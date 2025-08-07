Essay Contest 2025

Realme P4 5G : मध्यम श्रेणीतील स्मार्टफोन लकवरच होणार लॉंच

Realme P4 5G लवकरच भारतात लॉंच होत आहे. प्रीमियम वैशिष्ट्ये, परवडणारी किंमत आणि शक्तिशाली कामगिरीसह हा फोन मध्यम श्रेणीतील बाजारात क्रांती घडवेल.

By ETV Bharat Tech Team

Published : August 7, 2025 at 1:13 PM IST

हैदराबाद : स्मार्टफोन कंपन्या सतत नवनवीन तंत्रज्ञान आणि वैशिष्ट्यांसह बाजारात उतरत आहेत, आणि Realme पुन्हा एकदा आपल्या नवीन स्मार्टफोनसह सर्वांचं लक्ष वेधून घेण्यास सज्ज आहे. Realme P4 5G लवकरच भारतात लॉंच होणार असून, यामध्ये प्रीमियम वैशिष्ट्यांसह परवडणारी किंमत असण्याची शक्यता आहे. हा फोन मध्यम श्रेणीतील स्मार्टफोन बाजारात मोठी उलथापालथ घडवू शकतो. चला, जाणून घेऊया Realme P4 5G च्या वैशिष्ट्यांबद्दल.

Realme P4 5G मध्ये अनेक आकर्षक वैशिष्ट्ये असण्याची शक्यता आहे, ज्यामुळं हा फोन तरुण आणि तंत्रज्ञानप्रेमी वापरकर्त्यांसाठी आदर्श ठरू शकतो. यामध्ये शक्तिशाली प्रोसेसर, मोठी बॅटरी, उच्च दर्जाची स्क्रीन आणि उत्तम कॅमेरा यांचा समावेश आहे. या फोनची किंमत 18,990 असण्याची शक्यता आहे.

प्रोसेसर आणि स्टोरेज
Realme P4 5G मध्ये ऑक्टा-कोर प्रोसेसर असण्याची शक्यता आहे, जो 8GB फिजिकल रॅम आणि 8GB व्हर्च्युअल रॅमद्वारे समर्थित आहे. प्रोसेसरचा नेमका प्रकार अद्याप जाहीर झाला नसला, तरी हा फोन दैनंदिन वापरासाठी, मल्टिटास्किंग, स्ट्रीमिंग आणि अॅप्स दरम्यान जलद स्विचिंगसाठी उत्तम कामगिरी देईल. यामध्ये 128GB अंतर्गत स्टोरेज आहे, ज्यामुळं अॅप्स, फोटो आणि डाउनलोडसाठी पुरेशी जागा उपलब्ध आहे. मात्र, मेमरी कार्डसाठी स्वतंत्र स्लॉट नसल्यानं काही वापरकर्त्यांना मर्यादा जाणवू शकते.

डिस्प्ले आणि बॅटरी
Realme P4 5G मध्ये 6.74 इंचांचा AMOLED डिस्प्ले आहे, जो 120Hz रिफ्रेश रेट आणि 240Hz टच सॅम्पलिंग रेटसह येतो. याची कमाल ब्राइटनेस 3000 निट्स आहे, ज्यामुळं बाहेरच्या प्रकाशातही स्क्रीन स्पष्ट दिसेल. गेमिंग आणि मालिका पाहण्यासाठी हा डिस्प्ले अत्यंत गुळगुळीत आणि तीक्ष्ण अनुभव देईल. याशिवाय, 6500mAh ची मोठी बॅटरी आणि 67W फास्ट चार्जिंग हे या फोनचे आणखी एक वैशिष्ट्य आहे. रिव्हर्स चार्जिंग सुविधेमुळं इतर डिव्हाइसेस चार्ज करण्याची सोयही उपलब्ध आहे.

कॅमेरा
Realme P4 5G मध्ये मागील बाजूस ट्रिपल कॅमेरा सेटअप आहे, ज्यामध्ये 50MP, 13MP आणि 2MP सेन्सर्सचा समावेश आहे. यामुळे उज्ज्वल प्रकाशात चांगले फोटो, वाइड-एंगल शॉट्स आणि पोर्ट्रेट फोटोग्राफी शक्य होईल. समोरच्या बाजूस 32MP सेल्फी कॅमेरा आहे, जो सोशल मीडिया आणि कंटेंट क्रिएटर्ससाठी उत्तम आहे. हा फोन 4K व्हिडिओ 30fps वर शूट करू शकतो, जे या किंमत श्रेणीतील फोनसाठी बोनस आहे.

किंमत आणि उपलब्धता
Realme P4 5G ची भारतातील अंदाजे किंमत 18,990 आहे. ही किंमत अधिकृतपणे जाहीर झालेली नसली, तरी वैशिष्ट्यांच्या तुलनेत ती अत्यंत आकर्षक आहे.

Realme P4 5G हा फोन शक्ती, स्टाइल आणि परवडण्यायोग्य किंमतीचा उत्तम समतोल साधतो. मोठी बॅटरी, उच्च रिफ्रेश रेटची स्क्रीन, चांगला कॅमेरा आणि पुरेशी स्टोरेज यामुळे हा फोन दैनंदिन वापरासाठी उत्तम पर्याय ठरू शकतो. जर Realme ने किंमतीचा योग्य समतोल राखला, तर हा फोन मध्यम श्रेणीतील स्मार्टफोन बाजारात सर्वाधिक चर्चेचा विषय ठरू शकतो.

