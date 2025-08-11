ETV Bharat / technology

Published : August 11, 2025 at 9:58 AM IST

Oppo K13 Turbo सिरीज आज भारतात लाँच होत आहे. यात Oppo K13 Turbo आणि Oppo K13 Turbo Pro चा समावेश आहे.

Published : August 11, 2025 at 9:58 AM IST

हैदराबाद : Oppo K13 Turbo सिरीज आज भारतात लाँच होत आहे. या सिरीजमध्ये दोन मॉडेल्स Oppo K13 Turbo आणि Oppo K13 Turbo प्रो लॉंच होणार आहेत. कंपनीनं लाँचपूर्वी या फोन्सच्या अनेक वैशिष्ट्यांची माहिती दिली आहे. दोन्ही मॉडेल्समध्ये एक्टिव कूलिंग सिस्टम आहे, ज्यात बिल्ट-इन सेंट्रीफ्यूगल फॅन्सचा वापर करून उष्णता कमी करण्याची सुविधा आहे. हे फोन्स आज दुपारी 12 वाजता IST लाँच होणार आहेत. भारतातील स्मार्टफोन बाजारात ओप्पोची ही नवीन सिरीज ग्राहकांना आकर्षित करण्यासाठी तयार आहे.

Oppo K13 Turbo सिरीज भारतात आज लाँच होत असून, या सिरीजमध्ये Oppo K13 Turbo आणि Oppo K13 Turbo Pro हे दोन मॉडेल्स समाविष्ट आहेत. कंपनीनं लाँचपूर्वी या फोन्सच्या वैशिष्ट्यांबाबत अनेक टीझर्स जारी केले आहेत. विशेषतः, दोन्ही मॉडेल्समध्ये एक्टिव कूलिंग सिस्टम आहे, ज्यात बिल्ट-इन सेंट्रीफ्यूगल फॅन्सचा वापर करून फोनची उष्णता प्रभावीपणे कमी केली जाते. हे वैशिष्ट्य गेमिंग आणि हेवी युजेजसाठी फायद्याचं ठरणार आहे. आज दुपारी 12 वाजता IST हे लाँच होणार असून, ग्राहकांना या फोन्सबाबतची संपूर्ण माहिती मिळेल.

Oppo K13 Turbo आणि Oppo K13 Turbo Pro किंमत
भारतातील अपेक्षित किंमत आणि उपलब्धता याबाबत बोलायचं झालं तर, Oppo K13 Turbo pro ची सुरुवातीची किंमत 8 जीबी रॅम + 256 जीबी स्टोरेज कॉन्फिगरेशनसाठी 37,999 रुपये असण्याची शक्यता आहे. त्याच स्टोरेजसह 12 जीबी रॅम व्हेरिएंटची किंमत 39,999 रुपये असू शकते. दुसरीकडं, Oppo K13 Turbo ची किंमत 8 जीबी रॅमसह 128 जीबी स्टोरेजसाठी 28,999 रुपये आणि 256 जीबी स्टोरेजसाठी 29,999 रुपये असण्याची अपेक्षा आहे. फ्लिपकार्टवर या सिरीजसाठी एक डेडिकेटेड मायक्रोसाइट आहे, ज्यामुळं हे फोन्स फ्लिपकार्ट आणि ओप्पो इंडिया स्टोअरवर उपलब्ध होण्याची शक्यता आहे. विशेष म्हणजे, Oppo K13 Turbo सिरीज गेल्या महिन्यात चीनमध्ये लाँच झाली होती, आणि आता ती भारतात येत आहे.

Oppo K13 Turbo Series वैशिष्ट्ये
वैशिष्ट्ये आणि स्पेसिफिकेशन्सबाबत सांगायचं झालं तर, चीनमध्ये लाँच झालेल्या Oppo K13 Turbo सिरीजमध्ये 6.80 इंचाचा 1.5के (1,280x 2,800 पिक्सेल्स) AMOLED डिस्प्ले आहे, ज्यात 120 हर्ट्झ रिफ्रेश रेट, 240 हर्ट्झ टच सॅम्पलिंग रेट आणि 1,600 निट्स ग्लोबल पीक ब्राइटनेस आहे. हे स्क्रीन उत्तम व्हिज्युअल अनुभव देतात.

Oppo K13 Turbo Series प्रोसेसर
प्रोसेसरबाबत, Oppo K13 Turbo प्रो व्हेरिएंटमध्ये स्नॅपड्रॅगन 8s जनरेशन 4 चिपसेट आहे, ज्यात 16 जीबी पर्यंत LPDDR5X रॅम आणि 512 जीबी पर्यंत UFS 4.0 ऑनबोर्ड स्टोरेज आहे. तर स्टँडर्ड Oppo K13 Turboमध्ये मीडियाटेक डायमेंसिटी 8450 चिपसेट आहे, ज्यात 16 जीबी पर्यंत LPDDR5X रॅम आणि 512 जीबी पर्यंत UFS 3.1 स्टोरेज आहे. दोन्ही फोन्स कलरओएस 15 वर आधारित अँड्रॉइड 15 सह येतात, जे नवीनतम सॉफ्टवेअर अपडेट्स देतात.

Oppo K13 Turbo Series कॅमेरा
Oppo K13 Turbo सिरीजमध्ये ड्युअल रियर कॅमेरा सिस्टम आहे, ज्यात 50 मेगापिक्सेल मुख्य कॅमेरा आणि 2 मेगापिक्सेल सेकंडरी सेन्सर आहे. सेल्फी आणि व्हिडिओ चॅटसाठी दोन्ही फोन्समध्ये 16 मेगापिक्सेल फ्रंट कॅमेरा आहे. हे कॅमेरा सिस्टम दैनंदिन फोटोग्राफी आणि व्हिडिओ रेकॉर्डिंगसाठी पुरेसे आहेत. या सिरीजची आणखी एक महत्त्वाची वैशिष्ट्ये म्हणजे एक्टिव कूलिंग सिस्टम. सेंट्रीफ्यूगल फॅन्सचा वापर करून फोनची उष्णता कमी होते, ज्यामुळं लाँग गेमिंग सेशन्स किंवा मल्टीटास्किंगमध्ये फोन ओव्हरहीट होत नाही. याशिवाय, फोन्समध्ये हाय स्पीड चार्जिंग, लाँग लास्टिंग बॅटरी आणि उत्तम बिल्ड क्वालिटी अपेक्षित आहे. ओप्पोनं या सिरीजद्वारे मिड-रेंज आणि प्रीमियम सेगमेंटमध्ये स्पर्धा वाढवली आहे.

भारतातील स्मार्टफोन बाजारात ओप्पोची ही नवीन सिरीज सॅमसंग, व्हिवो आणि रियलमी सारख्या ब्रँड्सशी स्पर्धा करेल. लाँचनंतर हे फोन्स कसं परफॉर्म करतात हे पाहणे रोचक असेल. ग्राहकांना ऑफलाइन स्टोअर्समध्येही हे उपलब्ध होण्याची शक्यता आहे. एकंदरीत, Oppo K13 Turbo सिरीज उत्तम वैशिष्ट्यांसह बजेट-फ्रेंडली पर्याय देत आहे.

