लाँच होण्यापूर्वी भारतात Realme P4 5G ची किंमत आणि स्पेसिफिकेशन जाहीर - REALME P4 5G

20 ऑगस्ट रोजी लाँच होण्यापूर्वी भारतात Realme P4 5G ची किंमत आणि स्पेसिफिकेशन जाहीर झाले आहेत.

Realme P4 5G
Realme P4 5G (Realme P4 5G at)
By ETV Bharat Tech Team

Published : August 19, 2025 at 11:57 AM IST

2 Min Read

हैदराबाद : 20 ऑगस्ट रोजी भारतात Realme P4 5G लॉंच होणार आहे. मात्र, लाँच होण्यापूर्वी Realme P4 5G ची किंमत आणि स्पेसिफिकेशन जाहीर झाले आहेत. त्यामुळं फोनच्या लॉंचकडं सर्वांच लक्ष लागलं आहे. Realme P4 5G भारतात 20 ऑगस्ट रोजी P4 Pro 5G मॉडेलसोबत लाँच होणार असल्याची पुष्टी झाली आहे. स्मार्टफोनच्या लाँचिंगच्या काही दिवस आधी, Realme चे चीफ मार्केटिंग ऑफिसर फ्रान्सिस वॉन यांनी Realme P4 5G ची किंमत जाहीर केली आहे. हँडसेटमध्ये MediaTek Dimensity 7400 Ultra 5G चिपसेट आणि समर्पित Pixelworks चिप असेल. यात 6.77-इंचाचा AMOLED डिस्प्ले आणि 80W फास्ट चार्जिंगला सपोर्ट असलेली 7,000mAh बॅटरी असेल.

Realme P4 5G किंमत
X वरील एका पोस्टमध्ये, वोंग यांनी पुष्टी केली की Realme P4 5G ची किंमत भारतात 17,499 रुपये असेल. या किंमतीत बँक डिस्काउंटचा समावेश असण्याची शक्यता आहे. पोस्टमध्ये Realme P4 5G च्या स्पेसिफिकेशन्सची तुलना Moto G96 5G, iQOO Z10R 5G आणि Vivo T4R शी देखील केली आहे. 20,000 रुपयांपेक्षा कमी किमतीच्या सेगमेंटमध्ये समर्पित ग्राफिक्स चिप असलेला हा एकमेव स्मार्टफोन असल्याचा दावा केला जात आहे.

Realme P4 5G
Realme P4 5G (Realme)

Realme P4 5G स्पेसिफिकेशन्स
Realme P4 5G मध्ये समर्पित Pixelworks चिपसह MediaTek Dimensity 7400 Ultra 5G SoC असेल. यात 144Hz रिफ्रेश रेट आणि 4,500 निट्स पर्यंत पीक ब्राइटनेस असलेला 6.77-इंचाचा AMOLED डिस्प्ले असेल. या फोनमध्ये 7,000mAh बॅटरी असेल, जी 80W फास्ट चार्जिंगला सपोर्ट करते. थर्मल मॅनेजमेंटसाठी, त्यात 7,000mm sq VC कूलिंग सिस्टम असेल. त्यात 7.58mm जाडीचा बिल्ड असेल. ऑप्टिक्ससाठी, Realme P4 5G मध्ये 50-मेगापिक्सेलचा प्रायमरी कॅमेरा आणि 8-मेगापिक्सेलचा अल्ट्रावाइड कॅमेरा असेल. फ्रंटमध्ये, सेल्फी आणि व्हिडिओ चॅटसाठी 16-मेगापिक्सेल कॅमेरा असेल.

Realme P4 5G
Realme P4 5G (Realme)

80W फास्ट चार्जिंग
आगामी Realme P4 भारतात 20 ऑगस्ट रोजी Realme P4 Pro 5G मॉडेलसोबत लाँच होणार आहे. ते फ्लिपकार्टवरून खरेदीसाठी उपलब्ध असतील. Realme P4 Pro 5G मध्ये स्नॅपड्रॅगन 7 जनरल 4 चिपसेट, हायपरव्हिजन एआय जीपीयू आणि 80W फास्ट चार्जिंग आणि 10W रिव्हर्स चार्जिंगला सपोर्ट असलेली 7,000mAh बॅटरी असल्याची पुष्टी झाली आहे. तसंच 20,000 रुपयांपेक्षा कमी किमतीच्या सेगमेंटमध्ये समर्पित ग्राफिक्स चिप असलेला Realme P4 5G हा एकमेव स्मार्टफोन असल्याचा दावा केला जात आहे.

