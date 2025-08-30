ETV Bharat / technology

जिओहॉटस्टार ॲपवर येताहेत चार नवीन AI वैशिष्ट्ये - JIOHOTSTAR AI FEATURES

रिलायन्स जिओहॉटस्टारवर (Reliance JioHotstar) नवीन चार एआय-चालित वैशिष्ट्ये रिया व्हॉइस असिस्टंट, रिअल-टाइम डबिंग आणि इमर्सिव्ह क्रिकेट मोड मिळणार आहेत.

By ETV Bharat Tech Team

Published : August 30, 2025 at 12:36 PM IST

हैदराबाद : रिलायन्सनं जिओहॉटस्टार (Reliance JioHotstar) ॲपसाठी चार नवीन आणि प्रगत AI-सक्षम वैशिष्ट्यांची घोषणा केली आहे, ज्यामुळं वापरकर्त्यांचा मनोरंजनाचा अनुभव अधिक समृद्ध आणि सोयीस्कर होणार आहे. यामध्ये रिया नावाची व्हॉइस असिस्टंट, व्हॉइस प्रिंटद्वारे रिअल-टाइम डबिंग, जिओलेन्झसह नवीन व्ह्यूइंग अँगल्स आणि मॅक्सव्ह्यू 3.0 द्वारे क्रिकेट पाहण्याचा immersive अनुभव यांचा समावेश आहे. या वैशिष्ट्यांमुळं वापरकर्त्यांना त्यांच्या आवडत्या कंटेंटचा आनंद स्थानिक भाषेत, अधिक सोप्या आणि आकर्षक पद्धतीनं घेता येणार आहे.

रिलायन्स जिओनं आपल्या जिओहॉटस्टार ॲपवर चार नवीन AI-आधारित वैशिष्ट्ये सादर करण्याची घोषणा केली आहे, ज्यामुळे डिजिटल मनोरंजन क्षेत्रात क्रांती घडणार आहे. जिओचे अध्यक्ष आकाश अंबानी यांनी या वैशिष्ट्यांबद्दल सविस्तर माहिती दिली. त्यांनी सांगितलं की, हजारो तासांच्या कंटेटमधून आपल्याला हवी ती गोष्ट शोधणं कठीण असतं. यासाठीच जिओनं ‘रिया’ नावाचं एक नवीन व्हॉइस असिस्टंट विकसित केलं आहे. रिया हे नैसर्गिक भाषा समजून घेऊ शकतं आणि वापरकर्त्याच्या गरजेनुसार शो, सीझन, एपिसोड्स किंवा वर्षांनुसार योग्य परिणाम शोधून काढतं. “रिया तुमच्या विचार आणि बोलण्याच्या पद्धतीनुसार डिझाइन केलं आहे,” असं अंबानी म्हणाले.

दुसरं महत्त्वाचे वैशिष्ट्य म्हणजे ‘व्हॉइस प्रिंट’, जे रिअल-टाइम व्हॉइस क्लोनिंग आणि लिप-सिंक तंत्रज्ञानावर आधारित आहे. यामुळे वापरकर्ते त्यांच्या आवडत्या सामग्रीचा आनंद स्थानिक भाषेत, मूळ अभिनेत्याच्या आवाजात आणि चेहऱ्यावरील हावभावांसह घेऊ शकतात. “AI व्हॉइस क्लोनिंग आणि लिप-सिंक तंत्रज्ञानाच्या मदतीनं तुमचे आवडते कलाकार केवळ डब केले जाणार नाहीत, तर ते तुमच्या भाषेत, त्यांच्या मूळ आवाजात आणि परफेक्ट लिप-सिंकसह बोलतील,” असं अंबानी यांनी नमूद केलं.

तिसरं वैशिष्ट्य आहे ‘जिओलेन्झ’, जे वापरकर्त्यांना वेगवेगळ्या स्क्रीन्सवर सामग्री वेगवेगळ्या कोनातून पाहण्याची सुविधा देते. यामुळे वापरकर्त्यांना त्यांच्या डिव्हाइसनुसार सर्वोत्तम व्ह्यूइंग अनुभव मिळेल. शेवटचं वैशिष्ट्य आहे ‘मॅक्सव्ह्यू 3.0’, जे विशेषतः क्रिकेट चाहत्यांसाठी डिझाइन केलं आहे. यामध्ये रिअल-टाइम स्कोअरकार्ड, तात्काळ हायलाइट्स, विविध भाषा आणि एकाधिक कॅमेरा अँगल्स यांचा समावेश आहे. “क्रिकेट पाहण्याचा अनुभव तुमच्या फोनच्या नैसर्गिक हाताळणीला अनुरूप डिझाइन केला आहे,” असं अंबानी म्हणाले. या वैशिष्ट्यांमुळं जिओहॉटस्टार ॲप वापरकर्त्यांना एक अभूतपूर्व अनुभव देणार आहे. मात्र, आकाश अंबानी यांनी या वैशिष्ट्यांचं लाँचिंग कधी होईल याबाबत कोणतीही माहिती दिलेली नाही. रिलायन्स किंवा जिओच्या वेबसाइटवरही याबाबत कोणतेही टाइमलाइन उपलब्ध नाही.

