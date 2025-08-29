ETV Bharat / technology

Realme 15T 5G : 7,000mAh बॅटरीसह 2 सप्टेंबरला होणार भारतात लॉंच - REALME 15T 5G LAUNCH ON SEPTEMBER 2

रियलमी 15T 5G, 2 सप्टेंबरला लॉंच होत आहे. 7,000mAh बॅटरी, 50MP AI कॅमेरा आणि आकर्षक डिझाइनसह हा फोन रेडमी 15 शी स्पर्धा करेल.

Realme 15T 5G
रियलमी 15T 5G (Realme)
By ETV Bharat Tech Team

Published : August 29, 2025 at 3:42 PM IST

2 Min Read

हैदराबाद : रियलमी 15T 5G स्मार्टफोन 2 सप्टेंबर 2025 रोजी भारतात लॉंच होत आहे. 7,000mAh बॅटरी आणि 50-मेगापिक्सेल AI कॅमेरा यांसारख्या वैशिष्ट्यांसह हा मिड-रेंज फोन रेडमी 15 ला टक्कर देण्यासाठी सज्ज आहे. रियलमी 15 मालिकेतील हा नवीन फोन आकर्षक डिझाइन आणि अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाने परिपूर्ण आहे.

Realme 15T 5G
Realme 15T 5G (Realme)

सर्वात हलका स्मार्टफोन
रियलमी आपल्या 15 मालिकेत नवीन स्मार्टफोन, रियलमी 15T 5G, 2 सप्टेंबर 2025 रोजी दुपारी 2 वाजता भारतात लॉंच करत आहे. हा फोन रियलमी 15 आणि 15 प्रो मालिकेचा भाग असून, मिड-रेंज सेगमेंटमध्ये रेडमी 15 शी स्पर्धा करेल. या फोनमध्ये 7,000mAh क्षमतेची शक्तिशाली बॅटरी आहे, जी रेडमी 15 च्या बॅटरीशी बरोबरी करते. याशिवाय, 60W फास्ट चार्जिंग आणि रिव्हर्स चार्जिंगची शक्यता यामुळं हा फोन अधिक आकर्षक बनतो. विशेष म्हणजे, 7.79 मिमी जाडी आणि 181 ग्रॅम वजनासह हा फोन या श्रेणीतील सर्वात हलका स्मार्टफोन असल्याचा दावा रियलमीनं केलाय, तर रेडमी 15 चं वजन 217 ग्रॅम आहे.

Realme 15T 5G
Realme 15T 5G (Realme)

FHD+ AMOLED डिस्प्ले
रियलमी 15T 5G मध्ये 6.57-इंच FHD+ AMOLED डिस्प्ले आहे, ज्याचा रिफ्रेश रेट 120Hz आणि पीक ब्राइटनेस 4000 निट्स आहे. यामुळे व्हिडिओ पाहणे आणि गेमिंगचा अनुभव अधिक सुधारेल. इन-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कॅनर आणि IP66, IP68, IP69 रेटिंग यामुळं हा फोन धूळ आणि पाण्यापासून संरक्षित आहे.

Realme 15T 5G
Realme 15T 5G (Realme)

कॅमेरा
यात 50-मेगापिक्सेल प्रायमरी रियर आणि फ्रंट कॅमेरा आहे, जो AI वैशिष्ट्यांनी सुसज्ज आहे. याशिवाय, 2-मेगापिक्सेल सेकंडरी रियर कॅमेरा आणि 4K व्हिडिओ रेकॉर्डिंगची सुविधा आहे. AI जेनी आणि इन-बिल्ट फिल्टर्समुळं फोटोग्राफीचा अनुभव अधिक चांगला होईल.

Realme 15T 5G
Realme 15T 5G (Realme)

6400 मॅक्स चिपसेट
या फोनमध्ये मीडियाटेक डायमेन्सिटी 6400 मॅक्स चिपसेट आहे, जो रियलमी 14T मधील डायमेन्सिटी 6300 पेक्षा सुधारित आहे. हा फोन रियलमी UI 6 सह येतो, जो अँड्रॉइड 15 वर आधारित आहे. रियलमीनं 3 ऑपरेटिंग सिस्टम अपडेट्स आणि 4 वर्षांच्या सिक्युरिटी अपडेट्सचं आश्वासन दिलं आहे. हा फोन फ्लोइंग सिल्व्हर, सिल्क ब्लू आणि सूट टायटॅनियम या तीन रंग पर्यायांमध्ये उपलब्ध असेल.

रियलमी 15T 5G किंमत (अपेक्षित)
अंदाजानुसार 8GB/128GB व्हेरिएंटची किंमत 20,999 रुपये, 8GB/256GB साठी 22,999 रुपये आणि 12GB/256GB साठी 24,999 रुपये असू शकते. बँक ऑफर्समुळं किंमतीत आणखी कपात होण्याची शक्यता आहे. हा फोन यूट्यूबवर लाइव्ह लॉंच इव्हेंटद्वारे सादर होईल, ज्यामुळं चाहत्यांना त्याची संपूर्ण माहिती मिळेल. रियलमी 15T 5G त्याच्या आकर्षक डिझाइन, शक्तिशाली बॅटरी, सुधारित कॅमेरा आणि प्रगत चिपसेटमुळं मिड-रेंज सेगमेंटमध्ये एक उत्तम पर्याय ठरेल. हा फोन तरुण पिढीच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी तयार करण्यात आला आहे.

