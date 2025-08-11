हैदराबाद : ओप्पोनं सोमवारी भारतात आपले नवीन स्मार्टफोन्स Oppo K13 Turbo and the K13 Turbo Pro लॉंच केले. हे दोन्ही फोन्स शक्तिशाली 7,000mAh बॅटरीसह 80W फास्ट चार्जिंग आणि 7,000 चौरस मिमी व्हीसी कूलिंग युनिटसह येतात. याशिवाय, या फोन्समध्ये इनबिल्ट फॅन युनिट्स आणि एअर डक्ट्ससह अॅक्टिव्ह कूलिंग सिस्टम आहे. दोन्ही मॉडेल्समध्ये 50-मेगापिक्सेल ड्युअल रिअर कॅमेरा आणि 16-मेगापिक्सेल सेल्फी कॅमेरा आहे. विशेष म्हणजे, हे फोन्स IPX6, IPX8 आणि IPX9 वॉटर रेझिस्टन्स रेटिंग्स पूर्ण करतात. हे मॉडेल्स जुलैमध्ये प्रथम चीनमध्ये लॉंच झाले होते.
किंमत आणि उपलब्धता
Oppo K13 Turbo ची भारतातील किंमत 8GB + 128GB व्हेरिएंटसाठी 27,999 रुपये आणि 8GB + 256GB व्हेरिएंटसाठी 29,999 रुपये आहे. हा फोन फर्स्ट पर्पल, नाइट व्हाइट आणि मिडनाइट मॅव्हरिक रंगांमध्ये उपलब्ध आहे. त्याची विक्री 18 ऑगस्टपासून सुरू होईल. दुसरीकडं,K13 Turbo Pro प्रोची किंमत 8GB + 256GB साठी 37,999 रुपये आणि 12GB + 256GB साठी 39,999 रुपये आहे. हा फोन मिडनाइट मॅव्हरिक, पर्पल फॅंटम आणि सिल्व्हर नाइट रंगांमध्ये 15 ऑगस्टपासून विक्रीसाठी उपलब्ध होईल.
झटपट सूट
हे दोन्ही स्मार्टफोन्स फ्लिपकार्ट, ओप्पो इंडिया ई-स्टोअर आणि निवडक ऑफलाइन रिटेल स्टोअर्सद्वारे खरेदी करता येतील. ग्राहकांना निवडक बँक कार्ड्सवर 3,000 रुपयांची झटपट सूट आणि नऊ महिन्यांपर्यंतच्या नो-कॉस्ट EMI पर्यायांचा लाभ मिळेल. याशिवाय, ओप्पोनं टर्बो बॅक क्लिप नावाचं बाह्य कूलिंग युनिट लॉंच केलं आहे, ज्याची किंमत 3,999 रुपये आहे.
वैशिष्ट्ये आणि तपशील
ओप्पो के१३ टर्बो आणि के१३ टर्बो प्रो मध्ये 6.80-इंच 1.5K (1,280×2,800 पिक्सेल) AMOLED डिस्प्ले आहे, जो 120Hz रिफ्रेश रेट, 240Hz टच सॅम्पलिंग रेट आणि 1,600 निट्स ग्लोबल ब्राइटनेस लेव्हलपर्यंत सपोर्ट करतो. बेस मॉडेलमध्ये मीडियाटेक डायमेन्सिटी 8450 चिपसेट आहे, तर प्रो मॉडेल स्नॅपड्रॅगन 8s Gen 4 SoC नं सुसज्ज आहे. दोन्ही फोन्स 12GB पर्यंत रॅम आणि 256GB पर्यंत ऑनबोर्ड स्टोरेजसह येतात. हे फोन अँड्रॉइड 15-आधारित ColorOS 15.0.2 वर चालतात आणि दोन वर्षांचे मोठे OS अपग्रेड्स आणि तीन वर्षांचे सिक्युरिटी अपडेट्स मिळतील.
कॅमेरा आणि थर्मल मॅनेजमेंट
या दोन्ही फोन्सच्या रिअर कॅमेरा सेटअपमध्ये 50-मेगापिक्सेल मुख्य सेन्सर आणि 2-मेगापिक्सेल सेकंडरी सेन्सर आहे, तर सेल्फीसाठी 16-मेगापिक्सेल फ्रंट कॅमेरा देण्यात आला आहे. थर्मल मॅनेजमेंटसाठी, प्रत्येक फोनमध्ये इनबिल्ट फॅन, एअर डक्ट्स आणि 7,000 चौरस मिमी व्हेपर कूलिंग चेंबर आहे. दोन्ही मॉडेल्स 7,000mAh बॅटरीसह येतात, जी 80W वायर्ड फास्ट चार्जिंग आणि बायपास चार्जिंगला सपोर्ट करते.
कनेक्टिव्हिटी आणि डिझाइन
हे फोन्स 5G, 4G, Wi-Fi 7, ब्लूटूथ 5.4, GPS, NFC आणि USB Type-C कनेक्टिव्हिटीला सपोर्ट करतात. याशिवाय, IPX6, IPX8 आणि IPX9 वॉटर रेझिस्टन्स रेटिंग्समुळं हे फोन्स पाण्यापासून सुरक्षित आहेत. बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशनसाठी इन-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेन्सर आहे. ओप्पो के१३ टर्बो आणि प्रो मॉडेल्सचे परिमाण 162.78×77.22×8.31 मिमी आहे, तर त्यांचं वजन अनुक्रमे 207g आणि 208g आहे.
ओप्पो के१३ टर्बो आणि के१३ टर्बो प्रो हे शक्तिशाली बॅटरी, प्रगत कूलिंग सिस्टम आणि प्रभावी कॅमेरा वैशिष्ट्यांसह येतात. भारतातील ग्राहकांसाठी हे फोन्स त्यांच्या प्रीमियम डिझाइन आणि परवडणाऱ्या किंमतीमुळं आकर्षक पर्याय ठरू शकतात.
