्टायलिश पर्याय आहे.

Royal Enfield Hunter 350
रॉयल एनफील्ड हंटर 350 (Royal Enfield)

हंटर 350 इंजिन
हंटर 350 मध्ये रॉयल एनफील्डचे 349cc, सिंगल-सिलेंडर, ऑइल-कूल्ड इंजिन आहे, जे 20.2 अश्वशक्ती आणि 27 Nm चा पीक टॉर्क निर्माण करतं. हे इंजिन 5-स्पीड गिअरबॉक्सशी जोडलेलं आहे, जे ग्राहकांना स्मूथ आणि शक्तिशाली रायडिंग अनुभव प्रदान करतं. या मोटरसायकलची रचना डबल-क्रॅडल फ्रेमवर आधारित आहे, ज्यामुळं ती मजबूत आणि स्थिर आहे. यात पुढील बाजूस 41 मिमी टेलिस्कोपिक फोर्क्स आणि मागील बाजूस ट्विन शॉक अॅब्सॉर्बर्स आहेत, ज्यांना 6-स्तरीय प्रीलोड अॅडजस्टमेंटची सुविधा आहे. या वैशिष्ट्यांमुळं रायडरला आरामदायी आणि नियंत्रित रायडिंग अनुभव मिळतो.

Royal Enfield Hunter 350
रॉयल एनफील्ड हंटर 350 (Royal Enfield)

वैशिष्ट्ये आणि परिमाणे
हंटर 350 ची सीट उंची 790 मिमी आहे, ज्यामुळं ती वेगवेगळ्या उंचीच्या रायडर्ससाठी योग्य आहे. या मोटरसायकलचं एकूण वजन 181 किलोग्रॅम आहे, तर ग्राउंड क्लीयरन्स 160 मिमी आहे. यामुळं ही मोटरसायकल शहरातील रस्त्यांपासून ते खडबडीत मार्गांपर्यंत सर्वत्र सहजतेनं हाताळली जाऊ शकते. ग्रॅफाइट ग्रे रंगसंगतीमुळं या मोटरसायकलला एक आधुनिक आणि सौम्य लूक मिळाला आहे, जो तरुण रायडर्स आणि रॉयल एनफील्डच्या चाहत्यांना नक्कीच आवडेल.

Royal Enfield Hunter 350
रॉयल एनफील्ड हंटर 350 (Royal Enfield)

उपलब्धता आणि बुकिंग
नवीन ग्रॅफाइट ग्रे रंगातील हंटर 350 साठी बुकिंग आता भारतातील सर्व रॉयल एनफील्ड डीलरशिप्सवर सुरू झालं आहे. या मोटरसायकलची डिलिव्हरी लवकरच सुरू होण्याची अपेक्षा आहे. रॉयल एनफील्डनं या नव्या रंग पर्यायासह आपल्या ग्राहकांना अधिक निवडी उपलब्ध करून दिल्या आहेत, ज्यामुळं हंटर 350 ची लोकप्रियता आणखी वाढण्याची शक्यता आहे. या मोटरसायकलची स्टायलिश डिझाईन, मजबूत बांधणी आणि विश्वासार्ह कामगिरी यामुळं ती भारतीय बाजारपेठेत खास ठरतेय.

हंटर 350 ग्रे रंगसंगती
एनफील्ड हंटर 350 ची नवीन ग्रॅफाइट ग्रे रंगसंगती ही मोटरसायकलप्रेमींसाठी एक आकर्षक पर्याय आहे. यामुळं मिड-स्पेक व्हेरिएंटच्या रंग पर्यायांमध्ये वाढ झाली असून, ग्राहकांना त्यांच्या आवडीनुसार मोटरसायकल निवडण्याची संधी मिळाली आहे. रॉयल एनफील्डची ही मोटरसायकल स्टाइल, परफॉर्मन्स आणि किंमतीच्या बाबतीत एक उत्तम संतुलन साधते. जर तुम्ही नवीन मोटरसायकल खरेदीचा विचार करत असाल, तर हंटर 350 चा हा नवीन रंग नक्कीच पाहण्यासारखा आहे.

हे वाचलंत का :

  1. VLF Mobster स्कूटर भारतात 25 सप्टेंबरला होणार लाँच, मोटोहॉसचा पहिला ICE स्कूटर
  2. 2026 मॉडेल्ससाठी कावासाकीनं सादर केली नवीन रंगसंगती
  3. होंडाची नवीन इलेक्ट्रिक मोटरसायकल 2 सप्टेंबरला होणार सादर

For All Latest Updates

TAGGED:

ROYAL ENFIELD HUNTER 350रॉयल एनफील्ड हंटर 350HUNTER 350हंटर 350ROYAL ENFIELD HUNTER 350 NEW COLOUR

Quick Links / Policies

विश्लेषणात्मक वार्तांकन

फॅटी लिव्हरच्या समस्येनं त्रस्त आहात? आहारात समावेश करा 'ही' फळ

होंडाची नवीन इलेक्ट्रिक मोटरसायकल 2 सप्टेंबरला होणार सादर

पावसाळ्यातील आजारांपासून मुलांचा बचाव कसा करायचा? फॉलो करा या टिप्स

'लिंगोबाचा डोंगर' 48 वर्ष पूर्ण करतोय; 'जैत रे जैत'च्या निमित्ताने पं. हृदयनाथ मंगेशकर यांची Exclusive मुलाखत

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.