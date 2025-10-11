ETV Bharat / technology

पंतप्रधान मोदींनी घेतली क्वालकॉमच्या सीईओंना भेट; एआय आणि नवोपक्रमावर चर्चा

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी क्वालकॉमचे सीईओ क्रिस्तियानो अमोन यांच्याशी भेट घेतली. भारताच्या एआय, सेमीकंडक्टर मिशन आणि 6G प्रगतीवर यावेळी चर्चा झाली.

PM Modi meets Qualcomm CEO Cristiano Amon
पंतप्रधान मोदी, सीईओ क्रिस्तियानो अमोन (ANI)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : October 11, 2025 at 4:16 PM IST

2 Min Read
नवी दिल्ली: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अमेरिकेतील चिप निर्मितीतील अग्रगण्य कंपनी क्वालकॉमचे अध्यक्ष आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) क्रिस्तियानो आर. अमोन यांच्याशी भेट घेतली. या भेटीत भारताच्या कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय), नवोन्मेष आणि कौशल्य विकासातील प्रगतीवर चर्चा झाली. पंतप्रधानांनी भारताच्या सेमीकंडक्टर आणि एआय मिशनसाठी क्वालकॉमच्या वचनबद्धतेचे कौतुक केलं.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, क्वालकॉमचे सीईओ भेट
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी क्वालकॉमचे सीईओ क्रिस्तियानो अमोन यांच्याशी झालेल्या भेटीत भारताच्या तंत्रज्ञान क्षेत्रातील प्रगती आणि भविष्यातील संधींवर सविस्तर चर्चा केली. पंतप्रधानांनी सोशल मीडिया मंच X वर आपले विचार व्यक्त करताना म्हटलं, "क्रिस्तियानो अमोन यांच्यासोबत झालेली ही भेट अत्यंत फलदायी ठरली. भारतानं एआय, नवोन्मेष आणि कौशल्य विकासात केलेली प्रगती यावर चर्चा झाली. क्वालकॉमची भारताच्या सेमीकंडक्टर आणि एआय मिशनसाठीची वचनबद्धता कौतुकास्पद आहे. भारताकडे अपार प्रतिभा आणि तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून भविष्य घडवण्याची प्रचंड क्षमता आहे."

6G तंत्रज्ञानावर चर्चा
क्वालकॉमचे सीईओ अमोन यांनीही X वर या भेटीचं महत्त्व अधोरेखित केलं. त्यांनी पंतप्रधान मोदींचे आभार मानले आणि भारतासोबतच्या भागीदारीला बळकटी देण्यावर भर दिला. ते म्हणाले, "पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासोबत झालेल्या चर्चेतून भारत आणि क्वालकॉम यांच्यातील भागीदारीला नवीन दिशा मिळाली. भारताच्या एआय आणि सेमीकंडक्टर मिशनसह 6G तंत्रज्ञानाच्या प्रगतीसाठी आम्ही कटिबद्ध आहोत. स्मार्टफोन, पीसी, स्मार्ट ग्लासेस, ऑटोमोटिव्ह आणि औद्योगिक क्षेत्रात भारतात तंत्रज्ञानाचा विकास करण्याच्या संधी आम्हाला प्रेरक वाटतात."

इंडिया मोबाइल काँग्रेस 2025
यापूर्वीच, क्वालकॉम इंडियानं भारताच्या डिजिटल भविष्याला आकार देण्यासाठी आपली महत्त्वपूर्ण भूमिका अधोरेखित केली आहे. इंडिया मोबाइल काँग्रेस (IMC) 2025 मध्ये कंपनीनं एज एआय, 6G, स्मार्ट होम्स, कनेक्टेड डिव्हाइसेस आणि प्रगत संगणक मंच यांसारख्या नाविन्यपूर्ण तंत्रज्ञानांचं प्रदर्शन केलं. यामुळं भारताच्या डिजिटल परिवर्तनाला गती मिळण्यास मदत होईल. कंपनीचं पर्सनल एआय, फिजिकल एआय आणि इंडस्ट्रियल एआय या तिन्ही क्षेत्रांत भारताला बुद्धिमान आणि कनेक्टेड बनवण्याचं उद्दिष्ट आहे.

क्वालकॉम गेल्या अनेक वर्षांपासून भारताच्या तंत्रज्ञान प्रवासाचा एक महत्त्वपूर्ण भाग आहे. 3G ते 5G पर्यंतच्या प्रवासात कंपनीनं महत्त्वाची भूमिका बजावली असून, आता 6G साठी स्थानिक संशोधन आणि विकास (R&D), रणनीतिक भागीदारी आणि प्रारंभिक टप्प्यातील संशोधनाद्वारे तयारी करत आहे. IMC 2025 मध्ये क्वालकॉमनं एज एआय आणि 5G ला भारताच्या डिजिटल भविष्याचे दोन प्रमुख आधारस्तंभ म्हणून सादर केले. यामुळे भारतात समावेशक, शाश्वत आणि जागतिक स्तरावर स्पर्धात्मक तंत्रज्ञान विकसित होण्यास चालना मिळेल.

