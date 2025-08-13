हैदराबाद : Poco नं भारतात आपला नवीन स्मार्टफोन Poco M7 Plus 5G बुधवारी लॉंच केला आहे. हा फोन 7,000mAh क्षमतेच्या सिलिकॉन-कार्बन बॅटरीसह येतो, जो 33W फास्ट चार्जिंग आणि रिव्हर्स चार्जिंगला सपोर्ट करतो. कंपनीचा दावा आहे की, या किंमतीच्या सेगमेंटमधील हा सर्वात मोठ्या बॅटरी क्षमतेचा फोन आहे. स्नॅपड्रॅगन 6s Gen 3 प्रोसेसर आणि 8GB पर्यंत रॅमसह हा फोन Poco M7 5G आणि Poco M7 Pro 5G च्या मालिकेत सामील झाला आहे. यामध्ये Android 15-आधारित HyperOS 2.0, 50-मेगापिक्सेल कॅमेरा आणि 6.9-इंचाचा फुल-HD+ डिस्प्ले यासारख्या वैशिष्ट्यांचा समावेश आहे.
Poco M7 Plus 5G किंमत
Poco M7 Plus 5G ची भारतातील सुरुवातीची किंमत 6GB रॅम + 128GB स्टोरेजसाठी 13,999 रुपये आहे, तर 8GB रॅम + 256GB स्टोरेज व्हेरिएंटची किंमत 14,999 रुपये आहे. हा फोन 19 ऑगस्ट रोजी दुपारी 12 वाजेपासून फ्लिपकार्टवर खरेदीसाठी उपलब्ध होईल. हा फोन अक्वा ब्लू, कार्बन ब्लॅक आणि क्रोम सिल्व्हर या तीन रंगांमध्ये उपलब्ध आहे. लॉंच ऑफर अंतर्गत, HDFC, SBI आणि ICICI बँक कार्डद्वारे खरेदी करणाऱ्यांना 1,000 रुपयांची त्वरित सूट मिळेल. तसंच, पात्र डिव्हाइसेसच्या एक्सचेंजवर 1,000 रुपयांचा अतिरिक्त बोनस उपलब्ध आहे.
" power? we’ve maxed it out. 📈🔥— POCO India (@IndiaPOCO) August 13, 2025
⚡ 7000mah – biggest battery in the segment
📱 6.9" – largest display in the segment
💰 starts @ ₹12,999*
sale goes live 19th aug, 12pm on flipkart!
rt if you’re ready for the biggest battery + biggest screen combo ever! 🔁⚡ pic.twitter.com/mVdIkgACoX
Poco M7 Plus 5G वैशिष्ट्ये आणि तपशील
Poco M7 Plus 5G मध्ये 6.9-इंचाचा फुल-HD+ (1,080×2,340 पिक्सेल) डिस्प्ले आहे, जो 144Hz रिफ्रेश रेट, 288Hz टच सॅम्पलिंग रेट आणि 850 निट्स पीक ब्राइटनेससह येतो. हा डिस्प्ले TÜV Rheinland च्या लो ब्लू लाइट, फ्लिकर-फ्री आणि सर्कॅडियन स्टँडर्ड्ससाठी प्रमाणित आहे. यामुळं डोळ्यांना कमी त्रास होतो आणि दीर्घकाळ वापरासाठी आरामदायी अनुभव मिळतो.
स्नॅपड्रॅगन 6s Gen 3 प्रोसेसर
फोनमध्ये क्वालकॉमचा स्नॅपड्रॅगन 6s Gen 3 प्रोसेसर आहे, जो 8GB LPDDR4x रॅम आणि 128GB UFS 2.2 स्टोरेजसह जोडला आहे. रॅम व्हर्च्युअली 16GB पर्यंत वाढवता येते. हा फोन Android 15-आधारित HyperOS 2.0 वर चालतो आणि दोन वर्षांचे प्रमुख OS अपग्रेड्स आणि चार वर्षांचे सिक्युरिटी अपडेट्स मिळतील.
Poco M7 Plus 5G कॅमेरा
कॅमेरा सेटअपमध्ये 50-मेगापिक्सेलचा प्रायमरी रिअर कॅमेरा आणि एक अनिर्दिष्ट सेकंडरी कॅमेरा आहे. सेल्फी आणि व्हिडिओ कॉल्ससाठी 8-मेगापिक्सेलचा फ्रंट कॅमेरा आहे. दोन्ही कॅमेरे 1080p/30fps व्हिडिओ रेकॉर्डिंगला सपोर्ट करतात.
Poco M7 Plus 5G बॅटरी
Poco M7 Plus 5G मधील 7,000mAh सिलिकॉन-कार्बन बॅटरी 33W फास्ट चार्जिंग आणि 18W रिव्हर्स वायर्ड चार्जिंगला सपोर्ट करते. यामुळं इतर फोन किंवा अॅक्सेसरीज चार्ज करता येतात. कनेक्टिव्हिटी पर्यायांमध्ये 5G, 4G, ब्लूटूथ 5.1, वाय-फाय, GPS आणि USB टाइप-C पोर्ट यांचा समावेश आहे. सुरक्षेसाठी साइड-माउंटेड फिंगरप्रिंट सेन्सर आहे, आणि फोनला IP64 रेटिंगसह धूळ आणि पाण्यापासून संरक्षण मिळतं.
Poco M7 Plus 5G डिझाइन
हा फोन 169.48×80.45×8.40mm परिमाणासह येतो आणि त्याचं वजन 217 ग्रॅम आहे. त्याची बिल्ड क्वालिटी मजबूत आहे आणि डिझाइन आकर्षक आहे, ज्यामुळं तो प्रीमियम लूक देतो. IP64 रेटिंगमुळं हलक्या पावसात किंवा धुळीच्या वातावरणातही फोन सुरक्षित राहतो.
Poco M7 Plus 5G हा बजेट सेगमेंटमधील एक शक्तिशाली पर्याय आहे, जो मोठी बॅटरी, स्मूथ डिस्प्ले आणि नवीनतम सॉफ्टवेअरसह येतो. याची किंमत, वैशिष्ट्ये आणि लॉंच ऑफर यामुळं हा फोन तरुण आणि टेक-प्रेमी वापरकर्त्यांसाठी आकर्षक पर्याय आहे.
