पर्प्लेक्सिटीचं नवं AI ब्राउझर 'कॉमेट' भारतात प्रो सब्सक्रायबर्ससाठी उपलब्ध

पर्प्लेक्सिटीचं AI सक्षम ब्राउझर 'कॉमेट' भारतात प्रो सब्सक्रायबर्ससाठी उपलब्ध झालंय.

AI browser Comet
कॉमेट AI ब्राउझर (Comet)
By ETV Bharat Tech Team

Published : September 23, 2025 at 12:51 PM IST

हैदराबाद : पर्प्लेक्सिटीनं त्यांचं नवीन AI सक्षम ब्राउझर 'कॉमेट' भारतातील प्रो सब्सक्रायबर्ससाठी उपलब्ध करून दिलं आहे. हे ब्राउझर इंटरनेटवर काम, संशोधन आणि इतर गरजांसाठी अवलंबून असणाऱ्या वापरकर्त्यांसाठी डिझाइन केलं आहे. पर्प्लेक्सिटीचे सीईओ अरविंद श्रीनिवास यांनी सोमवारी X वर पोस्ट करत सांगितलं की, सध्या हे ब्राउझर फक्त मॅक आणि विंडोज डिव्हाइसवर उपलब्ध आहे, तर अँड्रॉइड डिव्हाइससाठी ते Google Play Store वर प्री-ऑर्डर करता येईल. या ब्राउझरच्या खास वैशिष्ट्यांमुळं वापरकर्त्यांना त्यांच्या दैनंदिन कामात AI च्या मदतीनं अधिक कार्यक्षमता मिळणार आहे.

पर्प्लेक्सिटीनं जुलै 2025 मध्ये 'कॉमेट' लॉंच केलं होतं, आणि आता ते भारतातील प्रो सब्सक्रायबर्ससाठी उपलब्ध झालं आहे. हे ब्राउझर पर्प्लेक्सिटीच्या AI सर्च इंजिनवर आधारित आहे, जे वापरकर्त्यांना त्यांच्या गरजेनुसार माहिती शोधण्यात आणि व्यवस्थापित करण्यात मदत करतं. श्रीनिवास यांनी X वर सांगितलं की, सध्या हे ब्राउझर मॅक आणि विंडोज डिव्हाइसवर उपलब्ध आहे, तर अँड्रॉइड वापरकर्त्यांसाठी Google Play Store वर प्री-ऑर्डर करता येईल. मात्र, Google Play Store आणि Apple App Store वर अद्याप लॉंच तारीख स्पष्ट करण्यात आलेली नाही.

'कॉमेट' ब्राउझर पारंपारिक ब्राउझर्सपेक्षा वेगळं आहे, जसं की Google Chrome किंवा Microsoft Edge. यात टॅब-आधारित इंटरफेसऐवजी एक वर्कस्पेस आहे, जिथं वापरकर्त्यांना आवश्यक सर्व माहिती एकाच ठिकाणी सहज उपलब्ध होते. हे AI-सक्षम ब्राउझर वापरकर्त्यांनी वाचलेल्या, काम करत असलेल्या किंवा पाहत असलेल्या गोष्टींचा मागोवा ठेवतं आणि त्यानुसार संबंधित माहितीची शिफारस करतं. यामुळं संशोधन, काम किंवा इतर ऑनलाइन क्रियाकलाप अधिक सुलभ आणि जलद होतात.

या ब्राउझरचं आणखी एक वैशिष्ट्य म्हणजे 'कॉमेट असिस्टंट'. हे AI एजंट दैनंदिन कामे स्वयंचलित करण्यात मदत करतं. उदाहरणार्थ, हे असिस्टंट तुमच्या टॅब्स व्यवस्थापित करू शकतं, ईमेल आणि कॅलेंडर इव्हेंट्सचा सारांश देऊ शकतं आणि वेबपेजेसवर नेव्हिगेट करू शकतं. याशिवाय, AI साइडबारद्वारे वापरकर्ते टेक्स्ट-आधारित सूचनांद्वारे उत्पादने खरेदी करू शकतात, मीटिंग्स शेड्यूल करू शकतात किंवा वेबपेजचे ईमेलमध्ये रूपांतर करून पाठवू शकतात. पर्प्लेक्सिटीनं येत्या काळात या ब्राउझरच्या कार्यक्षमतेत आणखी वाढ करण्याची योजना आखली आहे.

पारंपारिक ब्राउझर्सच्या तुलनेत 'कॉमेट' वापरकर्त्यांना अधिक स्मार्ट आणि वैयक्तिक अनुभव प्रदान करतं. हे ब्राउझर विशेषतः संशोधक, व्यावसायिक आणि नियमितपणे इंटरनेटचा वापर करणाऱ्या व्यक्तींसाठी उपयुक्त आहे. AI च्या एकत्रीकरणामुळं हे ब्राउझर केवळ माहिती शोधण्यापुरतं मर्यादित नसून, वापरकर्त्यांचं कार्यक्षमता आणि उत्पादकता वाढवण्यासाठी एक स्मार्ट सहाय्यक म्हणून काम करतं. पर्प्लेक्सिटीच्या या नव्या उपक्रमामुळं भारतातील टेक समुदायात उत्साह आहे. येत्या काळात 'कॉमेट' ची अँड्रॉइड आणि iOS वर उपलब्धता आणि त्याच्या नव्या वैशिष्ट्यांमुळं वापरकर्त्यांचा अनुभव आणखी समृद्ध होईल, अशी अपेक्षा आहे.

