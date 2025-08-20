ETV Bharat / technology

Realme P4 आणि Realme P4 Pro 5G भारतात लॉंच : जाणून घ्या किंमत, वैशिष्ट्ये - REALME P4 SERIES

Realme नं भारतात Realme P4 आणि Realme P4 Pro 5G असे दोन स्मार्टफोन लाँच केले आहेत. जाणून घ्या प्रो आणि बेस मॉडेल्सची खास वैशिष्ट्ये

Realme P4 and Realme P4 Pro 5G
Realme P4 आणि P4 Pro 5G (Realme)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : August 20, 2025 at 12:48 PM IST

Updated : August 20, 2025 at 1:02 PM IST

2 Min Read

हैदराबाद : रियलमीनं बुधवारी भारतात आपली नवीन स्मार्टफोन सीरिज, रियलमी पी4 लॉंच केली. या सीरिजमध्ये रियलमी पी4 प्रो 5जी आणि रियलमी पी4 5जी हे दोन मॉडेल्स समाविष्ट आहेत. दोन्ही फोन्समध्ये 50-मेगापिक्सेलचा एआय-आधारित मुख्य कॅमेरा आणि 7,000mAh बॅटरीसह 80W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट आहे. रियलमी पी4 5जी मध्ये मीडियाटेक डायमेन्सिटी 7400 चिपसेट आहे, तर प्रो मॉडेलमध्ये स्नॅपड्रॅगन 7 जेन 4 चिपसेट आहे. याशिवाय, दोन्ही फोन्समध्ये एआय-आधारित हायपर व्हिजन चिपसेट आहे, जे डिस्प्लेची कामगिरी सुधारतात. ही सीरिज स्टायलिश डिझाइन, प्रीमियम फीचर्स आणि परवडणाऱ्या किंमतींसह बाजारात दाखल झाली आहे.

Realme P4 Pro 5G किंमत आणि उपलब्धता
Realme P4 Pro 5G ची भारतातील सुरुवातीची किंमत 8GB + 128GB व्हेरिएंटसाठी 24,999 रुपये आहे. 8GB + 256GB आणि 12GB + 256GB व्हेरिएंट्स अनुक्रमे 26,999 रुपये आणि 28,999 रुपये किंमतीत उपलब्ध आहेत. हा फोन बर्च वुड, डार्क ओक वुड आणि मिडनाइट आयव्ही रंगांमध्ये येतो. ग्राहकांना निवडक बँक कार्ड्सवर 3,000 रुपयांची सूट, 2,000 रुपयांचा एक्सचेंज ऑफर आणि तीन महिन्यांचा नो-कॉस्ट EMI पर्याय मिळेल. हा फोन 27 ऑगस्टपासून दुपारी 12 वाजता रियलमी इंडिया वेबसाइट, फ्लिपकार्ट आणि निवडक ऑफलाइन स्टोअर्सवर विक्रीसाठी उपलब्ध होईल.

Realme P4 Pro 5G
Realme P4 Pro 5G (Realme)

Realme P4 किंमत आणि उपलब्धता
रियलमी पी4 5जी ची सुरुवातीची किंमत 6GB + 128GB साठी 18,499 रुपये आहे, तर 8GB + 128GB आणि 8GB + 256GB व्हेरिएंट्स अनुक्रमे 19,499 रुपये आणि 21,499 रुपये किंमतीत उपलब्ध आहेत. या फोनवर 2,500 रुपयांची बँक ऑफर आणि 1,000 रुपयांचा एक्सचेंज डिस्काउंट मिळेल. हा फोन 20 ऑगस्ट रोजी सायंकाळी 6 ते 10 या वेळेत अर्ली बर्ड सेलमध्ये आणि 25 ऑगस्टपासून दुपारी 12 वाजता सर्वसाधारण विक्रीसाठी उपलब्ध होईल.

Realme P4
Realme P4 (Realme)

