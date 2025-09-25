ETV Bharat / technology

ओप्पो रेनो 14 5G दिवाळी एडिशन लॉंच : मीडियाटेक डायमेंसिटी 8350 चिपसेटसह 50 एमपी मुख्य सेन्सर

ओप्पो रेनो 14 5G दिवाळी एडिशन लॉंच झालीय. मीडियाटेक डायमेंसिटी 8350 चिपसेट, आणि 8 जीबी रॅम आणि 256 जीबी स्टोरेजसह ती येते.

Oppo Reno 14 5G Diwali Edition
ओप्पो रेनो 14 5G दिवाळी एडिशन (Oppo)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : September 25, 2025 at 2:33 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

हैदराबाद : ओप्पोनं भारतीय बाजारात Oppo Reno 14 5G दिवाळी एडिशनच लॉंच केली. ही विशेष एडिशन सांस्कृतिक कलाकृती आणि उत्कृष्ट कामगिरीचा उत्तम संगम आहे. मोर-प्रेरित डिझाइनद्वारे हा फोन, दिवाळीच्या दीपकांचं प्रतिबिंब दाखवणाऱ्या ज्वाला आकाराच्या ॲक्सेंट्ससह येतो. याशिवाय, भारतातील पहिला हीट-सेंसिटिव्ह रंगबदलणारा बॅक पॅनल असून, शरीराच्या उष्णतेमुळं तो काळ्या रंगातून सोन्याच्या रंगात बदलतो.

Oppo Reno 14 5G Diwali Edition
ओप्पो रेनो 14 5G दिवाळी एडिशन (Oppo)

Oppo Reno 14 5G दिवाळी एडिशन
Oppo Reno 14 5G दिवाळी एडिशन हा स्मार्टफोन दिवाळीनिमित्त बाजारात दाखल झाला आहे. हा फोन केवळ दृश्यात्मकदृष्ट्या आकर्षकच नाही, तर त्याच्या प्रगत हार्डवेअरमुळे वापरकर्त्यांना उत्कृष्ट अनुभव देतो. ओप्पोनं या एडिशनमध्ये सांस्कृतिक वारसा जपताना, नवीनतम तंत्रज्ञानाची भर घातली आहे, ज्यामुळं हा फोन दिवाळी शॉपिंगच्या यादीत टॉपवर पोहोचण्याची शक्यता आहे.

Oppo Reno 14 5G Diwali Edition
ओप्पो रेनो 14 5G दिवाळी एडिशन (Oppo)

वैशिष्ट्ये आणि डिझाइन
Oppo Reno 14 5G दिवाळी एडिशनमध्ये 6.59-इंच 1.5के एमोलेड डिस्प्ले आहे, जो 120 हर्ट्झ रिफ्रेश रेट आणि 1,200 निट्स पीक ब्राइटनेससह येतो. हा डिस्प्ले उज्ज्वल प्रकाशातही स्पष्ट प्रतिमा देतो, ज्यामुळं व्हिडिओ स्ट्रिमिंग किंवा गेमिंगसाठी आदर्श आहे. याच्या अंतर्गत, मीडियाटेक डायमेंसिटी 8350 चिपसेट आहे, जो 8 जीबी रॅम आणि 256 जीबी स्टोरेजसह येतो. हा चिपसेट दैनंदिन वापरापासून ते हेवी गेमिंगपर्यंत सर्व काही स्मूथ हॅंडल करतो.

कॅमेरा
कॅमेरा सेटअप हे या फोनचं एक प्रमुख आकर्षण आहे. मागच्या बाजूला 50 एमपी मुख्य सेन्सर, 50 एमपी टेलिफोटो लेन्ससह 3.5क्स ऑप्टिकल झूम आणि 8 एमपी अल्ट्रावाइड लेन्स आहे. सेल्फीप्रेमींसाठी 50 एमपी फ्रंट कॅमेरा आहे, जो उच्च दर्जाच्या सेल्फीज आणि व्हिडिओ कॉल्ससाठी परिपूर्ण आहे. हे कॅमेरा सिस्टम लो-लाइट फोटोग्राफीत उत्कृष्ट कामगिरी करतात आणि विविध मोड्सद्वारे क्रिएटिव्ह शॉट्स घेण्यास सक्षम आहेत.

