हैदारबाद: ओप्पो रेनो 14 प्रो 5G आणि रेनो 14 5G हे दोन स्मार्टफोन्स गुरुवारी भारतात लॉंच झाले. प्रो मॉडेलमध्ये मीडियाटेक डायमेन्सिटी 8450 चिप आहे, तर बेस मॉडेलमध्ये डायमेन्सिटी 8350 प्रोसेसर आहे. रेनो 14 मध्ये 6,000mAh बॅटरी आहे, तर प्रो व्हेरिएंटमध्ये 6,200mAh बॅटरीसह 80W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट आहे. दोन्ही फोन्समध्ये 50-मेगापिक्सेल मुख्य कॅमेरा आणि 50-मेगापिक्सेल सेल्फी कॅमेरा आहे. ही मालिका मे महिन्यात चीनमध्ये सादर झाली होती आणि आता भारतात 8 जुलैपासून विक्रीसाठी उपलब्ध होईल.
Dust? Rain? Drops?— OPPO India (@OPPOIndia) July 3, 2025
OPPO Reno14’s triple-certified IP66, IP68 & IP69 rating makes it your most durable travel companion yet.#OPPOReno14Series #AIPortraitCamera #TravelWithReno pic.twitter.com/rx0QieGUPR
ओप्पो रेनो 14 प्रो 5G : किंमत आणि उपलब्धता
- किंमत:12GB + 256GB साठी 49,999 रुपये आणि 12GB + 512GB साठी 54,999 रुपये
- रंग: पर्ल व्हाइट आणि टायटॅनियम ग्रे
- उपलब्धता: 8 जुलैपासून ओप्पो इंडिया वेबसाइट, Amazon आणि निवडक रिटेल स्टोअरवर उपलब्ध.
And the OPPO Reno14 5G comes at:— OPPO India (@OPPOIndia) July 3, 2025
📱 ₹37,999 (8+256GB)
📱 ₹39,999 (12+256GB)
📱 ₹42,999 (12+512GB)
Colours: Forest Green, Pearl White#OPPOReno14Series #AIPortraitCamera pic.twitter.com/ucHQOVGCUJ
वैशिष्ट्ये
- डिस्प्ले:6.83-इंच 1.5K LTPS OLED, 120Hz रिफ्रेश रेट, 1,200 nits ब्राइटनेस, कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 7i
- प्रोसेसर: 4nm मीडियाटेक डायमेन्सिटी 8450
- रॅम/स्टोरेज: 12GB रॅम, 256GB/512GB स्टोरेज
- ऑपरेटिंग सिस्टम: Android 15-आधारित ColorOS 15.0.2, Google Gemini आणि AI वैशिष्ट्ये (AI Unblur, AI Recompose, AI Call Assistant, AI Mind Space)
50MP 3.5x Telephoto Portrait Camera.— OPPO India (@OPPOIndia) July 3, 2025
Depth compressioon that brings the background closer, the emotion tighter.
Zoom in. Feel more.#OPPOReno14Series #AIPortraitCamera #TravelWithRen pic.twitter.com/OuLsmL7FWD
- कॅमेरा: 50MP मुख्य सेन्सर (OIS), 50MP पेरिस्कोप टेलिफोटो (3.5x ऑप्टिकल झूम, OIS), 50MP अल्ट्रावाइड, 50MP सेल्फी कॅमेरा; 4K HDR व्हिडिओ रेकॉर्डिंग 60fps
- बॅटरी: 6,200mAh, 80W SuperVOOC, 50W AirVOOC चार्जिंग
- कनेक्टिव्हिटी: ड्युअल नॅनो-सिम, eSIM, 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, GPS, USB Type-C
- इतर: ड्युअल स्टिरिओ स्पीकर्स, इन-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेन्सर, IP66/IP68/IP69 रेटिंग
OPPO Pad SE may have skipped the road trip, but trust us — he’s the ultimate staycation buddy.— OPPO India (@OPPOIndia) July 3, 2025
11" screen. 11 hours battery. 800 days of standby.
more coming soon.#OPPOReno14Series #AIPortraitCamera #TravelWithReno pic.twitter.com/HnyF8c2snL
ओप्पो रेनो 14 5G: किंमत आणि उपलब्धता
- किंमत: 8GB + 256GB साठी 37,999 रु., 12GB + 256GB साठी 39,999 रु., 12GB + 512GB साठी 42,999 रु.
- रंग: फॉरेस्ट ग्रीन आणि पर्ल व्हाइट
- उपलब्धता: 8 जुलैपासून ओप्पो इंडिया वेबसाइट, Amazon आणि निवडक रिटेल स्टोअरवर उपलब्ध.
वैशिष्ट्ये
- डिस्प्ले: 6.59-इंच 1.5K OLED, 120Hz रिफ्रेश रेट
- प्रोसेसर:मीडियाटेक डायमेन्सिटी 8350
- बॅटरी: 6,000mAh, 80W SuperVOOC चार्जिंग (वायरलेस चार्जिंग नाही)
- कॅमेरा:50MP मुख्य सेन्सर (OIS), 8MP अल्ट्रावाइड, 50MP सेल्फी कॅमेरा
- इतर वैशिष्ट्ये: प्रो मॉडेलप्रमाणे OS, बिल्ड आणि कनेक्टिव्हिटी
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