7000mAh बॅटरी, 50MP कॅमेरासह रियलमी 15x 5G स्मार्टफोन 1 ऑक्टोबरला लॉंच होणार : पूर्ण स्पेसिफिकेशन्स आणि वैशिष्ट्ये
Realme 15x 5G स्मार्टफोन 1 ऑक्टोबर रोजी 7000mAh बॅटरी, 50MP कॅमेरासह लाँच होणार आहे. जाणून घ्या, संपूर्ण तपशील आणि वैशिष्ट्ये
Published : September 29, 2025 at 3:34 PM IST
हैदराबाद : रियलमी कंपनी आपल्या रियलमी 15 सीरिजमध्ये नवीन मॉडेल रियलमी 15x 5G आणण्याच्या तयारीत आहे. नुकत्याच लॉंच झालेल्या रियलमी 15T नंतर, कंपनीनं घोषणा केली आहे की 15x 5G 1 ऑक्टोबर रोजी दुपारी 12 वाजता भारतात अधिकृतपणे लॉंच होईल. हा डिव्हाइस लॉंचच्या दिवशीच खरेदीसाठी उपलब्ध होईल. बजेट सेगमेंटमध्ये येणाऱ्या या फोनमध्ये जबरदस्त बॅटरी, कॅमेरा आणि डिस्प्ले वैशिष्ट्ये असतील. लॉंच इव्हेंट ऑनलाइन स्ट्रीम केला जाईल. लॉंचनंतरच फोन विक्रीसाठी उपलब्ध होईल.
The powerhouse is here!— Prathap G (@prathapgtech) September 28, 2025
realme 15x 5G launches Oct 1, 12 PM on Flipkart
⚡ 7000mAh Titan Battery + 60W Fast Charge
📸 50MP Front + Rear Sony Cameras
🌊 Pro-Level IP69 Dust & Water Resistance
💪 Military-Grade Shock Resistance
✨ 24GB Dynamic RAM | 144Hz Ultra Bright Display… pic.twitter.com/5YyITGdIfy
रिंग-शेप्ड LED फ्लॅश
रियलमी इंडियाच्या फ्लिपकार्ट मायक्रोसाइटवर लवकरच अधिक तपशील समोर येतील, ज्यात किंमत आणि उपलब्धता यांचा समावेश असेल. या फोनचं डिझाइन आकर्षक आहे. पंच-होल डिस्प्ले डिझाइनसह येणाऱ्या या फोनमध्ये रिअर कॅमेरा मॉड्यूलवर रिंग-शेप्ड LED फ्लॅश दिला आहे, जो फोटोग्राफीला अधिक सोयीचा बनवेल. डिस्प्ले 144Hz रिफ्रेश रेटसह येईल, ज्यामुळं गेमिंग आणि व्हिडिओ प्लेबॅक स्मूथ होईल. पीक ब्राइटनेस 1200 निट्स पर्यंत पोहोचेल, ज्यामुळं सूर्यप्रकाशातही स्क्रीन स्पष्ट दिसेल. हे वैशिष्ट्य व्हिडिओ स्ट्रीमिंग आणि स्क्रोलिंगसाठी उत्तम आहे.
Realme 15x 5G is launching in India on 1st Oct, 2025.— Karan Waghmare (@officialkaranw) September 27, 2025
🔹6.8" 144hz display
🔹mediatek dimensity 6300
🔹50mp sony main 📸
🔹50mp selfie
🔹7000mah battery 🔋
🔹60w charging ⚡
🔹400% volume
🔹ip69 rating + military grade protection#realme #realme15x #TechNews pic.twitter.com/vXVgoM8MMM
Realme 15x 5G बॅटरी
बॅटरी लाइफ हे या फोनचा मुख्य आकर्षण आहे. 7,000mAh ची मोठी बॅटरी 60W फास्ट चार्जिंग सपोर्टसह येईल, ज्यामुळं एकदाच चार्ज केल्यास दोन दिवसांपर्यंत वापर शक्य होईल. जलद चार्जिंगमुळं फोन काही मिनिटांत तयार होईल. फोटोग्राफी प्रेमींसाठी 50MP फ्रंट कॅमेरा आणि 50MP प्रायमरी रिअर कॅमेरा दिला आहे. सेल्फी आणि रिअर फोटोंसाठी हे कॅमेरा उच्च रिझोल्यूशनचे असतील, ज्यात AI एन्हान्समेंट वैशिष्ट्ये असतील. नाइट मोड आणि पोर्ट्रेट मोडसह याची क्षमता वाढेल. परफॉर्मन्सच्या बाबतीत, रियलमी 15x 5G मध्ये 6nm ऑक्टा-कोर प्रोसेसर असेल, जो मीडियाटेक चिप असण्याची शक्यता आहे. नेमका मॉडेल अद्याप जाहीर झालेला नाही, पण हे चिपसेट मल्टिटास्किंग आणि गेमिंगसाठी पुरेसे पावरफुल असेल. रॅम आणि स्टोरेज ऑप्शन्स उत्तम आहेत – डायनॅमिक रॅम अप टू 24GB आणि 256GB इनबिल्ट स्टोरेजसह येईल.मायक्रोएसडी कार्ड सपोर्ट असल्यास अतिरिक्त स्टोरेज वाढवता येईल.
Realme 15x 5G रेटिंग
रियलमीनं या फोनची टिकाऊपणावर विशेष भर दिला आहे. IP69 रेटिंगमुळं पाणी आणि धूळप्रतिरोधक क्षमता असेल, ज्यामुळं पाण्यामध्ये किंवा धूळमय वातावरणातही फोन सुरक्षित राहील. किंमतबाबत अद्याप अधिकृत घोषणा झालेली नाही, पण इंडस्ट्री विश्लेषकांच्या मते, वैशिष्ट्यांच्या या फोनची किंमत 15,000 पेक्षा कमी असेल. हा फोन बजेट सेगमेंटमध्ये स्पर्धात्मक ठरेल, ज्यात रियलमीचे इतर मॉडेल्स आणि स्पर्धकांचे फोन असतील. लॉंच इव्हेंटमध्ये EMI ऑप्शन्स आणि डिस्काउंट्सची घोषणा होऊ शकते. एकंदरीत, रियलमी 15x 5G हे दीर्घ बॅटरी, मजबूत बिल्ड आणि हाय-एंड फीचर्स असलेले बजेट फोन आहे. 5G सपोर्टमुळं भविष्यातील नेटवर्कशी सुसंगत असेल. रियलमी फॅन्स आणि नवीन खरेदीदारांसाठी हे उत्तम पर्याय ठरेल.
