रियलमी P4 आणि Realme P4 प्रो भारतात लवकरच लॉंच होणार, किंमती आणि वैशिष्ट्यांचा खुलासा - REALME P4 SERIES LAUNCH

रियलमी P4 आणि P4 प्रो 20 ऑगस्ट रोजी भारतात लॉंच होणार आहे. या फोनला तीन अँड्रॉइड अपडेट्स मिळतील.

Realme P4 Pro
Realme P4 Pro (Realme)
By ETV Bharat Tech Team

Published : August 13, 2025 at 8:00 AM IST

Updated : August 13, 2025 at 9:17 AM IST

हैदराबाद : रियलमी आपली नवीन P4 मालिका भारतात येत्या 20 ऑगस्ट रोजी लॉंच करणार आहे. या मालिकेत रियलमी P4 आणि P4 प्रो हे दोन स्मार्टफोन असण्याची शक्यता आहे, जे फ्लिपकार्ट सारख्या ऑनलाइन प्लॅटफॉर्मवर उपलब्ध होतील. रियलमीनं या फोनच्या काही वैशिष्ट्यांचा आणि किंमतीचा खुलासा केला असून, या मालिकेतील फोन 30,000 रुपयांपेक्षा कमी किंमतीत उपलब्ध होतील. कंपनीनं हे देखील जाहीर केलं आहे की, P4 मालिकेतील फोनना तीन प्रमुख अँड्रॉइड अपडेट्स आणि चार वर्षांचे नियमित अपडेट्स मिळतील.

realme p4 series
रियलमी P4 मालिका भारतात लवकरच लॉंच होणार असून, यामध्ये रियलमी P4 आणि P4 प्रो हे दोन स्मार्टफोन असण्याची शक्यता आहे. रियलमीच्या प्रॉडक्ट मार्केटिंग प्रमुख फ्रान्सिस वॉन्ग यांनी X वर एका पोस्टद्वारे ही माहिती दिली. त्यांनी सांगितलं की, ही मालिका 20 ऑगस्ट रोजी भारतात लॉंच होईल आणि फ्लिपकार्ट सारख्या ऑनलाइन प्लॅटफॉर्मवर उपलब्ध असेल. या फोनचा थेट मुकाबला व्हिवो आणि मोटोरोला सारख्या ब्रँड्सच्या फोनशी होईल.

realme p4 series किंमत
रियलमी P4 मालिकेची किंमत 30,000 रुपयांपेक्षा कमी असण्याची शक्यता आहे, ज्यामुळं हे फोन मध्यम-श्रेणीच्या ग्राहकांसाठी आकर्षक पर्याय ठरू शकतात. वॉन्ग यांनी हे देखील स्पष्ट केलं की, रियलमी P4 आणि P4 प्रो यांना तीन प्रमुख अँड्रॉइड अपडेट्स आणि चार वर्षांचे नियमित सॉफ्टवेअर अपडेट्स मिळतील. यापूर्वीच्या रियलमी P3, P3 प्रो 5G आणि P3 अल्ट्रा 5G मालिकेप्रमाणेच ही सुविधा उपलब्ध असेल. यामुळं ग्राहकांना दीर्घकाळ नवीन तंत्रज्ञानाचा अनुभव घेता येईल.

स्नॅपड्रॅगन 7 जेन 3 चिपसेट
रियलमी P4 मालिकेत क्वालकॉम स्नॅपड्रॅगन 7 जेन 3 चिपसेट असेल, ज्याला डेडिकेटेड GPU हायपर व्हिजन AI चिपसह जोडलं जाईल. मात्र, दोन्ही फोनमध्ये एकच चिपसेट असेल की वेगवेगळे, याबाबत अजून स्पष्टता नाही. तुलनेसाठी, रियलमी P3 मध्ये स्नॅपड्रॅगन 6 जेन 4 चिपसेट आहे, ज्यामध्ये 8GB रॅम आणि 256GB पर्यंत स्टोरेज आहे, तर P3 प्रो मध्ये स्नॅपड्रॅगन 7s जेन 3 चिप आहे.

रियलमी P3 5G
रियलमी P3 5G,यावर्षी 19 मार्च रोजी भारतात लॉंच झाला होता. त्यामध्ये 6.67-इंचाचा AMOLED डिस्प्ले आहे, ज्याचा रिफ्रेश रेट 120Hz, 2,000 निट्स पीक ब्राइटनेस आणि ProXDR सपोर्ट आहे. यात 50-मेगापिक्सलचा प्रायमरी सेन्सर आणि 2-मेगापिक्सलचा सेकंडरी कॅमेरा असलेला ड्युअल रिअर कॅमेरा सेटअप आहे. तसंच, यात 16-मेगापिक्सलचा सेल्फी कॅमेरा आहे.

फ्रान्सिस वॉन्ग यांनी सांगितलं की, रियलमी भारतातील आपली ब्रँड रणनीती नव्यानं आखत आहे. यामुळं कंपनी आपली उत्पादन श्रेणी अधिक सुटसुटीत करत आहे. याचा अर्थ असा की, P4 मालिकेत कदाचित फक्त दोनच मॉडेल्स असतील आणि P4 अल्ट्रा मॉडेल यावेळी लॉंच होणार नाही. यामुळं कंपनीचा भारतातील पोर्टफोलिओ अधिक केंद्रित आणि स्पर्धात्मक होण्याची शक्यता आहे.

