रेनॉल्ट क्विड इलेक्ट्रिक : भारतात लवकरच लॉंच होणार किफायतशीर इलेक्ट्रिक कार
रेनॉल्ट क्विड इलेक्ट्रिक 265 किमी रेंजसह, ब्राझीलमध्ये सादर झालीय. ADAS, आधुनिक डिझाइनसह ती भारतात लवकरच लॉंच होणार आहे.
Published : October 13, 2025 at 1:07 PM IST
हैदराबाद : रेनॉल्टनं आपली लोकप्रिय हॅचबॅक कार क्विडचं इलेक्ट्रिक व्हर्जन, क्विड ई-टेक, (Renault Kwid Electric) ब्राझीलमध्ये सादर केलं आहे. ही कॉम्पॅक्ट इलेक्ट्रिक कार 265 किमी रेंज आणि प्रगत ड्रायव्हर असिस्टन्स सिस्टम्स (ADAS) सह येते. भारतात याच्या चाचण्या अनेकदा दिसून आल्या असून, लवकरच ही कार भारतीय बाजारात दाखल होण्याची शक्यता आहे. रेनॉल्टच्या ‘रेनॉल्यूशन इंडिया 2024’ योजनेंतर्गत 2029 पर्यंत भारतात पाच नवीन मॉडेल्स सादर करण्याचा कंपनीचा मानस आहे. क्विड इलेक्ट्रिक ही किफायतशीर इलेक्ट्रिक वाहन बाजारात ताटा टियागो ईव्ही आणि एमजी कॉमेट यांच्याशी स्पर्धा करेल.
क्विड इलेक्ट्रिक वैशिष्ट्ये
क्विड इलेक्ट्रिकच्या डिझाइनमध्ये फ्रंट ग्रिल, मध्यभागी चार्जिंग पोर्ट, रॉकेट-आकाराचे एलईडी डेटाइम रनिंग लाइट्स आणि प्रोजेक्टर हेडलॅम्प्स यांचा समावेश आहे. व्हील आर्चेसभोवती काळा क्लॅडिंग आणि 14-इंच ड्युअल-टोन अलॉय व्हील्स यामुळे कार आकर्षक दिसते. अंतर्गत डिझाइनमध्ये सात-इंच डिजिटल इन्स्ट्रुमेंट क्लस्टर, 10.1-इंच इन्फोटेनमेंट स्क्रीन (वायरलेस अँड्रॉइड ऑटो आणि अॅपल कारप्ले सपोर्टसह), इलेक्ट्रॉनिक गिअर सिलेक्टर, दोन यूएसबी-सी पोर्ट्स आणि उंची-नियंत्रित स्टीयरिंग व्हील यांचा समावेश आहे.
क्विड इलेक्ट्रिक बॅटरी
क्विड इलेक्ट्रिक 26.8 kWh बॅटरीद्वारे संचालित आहे, जी 48 kW (64 hp) आणि 113 Nm टॉर्क निर्माण करणाऱ्या इलेक्ट्रिक मोटरसह जोडलेली आहे. ही कार 0 ते 50 किमी/तास वेग 4.1 सेकंदात आणि 100 किमी/तास 14.6 सेकंदात गाठते. चार्जिंगसाठी, 30 kW डीसी फास्ट चार्जरद्वारे बॅटरी 15% ते 80% पर्यंत सुमारे 40 मिनिटांत चार्ज होते, तर 7.4 kW एसी वॉल बॉक्स चार्जरला सुमारे 2 तास 54 मिनिटे लागतात. ही कार एका चार्जवर 265 किमी रेंज देते, ज्यामुळं ती दैनंदिन वापरासाठी योग्य आहे.
क्विड इलेक्ट्रिक सुरक्षा आणि ADAS
क्विड इलेक्ट्रिकमध्ये सहा एअरबॅग्ज, आयसोफिक्स माउंट्स, ABS, ESP, हिल स्टार्ट असिस्ट, रिअरव्ह्यू कॅमेरा आणि TPMS यासारख्या सुरक्षाव्यवस्था आहेत. याशिवाय, लेव्हल 1 ADAS सह 11 ड्रायव्हर असिस्टन्स वैशिष्ट्यांचा समावेश आहे, जे या मॉडेलसाठी प्रथमच आहे. यामुळं ड्रायव्हिंग अधिक सुरक्षित आणि सोयीस्कर बनते.
क्विड इलेक्ट्रिक भारतातील संभाव्य लॉंच
ब्राझीलमध्ये क्विड ई-टेकची किंमत BRL 99,990 (सुमारे 16 लाख रुपये) आहे. भारतात, रेनॉल्ट स्थानिक उत्पादनाद्वारे खर्च कमी करून ही कार ताटा टियागो ईव्ही आणि एमजी कॉमेट यांच्या किंमतीच्या जवळपास सादर करू शकते. यामुळं क्विड इलेक्ट्रिक भारतीय बाजारात किफायतशीर इलेक्ट्रिक कार म्हणून आकर्षक पर्याय ठरेल.
रेनॉल्ट क्विड इलेक्ट्रिक
रेनॉल्ट क्विड इलेक्ट्रिक ही आधुनिक तंत्रज्ञान, आकर्षक डिझाइन आणि किफायतशीर किंमतीचा समतोल साधणारी कार आहे. भारतात तिच्या लॉंचची प्रतीक्षा आहे, जिथं ती इलेक्ट्रिक वाहन बाजारात नवीन पर्याय उपलब्ध करेल.
