हैदराबाद : शाओमीनं भारतात आपला नवीन स्मार्टफोन रेडमी 15 5G लॉंच केला आहे. हा फोन 7,000mAh सिलिकॉन-कार्बन बॅटरीसह येतो, जो 33W फास्ट चार्जिंग आणि रिव्हर्स चार्जिंगला समर्थन देतो. क्वालकॉमच्या स्नॅपड्रॅगन 6s Gen 3 चिपसेटवर चालणारा हा स्मार्टफोन 144Hz डिस्प्लेसह येतो, जो डोळ्यांच्या सुरक्षेसाठी तीन TÜV Rheinland प्रमाणपत्रांनी सुसज्ज आहे. यात 50-मेगापिक्सलचा रियर कॅमेरा आणि अँड्रॉइड 15 आधारित HyperOS 2.0 आहे, ज्यामध्ये Google चे Gemini आणि Circle to Search सारखे AI वैशिष्ट्ये आहेत. किंमत 14,999 रुपयांपासून सुरू होत असून, हा फोन 28 ऑगस्टपासून खरेदीसाठी उपलब्ध होईल.
The Power Revolution has begun!— Redmi India (@RedmiIndia) August 19, 2025
The Redmi 15 5G is here to set new benchmarks:
▪️EV-grade silicon carbon 7000mAhA Battery
▪️Snapdragon power with AI
▪️Largest, smoothest display in the segment*
▪️Slimmest 7000mAh phone in the segment*
Starting at ₹14,999.
Sale starts 28th Aug! pic.twitter.com/Kt7Ri3ZJo5
Redmi 15 5G किंमत
रेडमी 15 5G हा शाओमीचा नवीनतम बजेट-फ्रेंडली स्मार्टफोन आहे, जो आधुनिक तंत्रज्ञान आणि शक्तिशाली वैशिष्ट्यांनी परिपूर्ण आहे. भारतात या फोनची किंमत 6GB RAM + 128GB स्टोरेजसाठी 14,999 रुपये, 8GB RAM + 128GB स्टोरेजसाठी 15,999 रुपये आणि 8GB RAM + 256GB स्टोरेजसाठी 16,999 रुपये आहे. हा स्मार्टफोन फ्रॉस्टेड व्हाइट, मिडनाइट ब्लॅक आणि सँडी पर्पल रंगांमध्ये उपलब्ध असेल. ग्राहक 28 ऑगस्टपासून Amazon, Xiaomi India वेबसाइट आणि रिटेल स्टोअरमधून हा फोन खरेदी करू शकतील.
Redmi 15 5G डिस्प्ले
रेडमी 15 5G मध्ये 6.9-इंच फुल-HD+ (1,080×2,340 पिक्सल) डिस्प्ले आहे, जो 144Hz रिफ्रेश रेट, 288Hz टच सॅम्पलिंग रेट आणि 850 nits पीक ब्राइटनेससह येतो. हा डिस्प्ले TÜV Rheinland च्या लो ब्लू लाइट, फ्लिकर-फ्री आणि सर्केडियन-फ्रेंडली प्रमाणपत्रांनी सुसज्ज आहे, ज्यामुळं डोळ्यांना आराम मिळतो. हा फोन स्नॅपड्रॅगन 6s Gen 3 प्रोसेसरवर चालतो, ज्याला 8GB LPDDR4x RAM आणि 256GB UFS 2.2 स्टोरेजसह जोडण्यात आलं आहे. याशिवाय, हा फोन अँड्रॉइड 15 आधारित HyperOS 2.0 वर चालतो आणि दोन वर्षांचे प्रमुख OS अपग्रेड्स आणि चार वर्षांचे सिक्युरिटी अपडेट्स मिळतील.
Redmi 15 5G कॅमेरा
रेडमी 15 5G मध्ये AI-बॅक्ड 50-मेगापिक्सल ड्युअल रियर कॅमेरा सेटअप आहे, तर सेल्फीसाठी 8-मेगापिक्सलचा फ्रंट कॅमेरा देण्यात आला आहे. यात AI Sky, AI Beauty आणि AI Erase सारखी AI वैशिष्ट्ये आहेत, जी फोटो संपादनाला अधिक सोपे आणि प्रभावी बनवतात. याशिवाय, Google चं Gemini आणि Circle to Search वैशिष्ट्ये वापरकर्त्यांना स्मार्ट अनुभव देतात. या फोनमध्ये Dolby-प्रमाणित स्पीकर्स देखील आहेत, जे उत्तम ऑडिओ अनुभव देतात.
Redmi 15 5G बॅटरी
रेडमी 15 5G मध्ये 7,000mAh सिलिकॉन-कार्बन बॅटरी आहे, जी 33W फास्ट चार्जिंग आणि 18W रिव्हर्स चार्जिंगला समर्थन देते. यामुळे हा फोन इतर डिव्हाइसेस चार्ज करण्यासाठी देखील वापरला जाऊ शकतो. सिक्युरिटीसाठी साइड-माउंटेड फिंगरप्रिंट सेन्सर, IP64 रेटिंगसह धूळ आणि पाण्यापासून संरक्षण आणि IR ब्लास्टर यासारखी वैशिष्ट्ये यात आहेत. कनेक्टिव्हिटी पर्यायांमध्ये 5G, 4G, ब्लूटूथ, वाय-फाय, GPS आणि USB टाइप-C पोर्ट यांचा समावेश आहे. या फोनचे परिमाण 168.48×80.45×8.40mm आणि वजन 217 ग्रॅम आहे. रेडमी 15 5G हा शक्तिशाली बॅटरी, आधुनिक प्रोसेसर आणि AI वैशिष्ट्यांसह येणारा एक परवडणारा स्मार्टफोन आहे. बजेट सेगमेंटमध्ये उत्कृष्ट कामगिरी आणि वैशिष्ट्यांसह हा फोन ग्राहकांसाठी उत्तम पर्याय ठरू शकतो.
