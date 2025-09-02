ETV Bharat / technology

सेमिकॉन इंडिया 2025 चं मोदींनी केलं उद्घाटन; स्वदेशी बनावटीची विक्रम चिप्स सादर - SEMICON INDIA 2025

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सेमिकॉन इंडिया 2025 चं नवी दिल्लीत उद्घाटन केलं. यावेळी स्वदेशी बनावटीची विक्रम चिप्स सादर करण्यात आली.

Delhi CM Rekha Gupta, PM Narendra Modi, IT Minister Ashwini Vaishnaw, Commerce and Industry Minister Jitin Prasada
दिल्लीच्या मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, आयटी मंत्री अश्विनी वैष्णव, वाणिज्य आणि उद्योग मंत्री जितिन प्रसाद (X/Ashwini Vaishnaw)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 2, 2025 at 3:09 PM IST

हैदराबाद : नवी दिल्ली येथे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मंगळवारी सेमिकॉन इंडिया 2025 चं उद्घाटन केलं. त्यामुळं भारताच्या सेमिकंडक्टर क्षेत्रात नव्या युगाची सुरुवात झाली आहे, असं मोदी यांनी सांगितलं. या कार्यक्रमात केंद्रीय माहिती तंत्रज्ञान मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी भारतात निर्मित पहिली चिप्स, विक्रम 32-बिट मायक्रोप्रोसेसर आणि चार मंजूर प्रकल्पांचे टेस्ट चिप्स, पंतप्रधानांना सादर केले.

इंडिया सेमिकंडक्टर मिशन
डिसेंबर 2021 मध्ये सुरू झालेल्या इंडिया सेमिकंडक्टर मिशननं (ISM) अवघ्या 3.5 वर्षांत जगाला भारताकडं विश्वासानं पाहण्यास भाग पाडलं आहे, असं वैष्णव म्हणाले. पंतप्रधानांच्या दूरदृष्टीनं प्रेरित या मिशनमुळं पाच सेमिकंडक्टर युनिट्सचं बांधकाम वेगानं सुरू आहे. जागतिक अस्थिरतेच्या काळात भारत स्थिरता आणि विकासाचा प्रकाशस्तंभ बनला आहे. वैष्णव यांनी गुंतवणूकदारांना भारतात येण्याचं आवाहन केलंय, कारण भारतातील धोरणं स्थिर आणि विश्वासार्ह आहेत, असं ते म्हणाले.

विक्रम चिप
विक्रम ही भारताची पहिला पूर्णतः स्वदेशी 32-बिट मायक्रोप्रोसेसर चिप आहे. इस्रोच्या सेमिकंडक्टर लॅबोरेटरीनं विकसित केलेली ही चिप प्रक्षेपण यानांच्या कठीण परिस्थितीत विश्वसनीय कामगिरी करते. 5 मार्च 2025 रोजी इस्रोच्या अध्यक्षांना विक्रम 3201 आणि कल्पना 3201 चिप्स सुपूर्द करण्यात आली होती. 180nm CMOS तंत्रज्ञानावर आधारित ही चिप्स 16-बिट विक्रम 1601 ची प्रगत आवृत्ती आहेत, जे 2009 पासून इस्रोच्या यानांमध्ये वापरली जात आहेत. यामध्ये स्वदेशी सॉफ्टवेअर टूल्स, जसं की Ada कंपायलर आणि सिम्युलेटर, यांचा समावेश आहे.

सेमिकंडक्टर मिशन
सेमिकंडक्टर हे आधुनिक तंत्रज्ञानाचं केंद्रबिंदू आहे. ISM अंतर्गत 76,000 कोटींच्या PLI योजनेतर्गंत 65,000 कोटींची गुंतवणूक आकर्षित केली आहे. गुजरातमधील सानंद येथे OSAT पायलट लाइन सुरू झाली असून, 10 सेमिकंडक्टर प्रकल्पांना मंजुरी मिळाली आहे, ज्यामध्ये 1.60 लाख कोटींची गुंतवणूक आहे. सेमिकॉन इंडिया 2025 मुळं जागतिक चिप डिझाइन आणि उत्पादनात भारत केंद्र बनवण्याच्या दिशेनं काम करत आहे.

