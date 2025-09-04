हैदराबाद : शाओमीनं आपला नवीन स्मार्टफोन रेडमी 15सी 4जी गुरुवारी निवडक जागतिक बाजारात लॉंच केला आहे. रेडमी 15सी 4जी मध्ये 6.9 इंचाचा एचडी+ 120Hz डिस्प्ले, मीडियाटेक हेलियो G81-अल्ट्रा चिपसेट, 8 जीबी रॅम आणि 50 मेगापिक्सेलचा ड्युअल रिअर कॅमेरा आहे. याशिवाय, IP64 डस्ट आणि स्प्लॅश रेझिस्टन्स रेटिंग आणि 33W फास्ट चार्जिंगसह 6,000mAh बॅटरी यासारखी वैशिष्ट्ये या फोनला खास बनवतात. भारतात या फोनच्या लॉंचबाबत अद्याप कोणतीही घोषणा झालेली नाही.
रेडमी 15सी 4जी
रेडमी 15सी 4जी हा स्मार्टफोन ड्युअल सिम (नॅनो + नॅनो) सपोर्टसह येतो आणि हायपरओएस 2 वर आधारित अँड्रॉइड 15 वर चालतो. यात 6.9 इंचाचा एचडी+ (720×1,600 पिक्सेल) एलसीडी डिस्प्ले आहे, ज्याचा रिफ्रेश रेट 120Hz आहे. याची पीक ब्राइटनेस 810 निट्स (HBM) असून, टच सॅम्पलिंग रेट 240Hz आहे. डिस्प्लेने TUV राइनलँडचे लो ब्लू लाइट, सर्केडियन फ्रेंडली आणि फ्लिकर फ्री सर्टिफिकेशन्स मिळवलं आहे.
अल्ट्रा ऑक्टा-कोर चिपसेट
या फोनमध्ये मीडियाटेक हेलियो G81-अल्ट्रा ऑक्टा-कोर चिपसेट आहे, ज्याला 8 जीबी LPDDR4X रॅम आणि 256 जीबी eMMC 5.1 स्टोरेजसह जोडले आहे. यात माली-G52 MC2 GPU देखील आहे. रेडमी 15सी 4जी मध्ये सर्कल टू सर्च आणि जेमिनी सारखे AI वैशिष्ट्ये आहेत, जे वापरकर्त्यांना नाविन्यपूर्ण अनुभव देतात.
ड्युअल रिअर कॅमेरा
कॅमेरा सेटअपबद्दल बोलायचे झाल्यास, रेडमी 15सी 4जी मध्ये ड्युअल रिअर कॅमेरा आहे, ज्यामध्ये 50 मेगापिक्सेलचा मुख्य कॅमेरा (f/1.8 अपर्चर आणि 5P लेन्स) आणि एक सहाय्यक लेन्स आहे. सेल्फीसाठी यात 8 मेगापिक्सेलचा फ्रंट कॅमेरा (f/2.0 अपर्चर) आहे. यामध्ये अल्ट्रा एचडी मोड, पोर्ट्रेट मोड, सेल्फी ब्युटी मोड यांसारखे अनेक फीचर्स आहेत.
कनेक्टिव्हिटी
कनेक्टिव्हिटीच्या बाबतीत, हा फोन वाय-फाय, ब्लूटूथ 5.4, 4G L TE, NFC, GPS, GLONASS, गॅलिलिओ, BeiDou, 3.5mm हेडफोन जॅक आणि USB टाइप-C पोर्टसह येतो. सुरक्षेसाठी, यात साइड-माउंटेड फिंगरप्रिंट सेन्सर आणि AI फेस अनलॉक वैशिष्ट्य आहे. याशिवाय, 6,000mAh ची दमदार बॅटरी आणि 33W वायर्ड फास्ट चार्जिंग सपोर्ट यामुळं हा फोन दीर्घकाळ वापरासाठी योग्य आहे. रेडमी 15सी 4जी चे परिमाण 171.56 × 79.47 × 7.99 मिमी आहे आणि वजन 205 ग्रॅम आहे. याला IP64 रेटिंग मिळालं आहे, जे डस्ट आणि स्प्लॅश रेझिस्टन्स सुनिश्चित करतं. हा फोन मूनलाइट ब्लू, मिडनाइट ब्लॅक, मिंट ग्रीन आणि ट्वायलाइट ऑरेंज या चार रंग पर्यायांमध्ये उपलब्ध आहे.
किंमत आणि उपलब्धता
रेडमी 15सी 4जी ची किंमत 8 जीबी + 128 जीबी व्हेरियंटसाठी $179 (अंदाजे 15,800 रुपये) पासून सुरू होते. याशिवाय, 4 जीबी + 256 जीबी आणि 6 जीबी + 128 जीबी कॉन्फिगरेशन्स देखील उपलब्ध आहेत. टॉप-एंड मॉडेल 8 जीबी रॅम + 256 जीबी स्टोरेजसह $229 (अंदाजे 20,200 रुपये) मध्ये उपलब्ध आहे. हा फोन भारतात कधी लॉंच होणार याबाबत कोणतीही माहिती उपलब्ध नाही.