Realme P4 Pro वैशिष्ट्ये
रियलमी पी4 प्रो 5जी मध्ये 6.8-इंचाचा फुल-एचडी+ AMOLED 4D कर्व्ह+ डिस्प्ले आहे, ज्याचा रिफ्रेश रेट 144Hz, 6,500 निट्स पीक ब्राइटनेस आणि कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 7i संरक्षण आहे. हा फोन स्नॅपड्रॅगन 7 जेन 4 चिपसेट, 12GB LPDDR4X रॅम आणि 256GB UFS 3.1 स्टोरेजसह येतो. यात अँड्रॉइड 15-आधारित रियलमी UI 6 आहे. एआय-आधारित हायपर व्हिजन चिपसेट गेमिंग, क्लॅरिटी आणि फ्रेम रेट सुधारते. हा फोन BGMI ला 1.5K रिझोल्यूशन आणि 144fps वर चालवू शकतो. यात 7,000 स्क्वेअर मिमी एअरफ्लो VC कूलिंग सिस्टम आणि IP65/IP66 रेटिंग आहे. कॅमेरा सेटअपमध्ये 50-मेगापिक्सेल Sony IMX896 मुख्य सेन्सर, 8-मेगापिक्सेल अल्ट्रावाइड आणि 50-मेगापिक्सेल फ्रंट कॅमेरा आहे. यात 7,000mAh बॅटरी आणि 80W फास्ट चार्जिंग आहे.

Realme
Realme P4 (Realme)

Realme P4 वैशिष्ट्ये
रियलमी पी4 5जी मध्ये 6.77-इंचाचा AMOLED डिस्प्ले, 144Hz रिफ्रेश रेट आणि 4,500 निट्स पीक ब्राइटनेस आहे. यात मीडियाटेक डायमेन्सिटी 7400 चिपसेट, 8GB रॅम, 256GB स्टोरेज आणि अँड्रॉइड 15-आधारित रियलमी UI 6 आहे. यात 50-मेगापिक्सेल मुख्य कॅमेरा, 8-मेगापिक्सेल अल्ट्रावाइड आणि 16-मेगापिक्सेल फ्रंट कॅमेरा आहे. यातही 7,000mAh बॅटरी आणि 80W फास्ट चार्जिंग आहे.

हे वाचलंत का :

  1. Google Pixel 10 series आज होणार लॉंच : मेड बाय गुगल इव्हेंट 2025 लाईव्हस्ट्रीम कसं पहावं, अपेक्षित घोषणा
  2. स्पॉटिफायनं सादर केलं मिक्स वैशिष्ट्य : डीजे शैलीतील तयार करा वैयक्तिक प्लेलिस्ट
  3. रेडमी 15 5G भारतात लॉंच : 7,000mAh बॅटरी आणि स्नॅपड्रॅगन 6s Gen 3 सह शक्तिशाली स्मार्टफोन

हैदराबाद : रियलमीनं बुधवारी भारतात आपली नवीन स्मार्टफोन सीरिज, रियलमी पी4 लॉंच केली. या सीरिजमध्ये रियलमी पी4 प्रो 5जी आणि रियलमी पी4 5जी हे दोन मॉडेल्स समाविष्ट आहेत. दोन्ही फोन्समध्ये 50-मेगापिक्सेलचा एआय-आधारित मुख्य कॅमेरा आणि 7,000mAh बॅटरीसह 80W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट आहे. रियलमी पी4 5जी मध्ये मीडियाटेक डायमेन्सिटी 7400 चिपसेट आहे, तर प्रो मॉडेलमध्ये स्नॅपड्रॅगन 7 जेन 4 चिपसेट आहे. याशिवाय, दोन्ही फोन्समध्ये एआय-आधारित हायपर व्हिजन चिपसेट आहे, जे डिस्प्लेची कामगिरी सुधारतात. ही सीरिज स्टायलिश डिझाइन, प्रीमियम फीचर्स आणि परवडणाऱ्या किंमतींसह बाजारात दाखल झाली आहे.

Realme P4 Pro 5G किंमत आणि उपलब्धता
Realme P4 Pro 5G ची भारतातील सुरुवातीची किंमत 8GB + 128GB व्हेरिएंटसाठी 24,999 रुपये आहे. 8GB + 256GB आणि 12GB + 256GB व्हेरिएंट्स अनुक्रमे 26,999 रुपये आणि 28,999 रुपये किंमतीत उपलब्ध आहेत. हा फोन बर्च वुड, डार्क ओक वुड आणि मिडनाइट आयव्ही रंगांमध्ये येतो. ग्राहकांना निवडक बँक कार्ड्सवर 3,000 रुपयांची सूट, 2,000 रुपयांचा एक्सचेंज ऑफर आणि तीन महिन्यांचा नो-कॉस्ट EMI पर्याय मिळेल. हा फोन 27 ऑगस्टपासून दुपारी 12 वाजता रियलमी इंडिया वेबसाइट, फ्लिपकार्ट आणि निवडक ऑफलाइन स्टोअर्सवर विक्रीसाठी उपलब्ध होईल.

