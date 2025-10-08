ETV Bharat / technology

इंटरनेट डेटाचा दर चहाच्या कपापेक्षा कमी : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नवी दिल्लीत इंडिया मोबाइल काँग्रेस 2025 चं उद्घाटन केलं. 8-11 ऑक्टोबरदरम्यान चालणारा हा कार्यक्रम नवाचार आणि डिजिटल क्रांतीवर केंद्रित आहे.

Prime Minister Modi
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (Jyotiraditya M. Scindia X Account)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : October 8, 2025 at 12:33 PM IST

3 Min Read
नवी दिल्ली : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी बुधवारी यशोभूमी, नवी दिल्ली येथे एशियातील सर्वात मोठ्या दूरसंचार, मीडिया आणि तंत्रज्ञान कार्यक्रमाच्या 9व्या इंडिया मोबाइल काँग्रेस (IMC) 2025 चं उद्घाटन केलं. 8 ते 11 ऑक्टोबरपर्यंत चालणाऱ्या या चार दिवसांच्या कार्यक्रमाची थीम 'इनोव्हेट टू ट्रान्सफॉर्म' आहे, जी भारताच्या डिजिटल रूपांतर आणि समाजिक प्रगतीसाठी नवाचाराच्या वचनबद्धतेवर भर देते. या कार्यक्रमात 5G/6G, AI, स्मार्ट मोबिलिटी, सायबरसिक्युरिटी, क्वांटम कम्प्युटिंग आणि ग्रीन टेक्नॉलॉजी यासारख्या क्षेत्रातील 1,600 नवीन प्रयोग प्रदर्शित केले जातील. पंतप्रधान मोदी यांनी भाषणात भारतातील वायरलेस डेटाचा दर चहाच्या कपापेक्षा कमी असल्याचं सांगितलं (Prime Minister Modi On IMC) आणि 'मेक इन इंडिया' 4G स्टॅकच्या यशाबद्दल अभिमान व्यक्त केला.

इंडिया मोबाइल काँग्रेस 2025
इंडिया मोबाइल काँग्रेस 2025 (IMC) हे एशियातील सर्वात मोठे डिजिटल तंत्रज्ञान मंच म्हणून उदयास आलं आहे. दूरसंचार विभाग (DoT) आणि सेल्युलर ऑपरेटर्स असोसिएशन ऑफ इंडिया (COAI) यांच्या संयुक्त आयोजनात होणाऱ्या या कार्यक्रमात 1.5 लाखाहून अधिक अभ्यागत, 150 देशांतील 7,000 जागतिक प्रतिनिधी आणि 400 कंपन्या सहभागी झाल्या आहेत. 100 सेशन्स आणि 800 स्पीकर्सद्वारे तंत्रज्ञान क्षेत्रातील नवीन कल्पना आणि आव्हाने यात मांडली जातील. कार्यक्रमात जपान, कॅनडा, युनायटेड किंग्डम, रशिया, आयर्लंड आणि ऑस्ट्रिया यांसारख्या देशांच्या प्रतिनिधिमंडळांचा सहभाग असून, आंतरराष्ट्रीय सहकार्यावर विशेष भर देण्यात आला आहे.

डेटा दराता घसरण
तप्रधान मोदी यांच्या उद्घाटन भाषणात भारताच्या डिजिटल क्रांतीचे चित्रण केलं गेलं. त्यांनी सांगितलं की, "आज भारतात एक जीबी वायरलेस डेटाचा दर चहाच्या एका कपापेक्षा कमी आहे. मी चहाच्या उदाहरणाचा नेहमी वापर करतो, पण डेटा वापराच्या बाबतीत भारत जगातील आघाडीच्या देशांमध्ये आहे. याचा अर्थ असा की, भारतातील डिजिटल कनेक्टिव्हिटी आता विशेषाधिकार किंवा विलासी नाही; ही भारतीय जीवनाचा अभिन्न भाग आहे."2024 मध्ये 287 रुपये प्रति जीबी असलेला डेटा दर आता केवळ 9.11 रुपयांपर्यंत खाली आला असून, ही 98 टक्के घसरण आहे.

