पेटीएमचं नवीन AI वैशिष्ट्य : खर्च डेटा करा रॅप गाण्यात रूपांतरित!

पेटीएमची नवी AI सुविधा 'प्लेबॅक' वापरकर्त्यांचा खर्च डेटा रॅप गाण्यात रूपांतरित करते.

Paytm launched playback feature,
पेटीएम AI वैशिष्ट्य (Paytm)
By ETV Bharat Tech Team

Published : October 8, 2025 at 10:21 AM IST

2 Min Read
हैदराबाद : पेटीएमनं आता वापरकर्त्यांच्या खर्चाच्या डेटावर आधारित वैयक्तिक रॅप गाणी तयार करण्यासाठी एक मजेदार AI सुविधा सुरू केली आहे. या 'प्लेबॅक' नावाच्या वैशिष्ट्यामुळं तरुण वापरकर्ते त्यांच्या खरेदी, खाण्या-पिण्याच्या, प्रवास आणि उपयोगितेच्या खर्चाची कथा रॅप स्वरूपात ऐकू शकतील. मात्र, या नवीन कल्पनेमुळं गोपनीयता आणि डेटा सुरक्षेच्या मुद्द्यांवर प्रश्नचिन्हे निर्माण झाली आहेत.

पेटीएम प्लेबॅक फीचर
पेटीएमनं लॉंच केलेल्या 'प्लेबॅक' या AI-आधारित सुविधेमुळं निवडक उच्च व्यवहार करणाऱ्या वापरकर्त्यांना त्यांच्या मागील महिन्याच्या खर्चाची माहिती एका मजेदार रॅप गाण्यात रूपांतरित करता येईल. ही सुविधा सध्या बीटा व्हर्जनवर उपलब्ध आहे आणि फक्त काही निवडक ग्राहकांसाठी उपलब्ध आहे. कंपनीनं सांगितलं की, "आजचे तरुण भारतीय आपला जगण्याचा अनुभव कंटेंटच्या रूपात घेतात. आम्हाला रोजच्या खर्चाच्या स्टेटमेंट्सना आकर्षक आणि संबंधित बनवण्याची संधी दिसली."

या सुविधेचा वापर कसा करावा?
प्रथम पेटीएम अॅपची नवीनतम आवृत्ती डाउनलोड करा. अॅप उघडा आणि होम स्क्रीनवर 'बॅलन्स आणि हिस्ट्री' विभागात जा. तेथे 'पेटीएम प्लेबॅक' बॅनरवर टॅप करा. मागील महिन्याच्या पेमेंट्सवर आधारित AI काही सेकंदांत रॅप तयार करेल. पर्यायानं, थेट लिंकवरूनही प्रवेश करता येईल. या वैशिष्ट्यामुळं खरेदी, अन्न, प्रवास आणि इतर श्रेणींचा खर्च रॅपच्या माध्यमातून सादर होईल, ज्यामुळं वापरकर्त्यांना त्यांचे आर्थिक जीवन अधिक मनोरंजक वाटेल. पेटीएमचे म्हणणे आहे की, ही सुविधा वापरकर्त्यांना त्यांच्या खर्चाच्या सवयी समजण्यास मदत करेल आणि त्यांना प्रेरित करेल. मात्र, ही AI प्रक्रिया सुरक्षित असल्याचं कंपनीनं सांगितलं तरी तपशीलवार माहिती दिलेली नाही.

गोपनीयतेची चिंता
पेटीएमनं या सुविधेला 'आकर्षक आणि परस्परसंवादात्मक अनुभव' म्हणून प्रचारित केलं असलं तरी गोपनीयतेच्या बाबतीत महत्त्वपूर्ण प्रश्न कायम आहेत. ही सुविधा पूर्णपणे वैकल्पिक (ऑप्ट-इन) आहे का? वापरकर्त्यांना भविष्यात सहमती मागे घेता येईल का आणि तयार झालेल्या रॅप कंटेंटला डिलीट करता येईल का? कंपनीनं कोणत्या AI मॉडेलचा वापर केला आहे याची माहिती दिलेली नाही. तसंच, व्यापारी नावे, वेळ, ठिकाण आणि रक्कम यांसारखे डेटा AI ला दिले जातात का? आरोग्य, धर्म किंवा राजकीय दानासारख्या संवेदनशील माहितीला प्रक्रियेतून वगळलं जातं का? हे प्रश्न अनुत्तरित आहेत.

डेटा सुरक्षेच्या पार्श्वभूमीवर, पेटीएमनं याबाबत स्पष्ट धोरण जाहीर केलेलं नाहीय.त्यामुळं, वापरकर्त्यांच्या वैयक्तिक आर्थिक डेटाचा वापर AI साठी झाल्यास भीती निर्माण होईल. तज्ज्ञांचं मत आहे की, अशा सुविधांसाठी GDPR सारख्या कायद्यांचे पालन आणि पारदर्शकता आवश्यक आहे. या नवीन कल्पनेमुळं पेटीएम डिजिटल पेमेंट क्षेत्रात नवीन वळण घेत असल्याचं दिसतं, पण गोपनीयतेच्या मुद्द्यांवर उपाययोजना न केल्यास वापरकर्त्यांचा विश्वास धोक्यात येऊ शकतो.

