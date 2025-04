ETV Bharat / technology

रियलमी 14T 5G भारतात 6,000mAh बॅटरीसह लॉंच - REALME 14T

रियलमी 14T 5G ( Realme 14T )

By ETV Bharat Tech Team Published : April 26, 2025 at 11:02 AM IST | Updated : April 26, 2025 at 11:59 AM IST 1 Min Read

हैदराबाद : रियलमीनं भारतात आपला नवीन 14T 5G स्मार्टफोन लॉंच केला आहे. 17,999 रुपयांपासून सुरू होणारा हा फोन मीडियाटेक डायमेन्सिटी 6300 प्रोसेसर आणि 6,000mAh बॅटरीसह येतो. IP66, IP68, आणि IP69 रेटिंगसह याला धूळ आणि पाण्यापासून संरक्षण आणि मिलिट्री-ग्रेड टिकाऊपणा मिळतो. रियलमी 14T किंमत आणि व्हेरिएंट्स :

Last Updated : April 26, 2025 at 11:59 AM IST