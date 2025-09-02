हैदराबाद : नवी दिल्ली येथे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मंगळवारी सेमिकॉन इंडिया 2025 चं उद्घाटन केलं. त्यामुळं भारताच्या सेमिकंडक्टर क्षेत्रात नव्या युगाची सुरुवात झाली आहे, असं मोदी यांनी सांगितलं. या कार्यक्रमात केंद्रीय माहिती तंत्रज्ञान मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी भारतात निर्मित पहिली चिप्स, विक्रम 32-बिट मायक्रोप्रोसेसर आणि चार मंजूर प्रकल्पांचे टेस्ट चिप्स, पंतप्रधानांना सादर केले.
First ‘Made in India’ Chips!— Ashwini Vaishnaw (@AshwiniVaishnaw) September 2, 2025
A moment of pride for any nation. Today, Bharat has achieved it. 🇮🇳
This significant milestone was made possible by our Hon’ble PM @narendramodi Ji’s far-sighted vision, strong will and decisive action. pic.twitter.com/ao2YeoAkCv
इंडिया सेमिकंडक्टर मिशन
डिसेंबर 2021 मध्ये सुरू झालेल्या इंडिया सेमिकंडक्टर मिशननं (ISM) अवघ्या 3.5 वर्षांत जगाला भारताकडं विश्वासानं पाहण्यास भाग पाडलं आहे, असं वैष्णव म्हणाले. पंतप्रधानांच्या दूरदृष्टीनं प्रेरित या मिशनमुळं पाच सेमिकंडक्टर युनिट्सचं बांधकाम वेगानं सुरू आहे. जागतिक अस्थिरतेच्या काळात भारत स्थिरता आणि विकासाचा प्रकाशस्तंभ बनला आहे. वैष्णव यांनी गुंतवणूकदारांना भारतात येण्याचं आवाहन केलंय, कारण भारतातील धोरणं स्थिर आणि विश्वासार्ह आहेत, असं ते म्हणाले.
First ‘Made in Bharat’ Chips! 🇮🇳 pic.twitter.com/QYFGA4HFLG— Ashwini Vaishnaw (@AshwiniVaishnaw) September 2, 2025
विक्रम चिप
विक्रम ही भारताची पहिला पूर्णतः स्वदेशी 32-बिट मायक्रोप्रोसेसर चिप आहे. इस्रोच्या सेमिकंडक्टर लॅबोरेटरीनं विकसित केलेली ही चिप प्रक्षेपण यानांच्या कठीण परिस्थितीत विश्वसनीय कामगिरी करते. 5 मार्च 2025 रोजी इस्रोच्या अध्यक्षांना विक्रम 3201 आणि कल्पना 3201 चिप्स सुपूर्द करण्यात आली होती. 180nm CMOS तंत्रज्ञानावर आधारित ही चिप्स 16-बिट विक्रम 1601 ची प्रगत आवृत्ती आहेत, जे 2009 पासून इस्रोच्या यानांमध्ये वापरली जात आहेत. यामध्ये स्वदेशी सॉफ्टवेअर टूल्स, जसं की Ada कंपायलर आणि सिम्युलेटर, यांचा समावेश आहे.
A defining chapter in India's semiconductor journey is unfolding, with innovation and investment driving a new wave of growth. Addressing Semicon India 2025 in Delhi. https://t.co/5jurEGuYnI— Narendra Modi (@narendramodi) September 2, 2025
सेमिकंडक्टर मिशन
सेमिकंडक्टर हे आधुनिक तंत्रज्ञानाचं केंद्रबिंदू आहे. ISM अंतर्गत 76,000 कोटींच्या PLI योजनेतर्गंत 65,000 कोटींची गुंतवणूक आकर्षित केली आहे. गुजरातमधील सानंद येथे OSAT पायलट लाइन सुरू झाली असून, 10 सेमिकंडक्टर प्रकल्पांना मंजुरी मिळाली आहे, ज्यामध्ये 1.60 लाख कोटींची गुंतवणूक आहे. सेमिकॉन इंडिया 2025 मुळं जागतिक चिप डिझाइन आणि उत्पादनात भारत केंद्र बनवण्याच्या दिशेनं काम करत आहे.
