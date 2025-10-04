पर्प्लेक्सिटीचं एआय सक्षम कॉमेट ब्राउझर आता सर्वांसाठी मोफत

ETV Bharat / technology

पर्प्लेक्सिटीचे एआय सक्षम कॉमेट ब्राउझर आता सर्वांसाठी मोफत उपलब्ध आहे.

हैदराबाद : पर्प्लेक्सिटीनं त्यांचा कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय)-आधारित कॉमेट ब्राउझर आता सर्व वापरकर्त्यांसाठी मोफत उपलब्ध करून दिला आहे. गुरुवारी, पर्प्लेक्सिटीचे सीईओ अरविंद श्रीनिवास यांनी या ब्राउझरच्या सर्वसामान्य उपलब्धतेची घोषणा केली. यापूर्वी केवळ पर्प्लेक्सिटी मॅक्स सब्स्क्रिप्शन असलेले वापरकर्तेच याचा वापर करू शकत होते. हा एआय-सक्षम ब्राउझर सध्या विंडोज आणि मॅकवर उपलब्ध आहे, तर मोबाइल ॲप्स विकसित होत आहेत. कॉमेट ब्राउझरचे वैशिष्ट्य म्हणजे त्याचा साइडबार एआय असिस्टंट, जो सामग्रीचे सारांश तयार करतो, एकापेक्षा जास्त वेब पेजेसचे विश्लेषण करतो आणि काही एजंटिक क्रिया देखील करू शकतो.

भारतातील सर्वात तरुण अब्जाधीश आणि पर्प्लेक्सिटीचे सीईओ अरविंद श्रीनिवास यांनी एक्स (पूर्वीचे ट्विटर) वर एका पोस्टद्वारे कॉमेट ब्राउझरच्या सर्वसामान्य उपलब्धतेची माहिती दिली. जुलैमध्ये लॉंच झालेला हा ब्राउझर यापूर्वी केवळ मॅक्स सब्स्क्रायबर्स आणि आमंत्रण असलेल्या वापरकर्त्यांसाठी उपलब्ध होता. नंतरच्या काळात प्रो सब्स्क्रायबर्स आणि मोफत टियर वापरकर्त्यांनाही आमंत्रणे देण्यात आली. आता ही मर्यादा हटवण्यात आली आहे.

हा ब्राउझर पर्प्लेक्सिटीच्या मूळ प्लॅटफॉर्मवरील सर्च इंजिनवर आधारित आहे. वापरकर्ते URL बारमध्ये थेट शोध घेतल्यास, त्यांना पर्प्लेक्सिटी-शैलीतील परिचित स्वरूपात आणि लेआउटमध्ये उत्तर मिळतं. ब्राउझरचं सर्वात मोठं वैशिष्ट्ये म्हणजे त्याचं साइडबार एआय असिस्टंट, जो टूलबारमधील बटणावर क्लिक करून सक्रिय होतं. हा असिस्टंट सर्व खुल्या टॅबमधून संदर्भ घेऊन वापरकर्त्यांच्या प्रश्नांची उत्तरे देतो. उदाहरणार्थ, वापरकर्ते ई-कॉमर्स प्लॅटफॉर्मवरील उत्पादन पेजला भेट देऊन असिस्टंटला तेच उत्पादन जलद शिपिंगसह दुसऱ्या वेबसाइटवर शोधण्यास सांगू शकतात. कॉमेट ब्राउझरचा एआय असिस्टंट एजंटिक क्षमता देखील प्रदान करतो. वापरकर्ते त्याला मीटिंग बुक करण्यास, ब्राउझिंग केलेल्या वेब पेजवर आधारित ईमेल पाठवण्यास किंवा ई-कॉमर्स साइटवरून उत्पादन खरेदी करण्यास सांगू शकतात.

