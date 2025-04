ETV Bharat / technology

Realme Narzo 80 Pro 5G, Narzo 80x 5G : अर्ली बर्ड सेलमध्ये विद्यार्थ्यांसाठी खास ऑफर्स - REALME NARZO 80 PRO SALE

Realme Narzo 80 Pro 5G, Narzo 80x 5G ( Realme )

By ETV Bharat Tech Team Published : April 8, 2025 at 10:24 AM IST | Updated : April 8, 2025 at 10:49 AM IST 2 Min Read

हैदराबाद : रियलमी नारझो 80 प्रो 5G आणि नारझो 80x 5G हे स्मार्टफोन भारतात 9 एप्रिल रोजी लॉंच होणार आहेत. अधिकृत लॉंचच्या काही दिवस आधी, रियलमीनं या नवीन नारझो सीरिज स्मार्टफोन्सच्या अर्ली बर्ड आणि मर्यादित कालावधीच्या विक्रीची माहिती जाहीर केली आहे. चीनी स्मार्टफोन ब्रँडनं विद्यार्थ्यांसाठी विशेष ऑफर्स आणि स्मार्टफोन्सवर विशेष सवलती जाहीर केल्या आहेत. दोन्ही हँडसेट मीडियाटेक डायमेन्सिटी चिपसेटसह येणार असून, ते ॲमेझॉनद्वारे विक्रीसाठी उपलब्ध होतील. रियलमी नारझो 80 प्रो 5G अर्ली बर्ड सेल

रियलमी नारझो 80 प्रो 5G अर्ली बर्ड सेल 9 एप्रिल रोजी संध्याकाळी 6:00 ते मध्यरात्रीपर्यंत अॅमेझॉन आणि रियलमी इंडिया वेबसाइटवर होईल. हा हँडसेट 11 एप्रिल रोजी संध्याकाळी 6:00 ते मध्यरात्रीपर्यंत रियलमी नारझो 80x 5G सोबत मर्यादित कालावधीसाठी विक्रीसाठी उपलब्ध असेल.

Last Updated : April 8, 2025 at 10:49 AM IST