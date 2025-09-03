हैदराबाद : रियलमी कंपनीचे दोन शक्तिशाली स्मार्टफोन्सबद्दल आज आपण जाणून घेणार आहोत. रियलमी 15T आणि रियलमी 15 प्रो 5G, भारतीय बाजारात लॉंच झाले आहेत. दोन्ही फोन्स आकर्षक डिझाइन, प्रगत तंत्रज्ञान आणि 5G कनेक्टिव्हिटीसह येतात.मात्र, रियलमी 15T आणि रियलमी 15 प्रो 5G मध्ये नेमका काय फरक आहे? कोणता फोन तुमच्यासाठी योग्य आहे? चला या बातमीत या दोन्ही फोन्सची तुलना करूया..
Realme 15T VS Realme 15 Pro 5G डिझाइन आणि डिस्प्ले
रियलमी 15T आणि रियलमी 15 प्रो 5G दोन्ही फोन्स आकर्षक डिझाइनसह येतात. रियलमी 15T मध्ये 6.57-इंचाचा AMOLED डिस्प्ले आहे, तर रियलमी 15 प्रो 5G मध्ये मोठा 6.8-इंचाचा 1.5K 4D Curve+ AMOLED डिस्प्ले असून त्याचा रिफ्रेश रेट 144Hz आहे. रियलमी 15 प्रो 5G चा डिस्प्ले HDR10+ सपोर्ट आणि 6,500 निट्स पीक ब्राइटनेससह येतो. हा फोन गेमिंग आणि व्हिडिओ स्ट्रीमिंगसाठी उत्तम आहे. रियलमी 15T चा डिस्प्ले 453 PPI सह चांगला आहे, पण तो प्रो मॉडेलच्या तुलनेत किंचित कमी रिझॉल्यूशन ऑफर करतो.
Realme 15T VS Realme 15 Pro 5G परफॉर्मन्स
रियलमी 15T मध्ये MediaTek Dimensity 7300+ चिपसेट आहे. दुसरीकडं, रियलमी 15 प्रो 5G मध्ये Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4 चिपसेट आहे, जो गेमिंग, मल्टिटास्किंग आणि प्रोडक्टिव्हिटी अॅप्ससाठी अधिक शक्तिशाली आहे. रियलमी 15 प्रो 5G मध्ये 12GB पर्यंत LPDDR4X रॅम आणि 512GB UFS 3.1 स्टोरेजसह येतो, तर रियलमी 15T मध्ये 8GB रॅम आणि 256GB स्टोरेज तुम्हाला मिळेल.
Realme 15T VS Realme 15 Pro 5G कॅमेरा
कॅमेरा बाबत बोलयाचं झालं तर, रियलमी 15 प्रो 5G मध्ये 50MP Sony IMX896 प्रायमरी सेन्सर आणि 50MP अल्ट्रा-वाइड सेन्सरसह ड्युअल रिअर कॅमेरा सेटअप आहे. यात AI Party Mode आणि AI Edit Genie सारखे प्रगत फीचर्स आहेत, जे कमी प्रकाशात आणि पोर्ट्रेट फोटोग्राफीसाठी उत्तम आहेत. रियलमी 15T मध्ये 50MP प्रायमरी सेन्सर आणि 8MP अल्ट्रा-वाइड लेन्स आहे, जो कॅज्युअल फोटोग्राफी आणि व्हिडिओ कॉल्ससाठी पुरेसा आहे. दोन्ही फोन्समध्ये 50MP फ्रंट कॅमेरा आहे, जो सेल्फी आणि 4K व्हिडिओ रेकॉर्डिंगसाठी उत्तम आहे.
Realme 15T VS Realme 15 Pro 5G बॅटरी आणि चार्जिंग
दोन्ही फोन्समध्ये 7,000mAh ची मोठी बॅटरी आणि 80W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट आहे. रियलमी 15 प्रो 5G ची बॅटरी दीर्घकाळ टिकते आणि प्रो मॉडेलच्या व्हेपर चेंबर कूलिंग सिस्टममुळं गेमिंगदरम्यान फोन थंड राहतो. रियलमी 15T मध्येही समान बॅटरी आहे, पण त्यात कूलिंग सिस्टम नाही, ज्यामुळं दीर्घकाळ गेमिंग करताना फोन थोडा गरम होण्याची शक्यता असते.
Realme 15T VS Realme 15 Pro 5G किंमत
रियलमी 15T ची किंमत सुमारे 19,990 रुपये आहे, तर रियलमी 15 प्रो 5G ची किंमत 29,800 रुपयांपासून सुरू होते. बजेट-फ्रेंडली पर्याय शोधणाऱ्यांसाठी रियलमी 15T हा उत्तम पर्याय आहे, तर प्रीमियम फीचर्स हवे असतील तर रियलमी 15 प्रो 5G योग्य आहे.
Realme 15T VS Realme 15 Pro 5G
रियलमी 15T स्मार्टफोन, सोशल मीडियाचा वापर आणि कॅज्युअल फोटोग्राफीसाठी उत्तम आहे, तर रियलमी 15 प्रो 5G गेमर्स, कंटेंट क्रिएटर्स आणि प्रीमियम अनुभव शोधणाऱ्यांसाठी फायदेशी ठरू शकतो आहे. तुमच्या बजेट आणि गरजांनुसार तुम्ही या दोन फोन्समधून एकाची निवड करू शकता.
