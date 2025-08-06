हैदराबाद : ओप्पो कंपनीनं अधिकृतपणे Oppo K13 Turbo 5G मालिकेची भारतातील लॉंच तारीख जाहीर केली आहे. Oppo K13 Turbo 5G 11 ऑगस्ट 2025 रोजी आहे. या मालिकेत Oppo K13 Turbo 5G आणि के 13 टर्बो प्रो मॉडेल्सचा समावेश आहे, ज्यांची किंमत 40,000 रुपयांपेक्षा कमी असेल. मिड-रेंज स्मार्टफोन मार्केटमध्ये ही मालिका चर्चेचा विषय आहे. जर तुम्ही परफॉर्मन्स-केंद्रित स्मार्टफोन खरेदी करण्याचा विचार करत असाल, तर ओप्पो Oppo K13 Turbo 5G मालिकेत तुमच्यासाठी काय खास असेल चला जाणून घेऊया...
Not just cool. It's India’s only smartphone with an in-built fan.— OPPO India (@OPPOIndia) July 30, 2025
The #OPPOK13TurboSeries is coming soon.
#LiveUnstoppable #OPphone #FANtastiK
Know more : https://t.co/myqvzcBIzu pic.twitter.com/OCeEF2wFSA
Oppo K13 Turbo 5G मालिका
Oppo K13 Turbo 5G मालिका 11 ऑगस्ट 2025 रोजी भारतात लॉंच होणार आहे. कंपनीनं या मालिकेच्या किंमती 40,000 रुपयांपेक्षा कमी असतील, असं स्पष्ट केलं आहे. मात्र, स्टोरेज पर्याय आणि नेमकी किंमत लॉंचच्या वेळीच जाहीर होईल. या स्मार्टफोनमध्ये इन-बिल्ट कूलिंग फॅन आहे, जो हेवी गेमर्स आणि पॉवर युजर्ससाठी आदर्श आहे. यामुळं दीर्घकाळ गेमिंग किंवा जास्त वापर करताना डिव्हाइस थंड राहील.
Oppo K13 Turbo 5G परफॉर्मन्स आणि प्रोसेसर
सोमवारी ओप्पोनं खुलासा केला की, Oppo K13 Turbo 5G मध्ये स्नॅपड्रॅगन 8एस जेन 4 प्रोसेसर असेल, तर के13 टर्बो मध्ये मीडियाटेक डायमेन्सिटी 8450 एसओसी असेल. हे दोन्ही प्रोसेसर शक्तिशाली परफॉर्मन्स देतात, ज्यामुळं ही मालिका मिड-रेंज सेगमेंटमधील इतर अनेक स्मार्टफोन्सशी स्पर्धा करेल. गेमिंग, मल्टिटास्किंग आणि हाय-एंड ॲप्ससाठी ही डिव्हाइसेस उत्तम पर्याय ठरतील.
Oppo K13 Turbo 5G डिझाईन आणि रंग
Oppo K13 Turbo 5G आणि Oppo K13 Turbo Pro तीन नवीन रंगांमध्ये उपलब्ध असतील: सिल्व्हर नाइट, पर्पल फँटम आणि मिडनाइट मॅव्हेरिक. या स्मार्टफोन्सच्या स्टॉर्म इंजिन फॅनभोवती डायनॅमिक आरजीबी लाइटिंग आहे, ज्यामुळं त्यांचं डिझाईन आणखी आकर्षक बनतं. याशिवाय, 7,000 स्क्वेअर मिमी व्हेपर चेंबर आणि 19,000 स्क्वेअर मिमी ग्रॅफाइट लेयर डक्ट सिस्टीम यामुळं थर्मल मॅनेजमेंट उत्कृष्ट आहे. यामुळं गेमिंग आणि जास्त वापरादरम्यान डिव्हाइसची कार्यक्षमता टिकून राहील.
Oppo K13 Turbo 5G कॅमेरा आणि बॅटरी
फोटोग्राफीसाठी, Oppo K13 Turbo 5G मालिकेत 50 मेगापिक्सलचा ड्युअल कॅमेरा सेटअप आणि 16 मेगापिक्सलचा सेल्फी कॅमेरा असण्याची शक्यता आहे. यामुळे वापरकर्त्यांना उत्तम फोटो आणि व्हिडिओ क्वालिटी मिळेल. याशिवाय, या स्मार्टफोनमध्ये 7,000 एमएएचची दमदार बॅटरी आहे, जी दीर्घकाळ टिकणारी कामगिरी देईल. ही बॅटरी गेमिंग, स्ट्रीमिंग आणि दैनंदिन वापरासाठी पुरेशी आहे.
Oppo K13 Turbo 5G बाजारातील स्पर्धा
Oppo K13 Turbo 5G मालिका मिड-रेंज सेगमेंटमधील अनेक स्मार्टफोन्सशी स्पर्धा करेल. स्नॅपड्रॅगन आणि मीडियाटेक प्रोसेसर, मोठी बॅटरी, कूलिंग सिस्टीम आणि आकर्षक डिझाईन यामुळे ही मालिका तरुण आणि टेक-प्रेमी वापरकर्त्यांसाठी खास आहे. लॉंचच्या वेळी याची वैशिष्ट्ये आणि किंमत याबाबत अधिक माहिती मिळेल.
Oppo K13 Turbo 5G
Oppo K13 Turbo 5G मालिका भारतातील मिड-रेंज स्मार्टफोन मार्केटमध्ये नवी क्रांती घडवण्यासाठी सज्ज आहे. 11 ऑगस्ट 2025 रोजी लॉंच होणारी ही मालिका परफॉर्मन्स, डिझाईन आणि किंमतीच्या बाबतीत संतुलन साधेल. गेमर्स, फोटोग्राफी प्रेमी आणि दैनंदिन वापरकर्त्यांसाठी हा स्मार्टफोन एक उत्तम पर्याय ठरू शकतो. लॉंचच्या वेळी फोचे स्टोरेज पर्याय, किंमती आणि इतर वैशिष्ट्यांबाबत अधिक माहिती मिळेल.
हे वाचलंत का :