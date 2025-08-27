हैदराबाद : रियलमीनं बुधवारी चीनमध्ये आयोजित केलेल्या 828 फॅन फेस्टिव्हलमध्ये आपले दोन नवीन आणि नाविन्यपूर्ण कॉन्सेप्ट स्मार्टफोन्स सादर केले. या कार्यक्रमात रियलमीनं 15,000mAh क्षमतेच्या प्रचंड बॅटरीसह येणारा स्मार्टफोन आणि थंड हवेचा पंखा असलेला चिल फॅन फोन प्रदर्शित केला, जो गेमिंगदरम्यान डिव्हाइसचं तापमान नियंत्रित ठेवण्यासाठी डिझाइन केला आहे. या दोन्ही फोन्सनी तंत्रज्ञान क्षेत्रात नव्या संकल्पनांचा परिचय करून दिला आहे.
Did you watch the livestream just now? During the event, we introduced two groundbreaking concept phones that represent realme's commitment to innovation: the realme 15000mAh, which delivers up to five days of DOU on a single charge, and the realme Chill Fan Phone, which reduces… pic.twitter.com/FfeG5ubm2b— Chase (@ChaseXu_) August 27, 2025
रियलमी 828 फॅन फेस्टिव्हल
रियलमीच्या 828 फॅन फेस्टिव्हलच्या लाइव्हस्ट्रीम दरम्यान, 15,000mAh बॅटरी क्षमता असलेला कॉन्सेप्ट स्मार्टफोन कंपनीनं सादर केलाय. रियलमीचे उपाध्यक्ष चेस शू यांच्या मते, हा फोन एक पोर्टेबल पॉवर स्टेशन आहे, जो इतर स्मार्टफोन्स आणि वेअरेबल डिव्हाइसेस वायर्ड कनेक्शनद्वारे चार्ज करू शकतो. या फोनच्या प्रचंड बॅटरीमुळं वापरकर्ते एका चार्जवर सलग 25 चित्रपट पाहू शकतात, असा दावा कंपनीनं केलाय. याशिवाय, हा फोन 18 तास व्हिडिओ रेकॉर्डिंग, 30 तास गेमिंग, सहा दिवस सामान्य वापर आणि फ्लाइट मोडमध्ये तीन महिने स्टँडबाय टाइम देऊ शकतो.
15,000mAh बॅटरी
या स्मार्टफोनच्या तपशीलांबाबत अधिकृत माहिती जाहीर झालेली नसली, तरी सोशल मीडियावर तो अँड्रॉइड 15-आधारित रियलमी UI 6.0 वर चालताना दिसतोय. यात मीडियाटेक डायमेन्सिटी 7300 प्रोसेसर, 12GB रॅम आणि 256GB स्टोरेज आहे. या फोनमध्ये 12GB पर्यंत रॅम व्हर्च्युअली वाढवता येऊ शकते. या फोनचे मॉडेल क्रमांक PKP110 असून, यात 6.7 इंचांचा डिस्प्ले आहे. टीझर प्रतिमांवरून यात ड्युअल-रिअर कॅमेरा सेटअप आणि सिल्व्हर रंगाचा पर्याय दिसतो. फोनच्या मागील पॅनलवर 15,000mAh बॅटरीची ब्रँडिंग स्पष्टपणे दिसतोय.
रियलमी चिल फोन
दुसरीकडं, रियलमी चिल फोन त्याच्या अनोख्या कूलिंग सिस्टममुळं चर्चेत आहे. यात अंगभूत कूलिंग फॅन आहे, ज्याला “बिल्ट-इन AC” असं संबोधलं जातंय. टीझर व्हिडिओनुसार, फोनच्या डाव्या बाजूला व्हेंट ग्रिल आहे, ज्याद्वारे हवा बाहेर टाकली जाते. रियलमीच्या उपाध्यक्षांनी सांगितलं की, ही कूलिंग सिस्टम फोनचे तापमान 6 डिग्री सेल्सियसपर्यंत कमी करू शकतं. डिझाइनच्या बाबतीत, या फोनचा कॅमेरा युनिट रियलमी GT 7T सारखा आहे. हा फोन आयसीसेन्स ब्ल्यूपेक्षा किंचित गडद निळ्या रंगात दिसतो.
कॉन्सेप्ट फोन्स
रियलमीनं या कॉन्सेप्ट फोन्सद्वारे स्मार्टफोन तंत्रज्ञानाला नव्या उंचीवर नेलंय.15,000mAh बॅटरी असलेला फोन दीर्घकाळ टिकणाऱ्या बॅटरी आयुष्यासाठी आदर्श आहे, तर चिल फोन गेमिंग प्रेमींसाठी थर्मल व्यवस्थापनात क्रांती घडवू शकतो. या फोन्सच्या अधिकृत लॉन्चिंगबाबत अद्याप माहिती नाही, परंतु या संकल्पनांनी तंत्रज्ञानप्रेमींचं लक्ष वेधून घेतलं आहे.
हे वाचलंत का :