Realme P4 Pro 5G
Realme P4 Pro 5G (Realme)

Realme P4 किंमत आणि उपलब्धता
रियलमी पी4 5जी ची सुरुवातीची किंमत 6GB + 128GB साठी 18,499 रुपये आहे, तर 8GB + 128GB आणि 8GB + 256GB व्हेरिएंट्स अनुक्रमे 19,499 रुपये आणि 21,499 रुपये किंमतीत उपलब्ध आहेत. या फोनवर 2,500 रुपयांची बँक ऑफर आणि 1,000 रुपयांचा एक्सचेंज डिस्काउंट मिळेल. हा फोन 20 ऑगस्ट रोजी सायंकाळी 6 ते 10 या वेळेत अर्ली बर्ड सेलमध्ये आणि 25 ऑगस्टपासून दुपारी 12 वाजता सर्वसाधारण विक्रीसाठी उपलब्ध होईल.

Realme P4
Realme P4 (Realme)

Realme P4 Pro वैशिष्ट्ये
रियलमी पी4 प्रो 5जी मध्ये 6.8-इंचाचा फुल-एचडी+ AMOLED 4D कर्व्ह+ डिस्प्ले आहे, ज्याचा रिफ्रेश रेट 144Hz, 6,500 निट्स पीक ब्राइटनेस आणि कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 7i संरक्षण आहे. हा फोन स्नॅपड्रॅगन 7 जेन 4 चिपसेट, 12GB LPDDR4X रॅम आणि 256GB UFS 3.1 स्टोरेजसह येतो. यात अँड्रॉइड 15-आधारित रियलमी UI 6 आहे. एआय-आधारित हायपर व्हिजन चिपसेट गेमिंग, क्लॅरिटी आणि फ्रेम रेट सुधारते. हा फोन BGMI ला 1.5K रिझोल्यूशन आणि 144fps वर चालवू शकतो. यात 7,000 स्क्वेअर मिमी एअरफ्लो VC कूलिंग सिस्टम आणि IP65/IP66 रेटिंग आहे. कॅमेरा सेटअपमध्ये 50-मेगापिक्सेल Sony IMX896 मुख्य सेन्सर, 8-मेगापिक्सेल अल्ट्रावाइड आणि 50-मेगापिक्सेल फ्रंट कॅमेरा आहे. यात 7,000mAh बॅटरी आणि 80W फास्ट चार्जिंग आहे.

Realme
Realme P4 (Realme)

Realme P4 वैशिष्ट्ये
रियलमी पी4 5जी मध्ये 6.77-इंचाचा AMOLED डिस्प्ले, 144Hz रिफ्रेश रेट आणि 4,500 निट्स पीक ब्राइटनेस आहे. यात मीडियाटेक डायमेन्सिटी 7400 चिपसेट, 8GB रॅम, 256GB स्टोरेज आणि अँड्रॉइड 15-आधारित रियलमी UI 6 आहे. यात 50-मेगापिक्सेल मुख्य कॅमेरा, 8-मेगापिक्सेल अल्ट्रावाइड आणि 16-मेगापिक्सेल फ्रंट कॅमेरा आहे. यातही 7,000mAh बॅटरी आणि 80W फास्ट चार्जिंग आहे.

हे वाचलंत का :

  1. Google Pixel 10 series आज होणार लॉंच : मेड बाय गुगल इव्हेंट 2025 लाईव्हस्ट्रीम कसं पहावं, अपेक्षित घोषणा
  2. स्पॉटिफायनं सादर केलं मिक्स वैशिष्ट्य : डीजे शैलीतील तयार करा वैयक्तिक प्लेलिस्ट
  3. रेडमी 15 5G भारतात लॉंच : 7,000mAh बॅटरी आणि स्नॅपड्रॅगन 6s Gen 3 सह शक्तिशाली स्मार्टफोन
Last Updated : August 20, 2025 at 1:02 PM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

REALME P4REALME P4 PRO 5Gरियलमी पी4 प्रो 5जीREALME P4 SERIES PRICEREALME P4 SERIES

Quick Links / Policies

विश्लेषणात्मक वार्तांकन

Kawasaki KLX230R S 2026 भारतात 1.94 लाखात लॉंच

फॅटी लिव्हरच्या समस्येनं त्रस्त आहात? आहारात समावेश करा 'ही' फळ

होंडाची नवीन इलेक्ट्रिक मोटरसायकल 2 सप्टेंबरला होणार सादर

पावसाळ्यातील आजारांपासून मुलांचा बचाव कसा करायचा? फॉलो करा या टिप्स

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.