रियलमी 15x 5G भारतात लॉंच: 7,000mAh बॅटरीसह शक्तिशाली फीचर्स
रियलमी 15x 5G भारतात लॉंच झालाय. यात 7,000mAh बॅटरी, मीडियाटेक चिप, 50MP कॅमेरा आहे. हा फोन रियलमी वेबसाइट आणि फ्लिपकार्टवर उपलब्ध आहे.
Published : October 1, 2025 at 1:45 PM IST
हैदराबाद: रियलमीनं भारतात आपला नवीन स्मार्टफोन रियलमी 15x 5G लॉंच केला आहे. हा फोन 7,000mAh च्या शक्तिशाली बॅटरीसह येतो आणि यात मीडियाटेक डायमेन्सिटी चिपसेट, 50-मेगापिक्सल कॅमेरा आणि IP69 रेटिंगसह यात अनेक आकर्षक फीचर्स आहेत. हा फोन रियलमीच्या वेबसाइटवर आणि इतर ई-कॉमर्स प्लॅटफॉर्मवर तीन रंग पर्याय आणि स्टोरेज व्हेरिएंट्समध्ये उपलब्ध आहे. यासोबतच ग्राहकांना आकर्षक सवलत आणि एक्सचेंज ऑफर देखील मिळत आहेत.
रियलमी 15x 5G किंमत
रियलमी 15x 5G हा स्मार्टफोन भारतात तीन व्हेरिएंट्समध्ये लॉंच झाला आहे. याच्या बेस व्हेरिएंटची किंमत 6GB रॅम + 128GB स्टोरेजसाठी 16,999 रुपये आहे, तर 8GB रॅम + 128GB स्टोरेज आणि 8GB रॅम + 256GB स्टोरेज व्हेरिएंट्स अनुक्रमे 17,999 रुपये आणि 19,999 रुपये किंमतीत उपलब्ध आहेत. रियलमीनं ग्राहकांसाठी आकर्षक ऑफर्स जाहीर केल्या आहेत, ज्यामध्ये UPI किंवा क्रेडिट/डेबिट कार्डद्वारे 1,000 रुपयांची सवलत किंवा 3,000 रुपयांचा एक्सचेंज बोनससह सहा महिन्यांचा व्याजमुक्त EMI पर्याय उपलब्ध आहे. हा फोन रियलमीच्या वेबसाइटवर आणि फ्लिपकार्टवर अक्वा ब्लू, मरिन ब्लू आणि मरून रेड रंगांमध्ये उपलब्ध आहे.
144Hz रिफ्रेश रेट
रियलमी 15x 5G हा ड्युअल-सिम स्मार्टफोन अँड्रॉइड 15 आधारित रियलमी UI 6.0 वर चालतो. यात 6.8-इंचाचा HD+ सनलाइट डिस्प्ले आहे, ज्याची रिझोल्यूशन 1,570x720 पिक्सल्स, 144Hz रिफ्रेश रेट, 180Hz टच सॅम्पलिंग रेट, 256ppi पिक्सल डेन्सिटी आणि 1,200 निट्स पीक ब्राइटनेस आहे. यात आय प्रोटेक्शन मोड, स्लीप मोड, स्क्रीन रिफ्रेश रेट स्विचिंग आणि स्क्रीन कलर टेम्परेचर ॲडजस्टमेंट यासारखी फीचर्स आहेत.
6300 चिपसेट
हा फोन 6nm प्रोसेसवर आधारित ऑक्टा-कोर मीडियाटेक डायमेन्सिटी 6300 चिपसेटद्वारे समर्थित आहे, जो 2.4GHz पीक क्लॉक स्पीड प्रदान करतो. यासोबतच ARM Mali-G57 MC2 GPU आहे. फोनमध्ये 8GB पर्यंत रॅम आणि 256GB पर्यंत ऑनबोर्ड स्टोरेज आहे, जे मायक्रोएसडी कार्डद्वारे 2TB पर्यंत वाढवता येते. यात 400 टक्के अल्ट्रा व्हॉल्यूम ऑडिओ, AI कॉल नॉइज रिडक्शन 2.0 आणि AI आउटडोअर मोड यासारखी फीचर्स आहेत.
कॅमेरा
रियलमी 15x 5G मध्ये ड्युअल-रिअर कॅमेरा सेटअप आहे, ज्यामध्ये f/1.8 अपर्चर आणि 5P लेन्ससह 50-मेगापिक्सल Sony IMX852 AI शूटर आहे. फ्रंट कॅमेरा 50-मेगापिक्सल OmniVision OV50D40 सेन्सरसह येतो. हा फोन 1080p आणि 720p व्हिडिओ रेकॉर्डिंगला सपोर्ट करतो, ज्यामध्ये ड्युअल-व्ह्यू व्हिडिओ, स्लो-मोशन, टाइम-लॅप्स, अंडरवॉटर मोड आणि सिनेमॅटिक शूटिंग यासारखे पर्याय आहेत.
बॅटरी
रियलमी 15x 5G मध्ये 7,000mAh बॅटरी आहे, जी 60W SuperVOOC फास्ट चार्जिंगला सपोर्ट करते. कनेक्टिव्हिटीसाठी यात 5G, 4G, Wi-Fi 5, ब्लूटूथ 5.3, Beidou, GPS, GLONASS, Galileo आणि QZSS उपलब्ध आहेत. यात प्रॉक्सिमिटी सेन्सर, ॲम्बियंट लाइट सेन्सर, कलर टेम्परेचर सेन्सर, E-कंपास, ॲक्सेलेरोमीटर आणि जायरोस्कोप यासारखे सेन्सर्स आहेत. हा फोन IP69 रेटिंगसह डस्ट आणि वॉटर रेझिस्टंट आहे. याचे परिमाण 77.93x166.07x8.28mm आणि वजन 212 ग्रॅम आहे.
