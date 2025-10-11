ETV Bharat / technology

ओप्पो फाइंड X9 सीरिज भारतात नोव्हेंबरमध्ये लाँच होणार; मीडियाटेक डायमेंसिटी 9500 सोबत भागीदारी

ओप्पो फाइंड X9 सीरिज नोव्हेंबरमध्ये भारतात लाँच होईल, मीडियाटेक डायमेंसिटी 9500 चिपसेटसह. चीनमध्ये 16 ऑक्टोबरला डेब्यू, हॅसल्ब्लाड कॅमेरा आणि 7,500mAh बॅटरी वैशिष्ट्ये.

Oppo Find X9 series
ओप्पो फाइंड X9 सीरिज (Etv Bharat File Photo)
By ETV Bharat Tech Team

Published : October 11, 2025 at 10:37 AM IST

2 Min Read
हैदराबाद : ओप्पोनं भारत मोबाइल कांग्रेस (आयएमसी) 2025 दरम्यान आपल्या अपकमिंग फ्लॅगशिप फोन फाइंड X9 सीरिजची भारतातील लाँच डेट जाहीर केली आहे. ही सीरिज नोव्हेंबरमध्ये भारतात दाखल होईल, तर चीनमध्ये 16 ऑक्टोबरला डेब्यू करेल. मीडियाटेकसोबतच्या भागीदारीतून नवीन डायमेंसिटी 9500 चिपसेटसह येणारी ही सीरिज कॅमेरा, बॅटरी आणि परफॉर्मन्समध्ये क्रांती घडवेल. फाइंड X9 आणि X9 प्रो मॉडेल्समध्ये हॅसल्ब्लाड-ट्यून्ड कॅमेरा आणि 7,500mAh पर्यंतची बॅटरी असेल, ज्यामुळं प्रीमियम स्मार्टफोन मार्केटमध्ये ओप्पोची मजबूत स्थिती कायम राहील.

प्री-ऑर्डर्स सुरू
ओप्पोनं भारतातील सर्वात मोठ्या टेलिकॉम इव्हेंट आयएमसी 2025 दरम्यान (10 ऑक्टोबर) फाइंड X9 सीरिजची भारत लाँचची घोषणा केली. ही सीरिज गेल्या वर्षीच्या फाइंड X8 आणि X8 प्रोची उत्तराधिकारी आहे आणि चीनमध्ये 16 ऑक्टोबरला लाँच होईल. कंपनीनं आधीच प्री-ऑर्डर्स सुरू केले असून, कलरओएस 16 (अँड्रॉइड 16 वर आधारित) प्री-इन्स्टॉल्ड असेल.

डायमेंसिटी 9500 चिपसेट
ओप्पोनं मीडियाटेकसोबत भागीदारीची घोषणा करत डायमेंसिटी 9500 चिपसेटला पहिल्या फ्लॅगशिप सीरिजमध्ये स्थान दिलं आहे. ही चिप TSMC च्या 3nm प्रोसेसमध्ये तयार झाली असून, ती ARM G1-उल्ट्रा GPU सहित आहे. डायमेंसिटी 9500 मध्ये एक प्राईम कोर 4.21GHz फ्रिक्वेन्सीवर, तीन प्रीमियम कोर 3.50GHz वर आणि चार परफॉर्मन्स कोर 2.70GHz वर चालतात. यामुळं मागील पिढीपेक्षा एककोर परफॉर्मन्स 32% आणि मल्टिकोर 17% सुधारित आहे. ग्राफिक्स परफॉर्मन्स 33% वाढलं असून, पॉवर एफिशियन्सी 42% सुधारली आहे. ओप्पोनं याला स्वतःच्या कस्टम कूलिंग सिस्टमसह जोडलं आहे, ज्यामुळं हाय-फ्रेम रेट गेमिंग आणि ग्राफिकली इंटेन्स सेशन्समध्ये स्थिरता मिळेल. कंपनीचे ट्रिनिटी इंजिन हे परफॉर्मन्स आणखी वाढवेल, ज्यामुळं CPU, GPU आणि डीएसयूचे सिस्टम-लेव्हल ऑप्टिमायझेशन शक्य होईल.


200-मेगापिक्सेल कॅमेरा
फाइंड X9 सीरिजमध्ये 16GB पर्यंत RAM आणि 1TB स्टोरेज असेल. डिझाईनमध्ये चेसेस रेड, व्हेल्व्हेट टायटेनियम, फ्रॉस्टी व्हाईट कलर्स उपलब्ध असतील, तर स्टँडर्ड मॉडेलसाठी अतिरिक्त फॉग ब्लॅक पर्याय असेल. या फोनमध्ये हॅसल्ब्लाड-ट्यून्ड रियर सेटअप असेल. फाइंड X9 प्रोमध्ये 200-मेगापिक्सेल पेरिस्कोप टेलिफोटो कॅमेरा (70mm फोकल लेंथ) असेल, ज्याबरोबर हॅसल्ब्लाड प्रोफेशनल फोटोग्राफी किट बंडल केला जाईल. यात 8K अल्ट्रा HD फोटो फीचर आणि LUMO सुपर-पिक्सेल इंजिन असेल, ज्यामुळे इमेजिंगमध्ये AI-आधारित सुधारणा मिळेल.

बॅटरी
फाइंड X9 मध्ये 7,025mAh आणि प्रो मॉडेलमध्ये 7,500mAh बॅटरी असेल, जी लाँग-लास्टिंग परफॉर्मन्स देईल. कलरओएस 16 मध्ये AI-इंटिग्रेटेड फीचर्स असतील, जसं रिअल-टाईम इमेज-टू-इमेज रेंडरिंग आणि 4K टेक्स्ट-टू-इमेज जनरेशन. ओप्पोचे चिफ प्रोडक्ट ऑफिसर पीट लाऊ यांनी X वर पोस्ट करत ग्लोबल लाँचची पुष्टी केली आहे. भारतातील लाँच नोव्हेंबरमध्ये होईल, ज्यामुळं ओप्पोची फ्लॅगशिप लाईनअप येथे लवकर उपलब्ध होईल. किंमत अद्याप जाहीर झालेली नाही, पण अपेक्षित 80,000 पासून सुरू होईल. ही सीरिज ओप्पो आणि मीडियाटेकच्या भागीदारीचं प्रतीक आहे, जी गेमिंग, फोटोग्राफी आणि AI अनुभवात क्रांती घडवेल. आयएमसी 2025 मध्ये मीडियाटेकनं डेमो दाखवले आहे, ज्यात अनरिअल इंजिन तंत्रज्ञानानं कन्सोल-लेव्हल ग्राफिक्स दाखवण्यात आलं आहे.

