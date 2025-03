ETV Bharat / technology

व्हॉट्सॲपवर व्हिडिओ कॉल करण्यापूर्वी कॅमेरा बंद करण्याचा पर्याय लवकरच! - WHATSAPP VIDEO FEATURE

हैदराबाद : व्हॉट्सॲप वापरकर्त्यांसाठी एक आनंदाची बातमी आहे. अँड्रॉइड वापरकर्त्यांना व्हिडिओ कॉल स्वीकारण्यापूर्वी कॅमेरा बंद करण्याचा पर्याय लवकरच मिळणार आहे. यामुळं वापरकर्त्यांना व्हिडिओ कॉल स्वीकारताना अधिक स्वातंत्र्य मिळेल, तसंच त्यांची गोपनीयताही राखली जाईल. व्हॉट्सॲपच्या बीटा व्हर्जनमध्ये हे नवीन फीचर दिसून आलं आहे. अँड्रॉइड ॲथॉरिटीनं व्हॉट्सॲपच्या बीटा व्हर्जन 2.25.7.3 च्या APK टियरडाउनमध्ये हे फीचर शोधून काढलं आहे. सध्या हे फीचर सार्वजनिकरित्या उपलब्ध नाही, परंतु ॲपमध्ये थोडं बदल करून ते ॲक्टिव्ह करता येतं.

व्हिडिओ बंद करा पर्याय

व्हिडिओ कॉल आल्यावर "व्हिडिओ बंद करा" (Turn off your video) असा पर्याय मिळणार आहे. यामुळं कॉल व्हॉईस-ओन्ली मोडमध्ये स्वीकारता येईल. जर कॅमेरा आधीच बंद असेल, तर "व्हिडिओशिवाय स्वीकारा" (Accept without video) असा पर्याय दिसेल. कॉल सुरू असताना "व्हिडिओ सुरू करा" (Turn on your video) या पर्यायाचा वापर करून कॅमेरा सुरू करता येईल. सध्या व्हॉट्सॲपमध्ये हे फीचर उपलब्ध नाही. व्हिडिओ कॉल स्वीकारल्यानंतरच कॅमेरा बंद करता येतो. परंतु, हे नवीन फीचर गुगल मीट, मायक्रोसॉफ्ट टीम्स यांसारख्या व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग प्लॅटफॉर्मसारखेच आहे.