बॅटरी
बॅटरी आणि सॉफ्टवेअरच्या बाबतीत, फोनमध्ये 6,000 मिलीअँपेअर तासांची मोठी बॅटरी आहे, जी 80 वॅट फास्ट चार्जिंग सपोर्टसह येतो. एकदाच चार्ज केल्यावर संपूर्ण दिवस चालते आणि जलद चार्जिंगमुळं वेळ वाचतो. हा फोन कूलर ओएस 15 वर आधारित आहे, ज्यात एआय फीचर्सचा समावेश आहे जसे की एआय ट्रान्सलेट, एआय व्हॉइसस्क्राईब, एआय माइंड स्पेस, सर्कल टू सर्च आणि जेनएआय इंटिग्रेशन. हे फीचर्स भाषांतर, नोट्स घेणे, माइंडफुलनेस आणि सर्चिंगला सोपे करतात, ज्यामुळं फोन अधिक स्मार्ट आणि वापरकर्ता-केंद्रित होतो. फोनमध्ये एरोस्पेस-ग्रेड ॲल्युमिनियम फ्रेम आणि कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 7आय आहे. तो आयपी66/आयपी68/आयपी69प्रमाणित आहे, ज्यामुळे पाणी, धूळ आणि उच्च दाबाच्या पाण्यापासून संरक्षण मिळते. सर्व बाजूंनी आर्मर प्रोटेक्शनमुळं हा फोन चांगला आहे.

किंमत आणि ऑफर्स
Oppo Reno 14 5G दिवाळी एडिशनची किंमत 8 जीबी रॅम आणि 256 जीबी स्टोरेज व्हेरिएंटसाठी 39,999 रुपये आहे. उत्सव डिस्काउंटनंतर नेट इफेक्टिव्ह किंमत 36,999 रुपये होते. हा फोन ओप्पो स्टोअर्स, फ्लिपकार्ट, ॲमेझॉन आणि रिटेल आउटलेट्सवर उपलब्ध होईल. खरेदीदारांना मोफत 3 महिन्यांचे गूगल वन 2 टीबी क्लाउड + जेमिनी ॲडव्हान्स्ड (5,00रुपयांचे मूल्य) आणि जिओ 1,199 रुपयांच्या प्रीपेड प्लॅनसह 6 महिन्यांचे 10 ओटीटी ॲप्सचे प्रीमियम ॲक्सेस मिळेल.

हे वाचलंतक का :

  1. शाओमी टीव्ही एस प्रो मिनी एलईडी 2026 सीरिज लॉंच: 4के क्वचिट मिनी एलईडी पॅनल्ससह प्रगत स्मार्ट टीव्ही
  2. स्नॅपड्रॅगॉन समिटमध्ये स्नॅपड्रॅगॉन 8 एलीट जेन 5 चिपसेटची घोषणा
  3. शाओमी 15टी आणि 15टी प्रो लॉंच : डायमेंसिटी 8400 अल्ट्रा आणि 9400+ चिपसेटसह प्रगत फीचर्स

For All Latest Updates

TAGGED:

OPPO RENO 14 5G DIWALI EDITIONRENO 14 5G DIWALI EDITION PRICEओप्पो रेनो 14 5GOPPO RENO 14 5GRENO 14 5G DIWALI EDITION LAUNCHED

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

रिकाम्या पोटी आल्याचा रस पिण्याचे आरोग्यदायी फायदे!

Oppo F31 Pro plus 5G vs F31 Pro 5G : कोणता फोन आहे किफायतशीर?

गुगल क्रोममध्ये जेमिनी अपग्रेड: AI सक्षम ब्राउझिंगचा नवीन अनुभव

इंडिया एआय मिशन अंतर्गत देशभरात 500 हून अधिक डेटा लॅब्सची स्थापना - अश्विनी वैष्णव

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.