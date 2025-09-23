रेनॉल्ट क्विडची दशकपूर्ती: 10 व्या वर्धापन दिनानिमित्त विशेष संस्करण लाँच
रेनॉल्टनं भारतातील क्विडची दशकपूर्ती साजरी करण्यासाठी क्विड 10 वर्धापन दिन विशेष संस्करण लाँच केलं. हे मर्यादित संस्करण स्टायलिश डिझाइन आणि सुधारित वैशिष्ट्यांसह उपलब्ध आहे.
Published : September 23, 2025 at 1:23 PM IST
हैदराबाद : रेनॉल्टनं आपल्या 10 व्या वर्धापनदिनी विशेष संस्करण Kwid 10th Anniversary Edition लाँच केलंय. ही मर्यादित संस्करणाची कार टेक्नो प्रकारावर आधारित आहे आणि ती मॅन्युअल ट्रान्समिशनसह 5.14 लाख रुपये आणि एएमटीसह 5.63 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) किंमतीत उपलब्ध आहे. केवळ 550 युनिट्सच्या मर्यादित उत्पादनासह, ही कार विशेष स्टायलिंग आणि आकर्षक वैशिष्ट्यांसह सादर करण्यात आली आहे. रेनॉल्ट क्विडनं भारतीय बाजारपेठेत मायक्रो-एसयूव्ही सेगमेंटमध्ये नवे मापदंड स्थापित केले आहे.
वैशिष्ट्ये आणि डिझाइन
रेनॉल्ट क्विड 10 व्या वर्धापन दिन संस्करण (Kwid 10th Anniversary Edition) दोन ड्युअल-टोन रंग पर्यायांमध्ये उपलब्ध आहे. फायरी रेड विथ ब्लॅक रूफ आणि नवीन शॅडो ग्रे विथ ब्लॅक रूफ. चमकदार काळ्या फ्लेक्स व्हील्स आणि सी-पिलरवर खास वर्धापन दिन डेकल्स या कारचं आकर्षण वाढवतात. पिवळ्या रंगाची ग्रिल इन्सर्ट या मर्यादित संस्करणाला एक वेगळी ओळख प्रदान करतं. आतील बाजूस, केबिनमध्ये 10 व्या वर्धापन दिन थीम असलेली आसन डिझाइन्स आहेत. पिवळ्या रंगाचे ॲक्सेंट्स, लेदरेट स्टीयरिंग व्हीलवर मेटल मस्टर्ड स्टिच, इन्फोटेनमेंट सिस्टमभोवती आणि दरवाज्यांच्या ट्रिम्सवर पिवळ्या रंगाचे टच या कारला आकर्षित करणारी शैली देतात. याशिवाय, प्रकाशित स्कफ प्लेट्स आणि पडल लॅम्प्स या संस्करणाच्या स्वरूपाला अधोरेखित करतात.
सुरक्षितता आणि नवीन वैशिष्ट्ये
रेनॉल्टनं या विशेष संस्करणात सुरक्षिततेला प्राधान्य दिलं आहे. सर्व आसनांसाठी 3-पॉइंट सीटबेल्ट्स आता स्टँडर्ड वैशिष्ट्य म्हणून दिले जातात, तर क्लायंबर प्रकारात सहा एअरबॅग्स उपलब्ध आहेत. याशिवाय, रेनॉल्टनं क्विडच्या प्रकारांचे नवे नावकरण केलं आहे. या कारमध्ये 1.0 लिटर SCe इंजिन आहे, जे मॅन्युअल किंवा इझी-आर एएमटी ट्रान्समिशनसह जोडलेलं आहे. रेनॉल्ट क्विडची सुरुवातीची किंमत आता 4.29 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) आहे, तर स्वयंचलित प्रकाराची किंमत 4.99 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) पासून सुरू होते.
रेनॉल्ट इंडियाचे नेतृत्व
रेनॉल्ट इंडियाचे व्यवस्थापकीय संचालक वेंकटराम ममिलापल्ले यांनी लाँच प्रसंगी सांगितलं, “क्विडनं भारतातील रेनॉल्टच्या यशस्वी प्रवासात महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे. या कारनं प्रवेश-स्तरीय सेगमेंटमध्ये नावीन्य, परवडणारी किंमत आणि 95% पेक्षा जास्त स्थानिकीकरणासह नवे मापदंड स्थापित केले आहेत. 10 व्या वर्धापन दिन विशेष संस्करण हे ग्राहकांचा विश्वास आणि उच्च-मूल्य वाहतूक समाधान प्रदान करण्याच्या आमच्या वचनबद्धतेचं प्रतीक आहे.”
