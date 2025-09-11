रियलमी P3 लाइट 5G चं भारतात 13 सप्टेंबरला लाँचिंग, आकर्षक वैशिष्ट्यांसह येणार
रियलमी P3 लाइट 5G 13 सप्टेंबर 2025 रोजी भारतात लाँच होणार आहे. मीडियाटेक चिपसेट, 6,000mAh बॅटरी, 32MP कॅमेरासह हा फोन आकर्षक वैशिष्ट्ये घेऊन येतोय.
Published : September 11, 2025 at 11:49 AM IST
हैदराबाद : रियलमीनं आपला नवीन स्मार्टफोन रियलमी P3 लाइट 5G ची भारतातील लाँचिंग तारीख जाहीर केली आहे. हा फोन 13 सप्टेंबर 2025 रोजी भारतीय बाजारात दाखल होणार आहे. लाँचिंगपूर्वीच कंपनीनं आपल्या अधिकृत वेबसाइटवर या फोनची माहिती आणि रंग पर्याय उघड केले आहेत. रियलमी P3 लाइट 5G मध्ये मीडियाटेक डायमेंसिटी 6300 5G चिपसेट, 6,000mAh बॅटरी आणि 32-मेगापिक्सलचा रियर कॅमेरा यासारखी वैशिष्ट्ये आहेत. हा फोन आकर्षक डिझाइन आणि प्रगत तंत्रज्ञानासह येत असून, बजेट सेगमेंटमध्ये ग्राहकांचं लक्ष वेधून घेण्याची शक्यता आहे.
रियलमी P3 लाइट 5G
रियलमी P3 लाइट 5G हा स्मार्टफोन लिली व्हाइट, पर्पल ब्लॉसम आणि मिडनाइट लिली या तीन रंग पर्यायांमध्ये उपलब्ध असेल. हा फोन 6GB रॅम आणि 128GB स्टोरेजसह येणार आहे, तसेच यात 18GB पर्यंत व्हर्च्युअल रॅमचा पर्याय देखील उपलब्ध आहे. रियलमीनं या फोनमध्ये अँड्रॉइड 15 आधारित रियलमी UI 6.0 दिले आहे, जे वापरकर्त्यांना सुधारित आणि सुलभ अनुभव प्रदान करेल.
रियलमी P3 लाइट 5G वैशिष्ट्ये
रियलमी P3 लाइट 5G मध्ये 6.67 इंचांचा HD+ डिस्प्ले आहे, ज्याची रिझोल्यूशन 720×1,604 पिक्सल्स आहे. यात 120Hz रिफ्रेश रेट, 120Hz टच सॅम्पलिंग रेट आणि 625 निट्स पीक ब्राइटनेस आहे, ज्यामुळं स्क्रीनवर उत्कृष्ट व्हिज्युअल अनुभव मिळेल. हा फोन 6nm ऑक्टा-कोर मीडियाटेक डायमेंसिटी 6300 चिपसेटद्वारे संचालित आहे, जे 5G कनेक्टिव्हिटीला सपोर्ट करते आणि जलद कार्यक्षमता प्रदान करते.
कॅमेरा
रियलमी P3 लाइट 5G मध्ये 32-मेगापिक्सलचा रियर कॅमेरा आणि 8-मेगापिक्सलचा सेल्फी कॅमेरा आहे. हा फोन IP64 रेटिंगसह येतो, जो धूळ आणि पाण्यापासून संरक्षण प्रदान करतो. याशिवाय, यात रेनवॉटर स्मार्ट टच फीचर आहे, जे ओल्या हातांनीही फोन सहजपणे वापरण्यास सक्षम करते. यात अनेक AI-आधारित फीचर्स देखील समाविष्ट आहेत.
बॅटरी आणि डिझाइन
रियलमी P3 लाइट 5G मध्ये 6,000mAh क्षमतेची शक्तिशाली बॅटरी आहे, जी 45W फास्ट चार्जिंग आणि 5W रिव्हर्स चार्जिंगला सपोर्ट करते. कंपनीच्या दाव्यानुसार, ही बॅटरी एका चार्जवर 54.1 तासांचा टॉकटाइम आणि 833 तासांचा स्टँडबाय टाइम देऊ शकते. विशेष म्हणजे, हा फोन 7.94mm जाडीचा आहे, ज्यामुळं रियलमीनं याला 6,000mAh बॅटरी असलेला सर्वात पातळ स्मार्टफोन असल्याचा दावा केला आहे. याचं स्लीक डिझाइन आणि हलके वजन वापरकर्त्यांना आकर्षित करेल.
बाजारातील स्पर्धा
रियलमी P3 लाइट 5G हा फोन बजेट आणि मिड-रेंज सेगमेंटमधील ग्राहकांना लक्ष्य करतो. याची किंमत आणि उपलब्धतेबाबत अधिक माहिती लाँचिंगदरम्यान उघड होण्याची अपेक्षा आहे. या फोनची वैशिष्ट्ये आणि आकर्षक डिझाइन यामुळं तो बाजारात शाओमी, सॅमसंग आणि व्हिव्हो सारख्या ब्रँड्सच्या फोनशी स्पर्धा करू शकतो. रियलमीनं यापूर्वीही आपल्या P सिरीजमधील फोनद्वारे भारतीय ग्राहकांचं लक्ष वेधलं आहे, आणि P3 लाइट 5G देखील याच परंपरेचे पालन करेल अशी अपेक्षा आहे.
रियलमी P3 लाइट 5G हा आधुनिक तंत्रज्ञान आणि आकर्षक डिझाइनचा संगम आहे. 5G कनेक्टिव्हिटी, शक्तिशाली बॅटरी आणि AI फीचर्स यामुळं हा फोन तरुण पिढी आणि तंत्रज्ञानप्रेमींसाठी एक उत्तम पर्याय ठरू शकतो. 13 सप्टेंबरच्या लाँचिंगदरम्यान याच्या किंमती आणि ऑफर्सबाबत अधिक माहिती मिळेल.
