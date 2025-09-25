ETV Bharat / technology

स्नॅपड्रॅगॉन समिटमध्ये स्नॅपड्रॅगॉन 8 एलीट जेन 5 चिपसेटची घोषणा

क्वालकॉमचा स्नॅपड्रॅगॉन 8 एलीट जेन 5 चिपसेट आलाय. हा चिपसेट ओरियन कोअर्ससह 20% वेगवान, एआय सहाय्यक आणि एपीव्ही व्हिडिओ रेकॉर्डिंगसह फ्लॅगशिप मोबाइल्सना अधिक वेगवान बनवेल.

Snapdragon 8 Elite Gen 5 chip
स्नॅपड्रॅगॉन 8 एलीट जेन 5 चिपसेट (Qualcomm)
By ETV Bharat Tech Team

Published : September 25, 2025 at 12:21 PM IST

हैदरबाद : क्वालकॉमनं बुधवारी हवाईमधील स्नॅपड्रॅगॉन समिटमध्ये स्नॅपड्रॅगॉन 8 एलीट जेन 5 चिपसेटची घोषणा केली. हा नवीनतम मोबाइल प्रोसेसर तिसऱ्या पिढीच्या ओरियन कोअर्ससह येतो, जो मागील स्नॅपड्रॅगॉन 8 एलीटपेक्षा जलद आणि कार्यक्षम आहे. एजंटिक एआय सहाय्यकांसाठी समर्थन आणि जगातील पहिला मोबाइल प्लॅटफॉर्म म्हणून एपीव्ही कोडेक्समध्ये व्हिडिओ रेकॉर्डिंगची क्षमता ही या चिपची खासियत आहे. फ्लॅगशिप अँड्रॉइड डिव्हाइसेससाठी हा चिप येत्या काही दिवसांत उपलब्ध होईल, ज्यात वनप्लस 15 आणि शाओमी 17 सिरीजचा समावेश आहे.

क्वालकॉमच्या नवीनतम स्नॅपड्रॅगॉन 8 एलीट जेन 5 चिपसेट (मॉडेल नंबर एसएम8850-एसी) फ्लॅगशिप डिव्हाइसेससाठी डिझाइन केलेला आहे. टीएसएमसीच्या 3-नॅनोमीटर (एन3पी) प्रक्रियेवर आधारित 64-बिट आर्किटेक्चर असलेल्या या चिपमध्ये आठ तिसऱ्या पिढीच्या क्वालकॉम ओरियन सीपीयू कोअर्स आहेत, ज्याची कमाल क्लॉक स्पीड 4.65गीगाहर्ट्झ आहे. कंपनीनुसार, ही चिप सिंगल-कोअरमध्ये 20 टक्के आणि मल्टी-कोअरमध्ये 17 टक्के सुधारणा देते, तर वेब ब्राउझिंग 32 टक्क्यांनी जलद होते. एकूणच, मागील स्नॅपड्रॅगॉन 8 एलीटपेक्षा 23 टक्के प्रदर्शन वाढ आणि 20 टक्के ऊर्जा कार्यक्षमता सुधारणा दिसते.

या चिपमध्ये एलपीडीडीआर5 एक्स रॅम आणि युएफएस 4.1 स्टोरेजचं समर्थन आहे. क्वालकॉम अॅड्रेनो जीपीयू आणि हॅक्सागॉन एनपीयू असलेल्या क्वालकॉम एआय इंजिनसह, ग्राफिक्स गेमिंग 23 टक्क्यांनी सुधारते. अनरिअल इंजिन 5, टाइल मेमरी हीप आणि मेश शेडिंगसाठी पूर्ण समर्थन मिळते. हॅक्सागॉन एनपीयू 37 टक्क्यांनी जलद एआय प्रदर्शन देते, ज्यामुळे वैयक्तिकृत एजंटिक एआय सहाय्यक शक्य होतात. हे सहाय्यक रिअल-टाइम सेन्सिंगद्वारे शिकतात आणि मल्टिमॉडल एआय मॉडेल्सद्वारे वापरकर्त्याच्या गरजा समजून घेतात, सर्व डेटा डिव्हाइसवरच ठेवून.

कनेक्टिव्हिटीमध्ये क्वालकॉम फास्टकनेक्ट 7900 सिस्टम आहे, ज्यात 40 टक्के ऊर्जा बचत आणि 50 टक्के कमी गेमिंग लॅटन्सी आहे. वाय-फाय 7 (6ग्हझ, 5ग्हझ, 2.4ग्हझ), ब्लूटूथ 6.0 आणि एलई समर्थन मिळते. कॅमेरा विभागात 320-मेगापिक्सेल सेन्सर्सपर्यंत समर्थन, ट्रिपल 20-बिट स्पेक्ट्रा एआय आयएसपीसह एआय-आधारित ऑटो-एक्स्पोजर, फोकस आणि फेस डिटेक्शन आहे. व्हिडिओ कॅप्चर 4के 120एफपीएस आणि प्लेबॅक 8के 60एफपीएसपर्यंत, तसेच एपीव्ही कोडेक्ससाठी एआय आयएसपी-एनपीयू फ्यूजन. डिस्प्ले क्वाड एचडी+ रिझोल्यूशन, 240हर्ट्झ रिफ्रेश रेट आणि 10-बिट रंग समर्थन देते.

शाओमीच्या सब-ब्रँड पोकोनेही आपला पुढील फ्लॅगशिप स्मार्टफोन या चिपवर चालणार असल्याचे जाहीर केले आहे. तसेच, शाओमी 15टी प्रो डायमेंसिटी 9400+ सोबत लॉंच झाला. सॅटेलाइट सिस्टम्ससाठी क्यूझेडएसएस, गॅलिलिओ, बेइदौ, जीएलओएनएएस, नाव्हिक आणि जीपीएस समर्थन, तसेच क्विक चार्ज 5 आणि यूएसबी टाइप-सी आहे. हा चिप मोबाइल तंत्रज्ञानात नवीन युगाची सुरुवात करतो.

