हैदराबाद : रियलमीनं भारतात नवीन बजेट-सेगमेंट स्मार्टफोन, रियलमी 15T, लाँच केला आहे. हा फोन शक्तिशाली वैशिष्ट्यांसह आणि परवडणाऱ्या किंमतीसह येतो, ज्यामुळं तो बजेट रेंजमध्ये शोधणाऱ्या खरेदीदारांसाठी एक उत्तम पर्याय आहे. 7000mAh च्या प्रचंड बॅटरी आणि 50MP प्रायमरी कॅमेरा यांसारख्या वैशिष्ट्यांसह, हा स्मार्टफोन तरुण आणि तंत्रज्ञानप्रेमींसाठी डिझाइन केला आहे.
रियलमी 15T किंमत
रियलमी 15T हा स्मार्टफोन भारतात तीन स्टोरेज कॉन्फिगरेशनमध्ये लाँच झाला आहे: 8GB+128GB, 8GB+256GB आणि 12GB+256GB. या फोनच्या 8GB+128GB व्हेरिएंटची किंमत 20,999 रुपये आहे. 8GB+256GB व्हेरिएंटची किंमत 22,999 रुपये आहे, तर टॉप-एंड 12GB+256GB व्हेरिएंटची किंमत 24,999 रुपये आहे. विशेष सवलतीनंतर, 8GB+128GB व्हेरिएंट 18,999 रुपये, 8GB+256GB व्हेरिएंट 20,999 रुपये आणि 12GB+256GB व्हेरिएंट 22,999 रुपये किंमतीत उपलब्ध आहे. या किंमती रियलमी 15T ला बजेट सेगमेंटमधील एक आकर्षक पर्याय बनवतात.
|स्टोरेज कॉन्फिगरेशन
|मूळ किंमत (रुपये)
|सवलतीनंतर किंमत (रुपये)
|8GB + 128GB
|20,999
|18,999
|8GB + 256GB
|22,999
|20,999
|12GB + 256GB
|24,999
|22,999
- रियलमी 15T वैशिष्ट्ये
प्रोसेसर आणि सॉफ्टवेअर
रियलमी 15T मध्ये मीडियाटेक डायमेन्सिटी 6400 MAX 5G चिपसेट आहे, जो जलद आणि कार्यक्षम कामगिरी प्रदान करतो. हा फोन रियलमी UI 6.0 वर आधारित Android 15 वर चालतो. कंपनी या फोनला 3 वर्षांचे Android OS अपडेट्स आणि 4 वर्षांचे सॉफ्टवेअर अपडेट्स देणार आहे. याशिवाय, फोनमध्ये AI Edit Genie, AI Snap Mode आणि AI Landscape सारख्या कृत्रिम बुद्धिमत्ता-आधारित वैशिष्ट्यांचा समावेश आहे, ज्यामुळं फोटो आणि व्हिडिओ संपादन अधिक सोप होतं.
डिस्प्ले
रियलमी 15T मध्ये 6.57-इंचाचा AMOLED डिस्प्ले आहे, जो 4000 निट्स पीक ब्राइटनेस, 2,160Hz PWM डिमिंग आणि 10-बिट रंगासह येतो. यात 93 टक्के स्क्रीन-टू-बॉडी रेशो आहे, ज्यामुळं डिस्प्ले अधिक विस्तृत आणि आकर्षक दिसतो.
कॅमेरा
फोटोग्राफीच्या दृष्टिकोनातून, रियलमी 15T मध्ये ड्युअल कॅमेरा सेटअप आहे, ज्यामध्ये 50MP प्रायमरी कॅमेरा आहे. सेल्फी आणि व्हिडिओ कॉल्ससाठी 50MP फ्रंट कॅमेरा देण्यात आला आहे. दोन्ही कॅमेरे 4K व्हिडिओ रेकॉर्डिंगला सपोर्ट करतात, ज्यामुळं उच्च-गुणवत्तेचे फोटो आणि व्हिडिओ कॅप्चर करणे शक्य होतं.
बॅटरी
रियलमी 15T मध्ये 7000mAh ची दमदार बॅटरी आहे, जी वायर्ड फास्ट चार्जिंग आणि 10W रिव्हर्स चार्जिंगला सपोर्ट करते. ही बॅटरी 25.3 तास यूट्यूब स्ट्रीमिंग, 128.4 तास स्पॉटिफाय म्युझिक आणि 13 तास गेमिंग सेशन प्रदान करू शकते.
डिझाइन आणि इतर वैशिष्ट्ये
हा स्मार्टफोन केवळ 7.79 मिमी पातळ आहे आणि त्याचं वजन 181 ग्रॅम आहे. हा फोन सिल्क ब्लू, स्यूट टायटॅनियम आणि फ्लोइंग सिल्व्हर या तीन रंग पर्यायांमध्ये उपलब्ध आहे. याशिवाय, IP69 डस्ट आणि वॉटर रेझिस्टन्स रेटिंगमुळं हा फोन टिकाऊ आणि विश्वासार्ह आहे. रियलमी 15T हा स्मार्टफोन बजेट सेगमेंटमध्ये शक्तिशाली वैशिष्ट्ये आणि आकर्षक किंमतीसह येतो. याची प्रचंड बॅटरी, उच्च-गुणवत्तेचा कॅमेरा आणि आधुनिक डिस्प्ले यामुळे हा फोन तरुण आणि तंत्रज्ञानप्रेमींसाठी एक उत्तम पर्याय आहे. सवलतीसह उपलब्ध असलेल्या किंमतीमुळं हा फोन आणखी आकर्षक बनतो.
