रियलमी 15 प्रो 5G गेम ऑफ थ्रोन्स लिमिटेड एडिशन भारतात लॉंच; किंमत आणि उपलब्धता
रियलमी 15 प्रो 5G गेम ऑफ थ्रोन्स लिमिटेड एडिशन भारतात लॉंच झालीय. HBO मालिकेपासून प्रेरित डिझाइन, नॅनो-एन्ग्रेव्ह्ड मोटिफ्स आणि खास UI थीम्ससह खास आहे.
Published : October 9, 2025 at 9:55 AM IST
हैदराबाद : रियलमीनं बुधवारी भारत आणि जागतिक बाजारपेठेत रियलमी 15 प्रो 5G गेम ऑफ थ्रोन्स लिमिटेड एडिशन लॉंच केले. हे हँडसेट रियलमी 15 प्रो 5G चं विशेष संस्करण आहे, जे यावर्षी जुलैमध्ये सादर झालं होतं. या लिमिटेड एडिशन फोनमध्ये स्टँडर्ड मॉडेलसारख्याच वैशिष्ट्यांचा समावेश आहे, परंतु HBO च्या लोकप्रिय गेम ऑफ थ्रोन्स मालिकेपासून प्रेरित सौंदर्यात्मक बदल केले गेले आहेत. यात नॅनो-एन्ग्रेव्ह्ड मोटिफ्स आणि कस्टम युजर इंटरफेस (UI) थीम्स यांचा समावेश आहे, ज्यामुळं हा फोन चाहत्यांसाठी खास बनतो.
किंमत आणि उपलब्धता
भारतात रियलमी 15 प्रो 5G गेम ऑफ थ्रोन्स लिमिटेड एडिशनची किंमत 12GB रॅम + 512GB स्टोरेज कॉन्फिगरेशनसाठी 44,999 रुपये आहे. पात्र बँक कार्ड ट्रान्झॅक्शनवर 3,000 रुपयांच्या सूटसह हा फोन 41,999 रुपयांना खरेदी करता येईल. हा फोन फ्लिपकार्ट आणि देशभरातील रिटेल स्टोअरमधून उपलब्ध आहे.ग्राहकांना हा फोन एका खास संग्राहक पॅकेजिंगमध्ये मिळेल, ज्यामध्ये आयर्न थ्रोन फोन स्टँड, किंग्स हँड पिन, वेस्टेरोसचा मिनिएचर रेप्लिका आणि गेम ऑफ थ्रोन्स थीमवर आधारित स्टिकर्स, पोस्टकार्ड्स आणि इतर ॲक्सेसरीज यांचा समावेश आहे.
वैशिष्ट्ये आणि तपशील
या लिमिटेड एडिशन फोनमध्ये काळ्या आणि सोनेरी रंगाचे अनोखे डिझाइन आहे. कॅमेरा आयलँडवर 3D एन्ग्रेव्ह्ड ड्रॅगन क्लॉ बॉर्डर आणि नॅनो-एन्ग्रेव्ह्ड मोटिफ्स आहेत. तीन स्वतंत्र लेन्सभोवती सजावटीच्या लेन्स रिंग्ज आहेत. फोनच्या खालच्या भागात गेम ऑफ थ्रोन्समधील हाउस टार्गेरियनचे प्रतीक, म्हणजेच तीन डोक्यांचा ड्रॅगन, आहे. याशिवाय, फोनच्या मागील बाजूस रंग बदलणारी लेदर पॅनल आहे. सामान्यपणे काळ्या रंगाचं हे पॅनल 42 डिग्री सेल्सियस किंवा त्यापेक्षा जास्त तापमानाच्या गरम पाण्याच्या संपर्कात आल्यावर ज्वलंत लाल रंगात बदलतं.या फोनमध्ये गेम ऑफ थ्रोन्स थीमवर आधारित दोन खास UI थीम्स आहेत: थंड टोनसह GOT-प्रेरित स्टॅक “आयस” थीम आणि ज्वलंत रंगांसह टार्गेरियन “ड्रॅगनफायर” थीम. याशिवाय, गेम ऑफ थ्रोन्स थीमवर आधारित वॉलपेपर्स आणि आयकॉन्सद्वारे कस्टमायझेशनचा पर्याय उपलब्ध आहे.
गोरिला ग्लास 7i प्रोटेक्शन
रियलमी 15 प्रो 5G गेम ऑफ थ्रोन्स लिमिटेड एडिशनमध्ये स्टँडर्ड मॉडेलसारखीच वैशिष्ट्ये आहेत. हा ड्युअल-सिम (नॅनो + नॅनो) फोन रियलमी UI 6.0 वर आधारित ॲन्ड्रॉइड 15 वर चालतो. यात 6.8-इंच 1.5K (2,800×1,280 पिक्सेल) AMOLED स्क्रीन आहे, ज्याची रिफ्रेश रेट 144Hz, 2,500Hz इन्स्टंट टच सॅम्पलिंग रेट आणि 6,500 निट्स पीक ब्राइटनेस आहे. स्क्रीनवर कॉर्निंग गोरिला ग्लास 7i प्रोटेक्शन आहे.
स्नॅपड्रॅगन 7 जेन 4 SoC प्रोसेसर
हा फोन स्नॅपड्रॅगन 7 जेन 4 SoC प्रोसेसरवर चालतो, ज्याला 12GB LPDDR4x रॅम आणि 512GB UFS 3.1 स्टोरेजसह जोडलं आहे. कॅमेरा सेटअपमध्ये 50-मेगापिक्सेल Sony IMX896 प्रायमरी रीअर कॅमेरा आणि 50-मेगापिक्सेल अल्ट्रावाइड-ॲंगल लेन्स आहे. सेल्फी आणि व्हिडिओ कॉलसाठी 50-मेगापिक्सेल फ्रंट कॅमेरा आहे.
हे वाचलंत का :