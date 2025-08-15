ETV Bharat / technology

लाँचिंगपूर्वी Realme P4 5G सिरीजच्या कॅमेरा स्पेसिफिकेशनची घोषणा : फास्ट चार्जिंग सपोर्टसह 7,000mAh टायटन बॅटरी

Realme P4 5G सिरीज भारतात 20 ऑगस्ट रोजी लाँच होणार आहे, लाँचिंगपूर्वी कॅमेरा स्पेसिफिकेशनची अधिकृत घोषणा करण्यात आली आहे.

Realme P4 5G series
Realme P4 5G सिरीज (Realme)
By ETV Bharat Tech Team

Published : August 15, 2025 at 3:37 PM IST

हैदराबाद : Realme 20 ऑगस्ट 2025 रोजी भारतात त्यांचा P4 सिरीज स्मार्टफोन लाँच करणार आहे. या लाइनअपमध्ये Realme P4 5G आणि Realme P4 Pro 5G यांचा समावेश असेल. हे फोन Flipkart आणि कंपनीच्या अधिकृत वेबसाइटवर उपलब्ध असतील. लाँचिंगपूर्वी, कंपनीनं दोन्ही मॉडेल्सचे काही प्रमुख वैशिष्ट्ये आणि कॅमेरा कॉन्फिगरेशन उघड केलेय.

Realme P4 Pro 5G मोबाईल सिरीज: कॅमेरा स्पेसिफिकेशन
Realme P4 Pro 5G मध्ये ड्युअल रिअर कॅमेरा सेटअप असेल, ज्यामध्ये ऑप्टिकल इमेज स्टॅबिलायझेशनसह 50MP Sony IMX896 सेन्सर असेल. समोर, सेल्फीसाठी 50MP OV50D सेन्सर असेल. Pro मॉडेल 60 FPS वर 4K व्हिडिओ रेकॉर्डिंग आणि 30 FPS वर 4K HDR रेकॉर्डिंगला सपोर्ट करेल. Realme नं अल्ट्रा-स्टेडी व्हिडिओ आणि AI मोशन स्टॅबिलायझेशनसह हायपरशॉट आर्किटेक्चर इंटिग्रेटेड केलं आहे. दोन्ही स्मार्टफोनमध्ये AI ट्रॅव्हल स्नॅप आणि AI लँडस्केपसह AI स्नॅप मोड देखील असेल. दुसरीकडं, मानक Realme P4 5G मध्ये 50MP मुख्य सेन्सर आणि मागील बाजूस 8MP अल्ट्रावाइड लेन्स असेल. ते 4K व्हिडिओ रेकॉर्डिंगला सपोर्ट करेल. प्रो व्हेरिएंट प्रमाणेच AI-असिस्टेड कॅमेरा फीचर्स यात येतील. सेल्फी आणि व्हिडिओ कॉलिंगसाठी यात फ्रंटवर 16MP कॅमेरा असू शकतो.

Realme P4 5G series
Realme P4 5G सिरीज (Realme)

Realme P4 Pro 5G मोबाइल सिरीज: प्रमुख फीचर्स आणि स्पेसिफिकेशन्स (अपेक्षित)
मागील टीझरमध्ये स्पेसिफिकेशन्सची काही प्रमाणत माहिती मिळाली आहे. Realme P4 Pro 5G मध्ये हायपरव्हिजन AI GPU सह स्नॅपड्रॅगन 7 Gen 4 प्रोसेसर असेल. 7,000 sq mm एअरफ्लो VC कूलिंग सिस्टम थर्मल परफॉर्मन्स व्यवस्थापित करेल. या फोनचे परिमाण 7.689 मिमी जाड असेल आणि 7,000 एमएएच बॅटरीसह येईल तो लॉंच होणार आहे. हे फोन 80-वॅट जलद चार्जिंग, 10-वॅट रिव्हर्स चार्जिंग सपोर्ट मिळेल.

Realme P4 5G series
Realme P4 5G सिरीज (Realme)

144 हर्ट्झ रिफ्रेश रेट
दोन्ही डिव्हाइसेसमध्ये 144 हर्ट्झ रिफ्रेश रेट, एचडीआर10+ सर्टिफिकेशन आणि 6,500 निट्स पर्यंत पीक ब्राइटनेससह हायपरग्लो एमोलेड 4डी कर्व्ह+ डिस्प्ले असेल. डिस्प्ले 4,320 हर्ट्झ हाय-फ्रिक्वेन्सी डिमिंग आणि टीयूव्ही राइनलँड-प्रमाणित आय प्रोटेक्शनला देखील सपोर्ट करेल.

Realme P4 5G series
Realme P4 5G सिरीज (Realme)

डायमेन्सिटी 7400 अल्ट्रा 5जी चिपसेट
रियलमी पी4 5जी मध्ये मीडियाटेक डायमेन्सिटी 7400 अल्ट्रा 5जी चिपसेट आणि समर्पित पिक्सेलवर्क्स प्रोसेसर असेल. यात फुल-एचडी+ रिझोल्यूशनसह 6.77-इंचाचा हायपरग्लो एमोलेड डिस्प्ले, 144 हर्ट्झ रिफ्रेश रेट, एचडीआर10+ सपोर्ट आणि 4,500 निट्स पर्यंत पीक ब्राइटनेस मिळू शकतो. हे फोन 3,840Hz PWM डिमिंग, ब्लू लाईट रिडक्शन आणि हार्डवेअर-लेव्हल फ्लिकर कंट्रोल ऑफर करेल.

Realme P4 5G series
Realme P4 5G series (Realme)

7,000mAh टायटन बॅटरी
या व्हेरिएंटमध्ये 80W फास्ट चार्जिंग सपोर्टसह 7,000mAh टायटन बॅटरी देखील असेल, जी सुमारे 25 मिनिटांत 50 टक्के चार्ज होते असा दावा कंपनीनं केलाय.Realme P4 5G मध्ये प्रो मॉडेल प्रमाणेच कूलिंग सिस्टम असेल आणि त्यात रिव्हर्स चार्जिंग, AI स्मार्ट चार्जिंग आणि बायपास चार्जिंग देखील समाविष्ट असेल.