देशासाठी मोठं स्वदेशी यश
मोदी यांनी भारताच्या गुंतवणूक आणि उद्योग क्षेत्रातील नेतृत्वावरही प्रकाश टाकला. "भारताची लोकशाही व्यवस्था, सरकारची स्वागतात्मक धोरणे आणि डूईंग बिझनेस सुलभ करण्याच्या पावलांमुळं भारत गुंतवणूकदारांसाठी अनुकूल स्थळ म्हणून उदयास आला आहे. डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चरमधील आमची यशोगाथा ही सरकारच्या डिजिटल-प्रथम मानसिकतेचं प्रमाणपत्र आहे. म्हणून मी ठामपणे सांगतो, 'इन्वेस्ट इन इंडिया, इनोव्हेट इन इंडिया, मेक इन इंडिया' करण्यासाठी हा सर्वोत्तम काळ आहे," असं त्यांनी म्हटलं. भारतानं 'मेड इन इंडिया 4G स्टॅक' लाँच केला असून, हे देशासाठी मोठं स्वदेशी यश आहे. "या स्टॅकमुळं भारत जगातील केवळ पाच देशांच्या यादीत सामील झाला आहे ज्यांच्याकडं ही क्षमता आहे," असं मोदी यांनी अभिमानानं सांगितलं. मोबाइल उत्पादन 28 पट वाढलं असून, निर्यात 127 पट वाढली आहे, अशी माहितीही त्यांनी दिली.

स्टार्टअप वर्ल्ड कप 2025
केंद्रीय दळणवळणमंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया यांनीही कार्यक्रमात महत्त्वपूर्ण विधानं केली. त्यांनी सांगितलं की, "या वर्षी आम्ही स्टार्टअप वर्ल्ड कप 2025, इंडिया एडिशन आयोजित करत आहोत, ज्यात 550 कंपन्या 300 व्हेंचर कॅपिटलिस्ट आणि प्रायव्हेट इक्विटीशी स्पर्धा करतील. यापैकी 15 कंपन्या निवडून सॅन फ्रान्सिस्को येथील आंतरराष्ट्रीय स्पर्धेसाठी पाठवल्या जातील. पंतप्रधानांच्या मार्गदर्शनानं भारत विजयी होईल, यात मला विश्वास आहे." सिंधिया यांनी भारताच्या सॅटेलाइट कम्युनिकेशन्स (SATCOM) क्षेत्राच्या वाढीवरही भर दिला. "SATCOM बाजारपेठ पुढील दोन वर्षांत दुप्पट होईल. तीन SATCOM परवानग्या आधीच जारी झाल्या असून, नियामक चौकटी स्थापन होत आहेत आणि लायसन्सिंग प्रक्रिया लवकरच सुरू होईल," असं त्यांनी सांगितलं.

IMC 2025
IMC 2025 मध्ये 5G/6G, AI, स्मार्ट मोबिलिटी, सायबरसिक्युरिटी, क्वांटम कम्प्युटिंग आणि ग्रीन टेक्नॉलॉजी यासारख्या क्षेत्रातील नवीनतम प्रगती प्रदर्शित केल्या जातील. ऑप्टिकल कम्युनिकेशन्स, सेमिकंडक्टर्स इन टेलिकॉम, क्वांटम कम्युनिकेशन्स, 6G आणि फ्रॉड रिस्क मॅनेजमेंट यांसारख्या रणनीतिक क्षेत्रांवर लक्ष केंद्रित केलं जाईल. कार्यक्रमात 1,600 नवीन उपयोग-केसेस, 100 सेशन्स आणि 800 स्पीकर्सद्वारे जागतिक नेते, धोरणकर्ते, उद्योग तज्ज्ञ आणि नवोन्मेषक एकत्र येतील. भारतानं 2G च्या आव्हानांपासून 5G च्या विस्तारापर्यंत प्रगती केली असून, आता 6G च्या दिशेनं पावलं उचलत आहे. हा कार्यक्रम भारताच्या विकसित भारत 2047 च्या ध्येयाकडे नेतो, ज्यात तंत्रज्ञान, स्वावलंबन आणि नवाचार यांचा समावेश आहे.

भारतात डिजिटल क्रांती
IMC 2025 हे केवळ प्रदर्शन नाही, तर जागतिक डिजिटल परिवर्तनाचं नेतृत्व करणारा मंच आहे. भारतानं तंत्रज्ञान घेणाऱ्या देशापासून जागतिक डिजिटलपर्यंत प्रवास केला आहे. टेलिकॉम टेक डेव्हलपमेंट फंड आणि डिजिटल कम्युनिकेशन इनोव्हेशन स्कीमद्वारे स्टार्टअप्सना आधार दिला जात आहे. या कार्यक्रमाने भारताची तंत्रज्ञानातील भूमिका मजबूत होईल आणि जागतिक भागीदारी वाढेल. पंतप्रधान मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली भारत डिजिटल क्रांतीत आघाडी घेत आहे, ज्यामुळं प्रत्येक भारतीयाच्या जीवनात तंत्रज्ञानाचा समावेश होत आहे.

