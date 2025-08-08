हैदराबाद : रियलमीनं शुक्रवारी भारतात आपल्या नवीन P मालिकेच्या स्मार्टफोनच्या लॉंचची घोषणा केली आहे. ही मालिका ई-कॉमर्स प्लॅटफॉर्म फ्लिपकार्टवर उपलब्ध होईल, असं कंपनीनं स्पष्ट केलं आहे. सध्या या मालिकेबाबत फारशी माहिती उपलब्ध नाही, परंतु अंदाज वर्तवला जात आहे की, हा स्मार्टफोन रियलमी P4 प्रो 5G असू शकतो. रियलमी P मालिकेनं यापूर्वी अनेक नाविन्यपूर्ण वैशिष्ट्ये सादर केली आहेत, आणि यावेळीही कंपनी काही खास वैशिष्ट्यांसह बाजारात उतरण्याच्या तयारीत आहे.
रियलमीनं फ्लिपकार्टवर या नवीन P मालिकेसाठी एक खास मायक्रोसाइट तयार केली आहे, ज्यावर सध्या “लवकरच येत आहे” असा उल्लेख आहे. यावरून हे स्पष्ट होते की ही मालिका फ्लिपकार्टवर विक्रीसाठी उपलब्ध असेल. कंपनीनं आपल्या P मालिकेच्या यापूर्वीच्या यशस्वी वैशिष्ट्यांचा उल्लेख केला आहे, ज्यात सूर्यप्रकाशात स्पष्ट दिसणारा डिस्प्ले, मोठी बॅटरी, जलद चार्जिंग, AI-आधारित कॅमेरा आणि हलका व पातळ डिझाइन यांचा समावेश आहे.
HYPER-VISION: ACTIVATED.— realme (@realmeIndia) August 8, 2025
Know More:https://t.co/SP3xIsRfNfhttps://t.co/OyrEhP3nbZ pic.twitter.com/VVv5haZYa0
रियलमी P1 मालिकेतील PP15 हा या सेगमेंटमधील पहिला 120Hz AMOLED डिस्प्ले असलेला फोन होता. तसेच, रियलमी P3x 5G हा जगातील पहिला MediaTek Dimensity 6400 चिपसेट असलेला फोन म्हणून ओळखला जातो. याशिवाय, रियलमी P3 प्रो 5G हा भारतातील या सेगमेंटमधील पहिला फोन आहे, ज्यामध्ये Snapdragon 7s Gen 3 SoC आणि क्वाड-कर्व्ड डिस्प्ले आहे.
नुकतेच Geekbench बेंचमार्किंग प्लॅटफॉर्मवर RMX5116 मॉडेल क्रमांक असलेला एक रियलमी स्मार्टफोन दिसला आहे. हा फोन रियलमी P4 प्रो 5G असण्याची शक्यता आहे. या फोनमध्ये ऑक्टा-कोर चिपसेट आहे, ज्यामध्ये ARMv8 आर्किटेक्चर आणि 1.84GHz बेस फ्रिक्वेन्सी आहे. या SoC मध्ये एक कोर 2.80GHz, चार कोर 2.40GHz आणि तीन कोर 1.84GHz वर कार्यरत आहेत.
Geekbench 6.4.0 चाचणीत या फोननं सिंगल-कोर स्कोअर 1,216 आणि मल्टी-कोर स्कोअर 3,533 गुण मिळवले आहेत. याशिवाय, फोनमध्ये 11.02GB रॅम आहे, जी बाजारात 12GB म्हणून सादर केली जाऊ शकते. हा फोन Android 15 वर चालतो आणि त्याची मदरबोर्ड “सन” या नावानं नोंदवली गेली आहे.
Bold innovation was never meant for just a few.— realme (@realmeIndia) August 7, 2025
From the first realme phone to today, the P Series has empowered young pioneers who dare to want more. We believe everyone deserves pro-grade tech without breaking the bank, so with every generation, we bring you closer to… pic.twitter.com/YQvfxF0B63
रियलमी P4 प्रो 5G हा फ्लिपकार्टवर लॉंच होणारा फोन असण्याची शक्यता आहे, परंतु याबाबत अधिकृत पुष्टीकरणाची आवश्यकता आहे. रियलमीची P मालिका नेहमीच नाविन्यपूर्ण वैशिष्ट्यांसह येते, आणि यावेळीही कंपनी प्रीमियम डिस्प्ले, जलद प्रोसेसर आणि उत्कृष्ट कॅमेरा अनुभव देण्याच्या तयारीत आहे.
रियलमी P4 प्रो 5G भारतातील स्मार्टफोन बाजारात नवीन क्रांती घडवू शकतो. फ्लिपकार्टवरील मायक्रोसाइट आणि Geekbench वरील माहिती यामुळं उत्साह वाढला आहे. लवकरच याबाबत अधिकृत घोषणा होण्याची अपेक्षा आहे, आणि रियलमी चाहते या नवीन फोनच्या लॉंचची आतुरतेनं वाट पाहत आहेत.
