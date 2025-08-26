हैदराबाद : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 26 ऑगस्ट 2025 रोजी गुजरातमधील हंसलपूर येथील मारुती सुझुकीच्या उत्पादन केंद्रातून कंपनीच्या पहिल्या जागतिक इलेक्ट्रिक वाहन, ई विटारा, चा शुभारंभ केला. भारतात निर्मित हे वाहन जपानसह 100 हून अधिक देशांमध्ये निर्यात केलं जाईल. यासोबतच, सुझुकी, तोशिबा आणि डेन्सो यांच्या संयुक्त विद्यमानं लिथियम-आयन बॅटरी उत्पादन केंद्राचं उद्घाटनही पंतप्रधानांनी केलं, जे हायब्रिड आणि इलेक्ट्रिक वाहनांच्या बॅटरी उत्पादनाला चालना देईल.
#WATCH | Gujarat: Prime Minister Narendra Modi and Toshihiro Suzuki, President & Representative Director of Suzuki Motor Corporation, flagged off the 'e-VITARA', Suzuki’s first global strategic Battery Electric Vehicle (BEV), at the Suzuki Motor plant in Hansalpur, Ahmedabad.… pic.twitter.com/LPKWBjdykN— ANI (@ANI) August 26, 2025
70,000 कोटी रुपयांची गुंतवणूक
मारुती सुझुकीच्या या पहिल्या इलेक्ट्रिक वाहनामुळं भारताच्या ऑटोमोबाईल क्षेत्रात नव्या युगाची सुरुवात झाली आहे. ई-विटारा हे पर्यावरणपूरक आणि तंत्रज्ञानानं सुसज्ज वाहन असून, जागतिक बाजारपेठेत भारताचं स्थान बळकट करेल. सुझुकी मोटरनं यानिमित्तानं भारतात पुढील पाच ते सहा वर्षांत 70,000 कोटी रुपयांची गुंतवणूक करण्याची घोषणा केली. या गुंतवणुकीतून उत्पादन क्षमता वाढवणे, नवीन मॉडेल्स सादर करणे आणि जगातील तिसऱ्या क्रमांकाच्या कार बाजारपेठेत मारुती सुझुकीचा वर्चस्व कायम ठेवणे यावर भर दिला जाईल.
#WATCH | Ahmedabad, Gujarat: Prime Minister Narendra Modi says, " india has the power of democracy. india has the advantage of demography. we also have a very large pool of skilled workforce. therefore, this creates a win-win situation for every partner of ours. today, suzuki… pic.twitter.com/spTiIuh3Wj— ANI (@ANI) August 26, 2025
लिथियम-आयन बॅटरी उत्पादन केंद्र
भारत हा सुझुकी मोटरसाठी विक्री आणि महसूलाच्या दृष्टीनं सर्वात मोठा बाजार आहे. भारतात मारुती सुझुकीत कंपनी हिस्सेदारी मोठी आहे. लिथियम-आयन बॅटरी उत्पादन केंद्रामुळं इलेक्ट्रिक वाहनांच्या निर्मितीला गती मिळेल आणि भारतातील हरित ऊर्जा क्षेत्राला प्रोत्साहन मिळेल. या उपक्रमामुळं स्थानिक रोजगार निर्मिती आणि तंत्रज्ञान विकासालाही चालना मिळेल. पंतप्रधान मोदी यांनी या प्रसंगी भारताच्या आत्मनिर्भर भारत आणि पर्यावरणपूरक भविष्याच्या दृष्टीकोनावर भर दिलाय. हंसलपूर येथील या कार्यक्रमात गुजरातचे मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल आणि इतर मान्यवर उपस्थित होते.
VIDEO | “The entire world in looking at India. No state should be left behind so that it forces the investor to think in which state to invest… Let’s achieve the target of ‘Viksit Bharat’ by 2047,” says PM Modi (@narendramodi) in Gujarat, after flagging off Maruti Suzuki’s first… pic.twitter.com/ofTSl6fBnt— Press Trust of India (@PTI_News) August 26, 2025
हे वाचलंत का :