हैदराबाद : रेनॉल्टनं भारतीय बाजारपेठेत आपली लोकप्रिय कॉम्पॅक्ट SUV, किगर फेसलिफ्ट लॉंच केली आहे, ज्याची सुरुवातीची किंमत 6.29 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) आहे. यासोबतच, अधिक शक्तिशाली टर्बो व्हेरियंटची सुरुवात 9.99 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) पासून झाली आहे. ट्रायबर फेसलिफ्टच्या लॉंचनंतर आलेली ही अपडेटेड SUV डिझाइन, फीचर्स आणि केबिनच्या बाबतीत बदलांसह सादर झाली आहे. रेनॉल्टनं या किफायतशीर SUV च्या माध्यमातून भारतीय बाजारपेठेतील स्पर्धात्मक कॉम्पॅक्ट SUV सेगमेंटमध्ये आपली उपस्थिती पुन्हा मजबूत करण्याचा प्रयत्न केला आहे. नवीन डिझाइन, आधुनिक फीचर्स आणि आकर्षक किंमतींसह किगर फेसलिफ्ट स्पर्धकांशी टक्कर देण्यास सज्ज आहे.
बाह्य डिझाइनमधील बदल
रेनॉल्ट किगर फेसलिफ्टमध्ये बाह्य डिझाइनमध्ये सूक्ष्म पण आकर्षक बदल करण्यात आले आहेत. नवीन स्लीक डीआरएल्स आणि स्लिमर ग्रिलमुळं गाडीला आधुनिक लूक मिळाला आहे. गाडीच्या मध्यभागी रेनॉल्टचा नवीन लोगो ठळकपणे दिसतो. हेडलॅम्प हाऊसिंग आणि फॉग लॅम्प्ससह नव्यानं डिझाइन केलेलं बंपर गाडीच्या आकर्षकतेत भर घालतं. गाडीचा साइड प्रोफाइल मागील मॉडेलप्रमाणेच आहे, परंतु नवीन 16-इंच अलॉय व्हील्स आणि नवीन हिरव्या रंगाची थीम यामुळं गाडी अधिक स्टायलिश दिसतंय.
आतील बदल आणि फीचर्स
किगर फेसलिफ्टच्या आतील भागातही लक्षणीय बदल दिसतात. केबिनमध्ये काळ्या आणि हलक्या राखाडी रंगाची नवीन ड्युअल-टोन थीम आहे, जी डॅशबोर्डला प्रीमियम लूक देते. याशिवाय, 8-इंच टचस्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टम आणि पूर्णपणे डिजिटल इन्स्ट्रुमेंट क्लस्टर यामुळं केबिन अधिक आधुनिक आणि वापरकर्त्यासाठी सोयीस्कर झालं आहे. गाडी 405 लिटरची बूट स्पेस आणि दुसऱ्या रांगेत 222 मिमीची नी रूम ऑफर करतं, ज्यामुळं प्रवाशांना पुरेशी जागा मिळते.
360-डिग्री कॅमेरा
फीचर्सच्या बाबतीत, किगर फेसलिफ्टमध्ये व्हेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, 360-डिग्री कॅमेरा, ऑटो लाइट्स आणि वायपर्स, वायरलेस चार्जर यासारखे अनेक आधुनिक फीचर्स समाविष्ट आहेत. सुरक्षेच्या दृष्टिकोनातून, गाडीला सहा एअरबॅग्स (स्टँडर्ड), इलेक्ट्रॉनिक स्टॅबिलिटी प्रोग्राम (ESP), टायर प्रेशर मॉनिटर, हिल स्टार्ट असिस्ट यासारखी वैशिष्ट्ये मिळाली आहेत. ही सर्व फीचर्स ऑथेंटिक, इव्होल्यूशन, टेक्नो आणि इमोशन या चार व्हेरियंट्समध्ये विभागली गेली आहेत.
इंजिन आणि परफॉर्मन्स
रेनॉल्ट किगर फेसलिफ्टमध्ये दोन इंजिन पर्याय उपलब्ध आहेत: 72 hp चं 1.0-लिटर नॅचरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजिन आणि 100 hp चं 1.0-लिटर टर्बो-पेट्रोल इंजिन. यापैकी नॅचरली एस्पिरेटेड इंजिन 5-स्पीड मॅन्युअल ट्रान्समिशनसह आणि AMT पर्यायासह उपलब्ध आहे, तर टर्बो-पेट्रोल इंजिन CVT ऑटोमॅटिक ट्रान्समिशनसह मिळते. रेनॉल्टचा दावा आहे की, किगर फेसलिफ्ट सेगमेंटमधील सर्वोत्तम 0-100 किमी/तास वेळ देते, ज्यामुळं ती परफॉर्मन्सच्या बाबतीतही आघाडीवर आहे.
किंमत
- ऑथेंटिक: 1.0 NA-MT - 6.29 लाख
- इव्होल्यूशन: 1.0 NA-MT - 7.09 लाख
- टेक्नो: 1.0 NA-MT - 8.19 लाख, 1.0 टर्बो-CVT - 9.99 लाख
- इमोशन: 1.0 NA-MT - 9.14 लाख, 1.0 टर्बो-MT - 9.99 लाख, 1.0 टर्बो-CVT - 11.26 लाख
रेनॉल्ट किगर फेसलिफ्ट ही किफायतशीर किंमतीत आधुनिक फीचर्स, आकर्षक डिझाइन आणि शक्तिशाली परफॉर्मन्स ऑफर करते. भारतीय बाजारपेठेत स्पर्धा तीव्र असताना, ही SUV आपल्या वैशिष्ट्यपूर्ण बदलांसह ग्राहकांना आकर्षित करण्यात यशस्वी ठरेल अशी अपेक्षा आहे.
हे वाचलंत का :