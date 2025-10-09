ETV Bharat / technology

ओप्पो फाइंड X9 मालिकेची रॅम, स्टोरेज आणि रंग पर्याय अधिकृतपणे जाहीर

ओप्पो फाइंड X9 मालिका 16 ऑक्टोबरला लॉंच होत आहे. प्री-ऑर्डर सुरू झालं असून, रॅम, स्टोरेज आणि रंग पर्याय जाहीर झाले आहेत.

Oppo Find X9 series
ओप्पो फाइंड X9 मालिका (Mukul sharma X Account)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : October 9, 2025 at 1:08 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

हैदराबाद : ओप्पो फाइंड X9 मालिका 16 ऑक्टोबर रोजी चीनसह जागतीक बाजारात लॉंच होणार आहे. आजपासून, ही मालिका चीनमध्ये प्री-ऑर्डरसाठी उपलब्ध आहे. अधिकृत प्री-ऑर्डर लिस्टिंगद्वारे ओप्पो फाइंड X9 आणि फाइंड X9 प्रो चे कॉन्फिगरेशन आणि रंग पर्याय उघड झाले आहेत. याशिवाय, या मालिकेत फाइंड X9 अल्ट्रा देखील समाविष्ट आहे, जो 2026 च्या पहिल्या सहामाहीत लॉंच होण्याची अपेक्षा आहे. या लॉंच इव्हेंटमध्ये ओप्पो पॅड 5 आणि ओप्पो वॉच एस देखील लॉंच होईल.

ओप्पो फाइंड X9 मालिका
ओप्पो फाइंड X9 मालिका चार आकर्षक रंग पर्यायांमध्ये लॉंच होणार आहे. यात फॉग ब्लॅक, फ्रॉस्टी व्हाइट, वेल्वेट टायटॅनियम आणि चेसिंग लाइट रेड रंगाचा समावेश आहे. या मालिकेतील फाइंड X9 मध्ये 12GB+256GB, 12GB+512GB, 16GB+256GB, 16GB+512GB आणि 16GB+1TB असे कॉन्फिगरेशन पर्याय असतील. दुसरीकडं, फाइंड X9 प्रो फ्रॉस्टी व्हाइट, वेल्वेट टायटॅनियम आणि चेसिंग लाइट रेड या तीन रंगांमध्ये उपलब्ध असेल. याचे कॉन्फिगरेशन पर्याय 12GB+256GB, 12GB+512GB, 16GB+512GB आणि 16GB+1TB असे असतील. 16GB+1TB आवृत्ती सॅटेलाइट कम्युनिकेशनला सपोर्ट करेल,अशी शक्यता वर्तवली जात आहे.

ओप्पो पॅड 5 आणि ओप्पो वॉच एस
फाइंड X9 मालिकेत फाइंड X9 अल्ट्रा देखील आहे, परंतु हा फोन 2026 च्या पहिल्या सहामाहीत चीनमध्ये लॉंच होणे अपेक्षित आहे. 16 ऑक्टोबरच्या लॉंच इव्हेंटमध्ये ओप्पो पॅड 5 आणि ओप्पो वॉच एस देखील सादर केले जातील. ओप्पो वॉच एसला कंपनी सर्वात पातळ स्मार्टवॉच म्हणून प्रचारित करत आहे, ज्यामुळं तंत्रज्ञान प्रेमींमध्ये उत्सुकता निर्माण झाली आहे.

भारतात कधी होणार लॉंच?
ओप्पो फाइंड X9 मालिकेच्या जागतिक लॉंचबाबतही चर्चा सुरू आहे. ही मालिका 28 ऑक्टोबर रोजी जागतिक बाजारपेठेत सादर होईल. मात्र, ओप्पो पॅड 5 आणि ओप्पो वॉच एस हे जागतिक स्तरावर त्याच दिवशी लॉंच होतील की नाही, याबाबत स्पष्टता नाही. भारताबाबत बोलायचं झालं, तर ओप्पो इंडियानं अद्याप फाइंड X9 मालिकेच्या लॉंचबाबत कोणतीही अधिकृत घोषणा केलेली नाही. परंतु, लीकनुसार, ही मालिका नोव्हेंबरमध्ये भारतात स्वतंत्र लॉन्च इव्हेंट आयोजित करू शकते.

हे वाचलंत का :

  1. लावा शार्क 2 लवकरच भारतात लवकरच लॉंच होणार: डिस्प्ले आणि कॅमेरा तपशील जाहीर
  2. रियलमी 15 प्रो 5G गेम ऑफ थ्रोन्स लिमिटेड एडिशन भारतात लॉंच; किंमत आणि उपलब्धता
  3. लावा प्ले अल्ट्रा 5G भारतात लाँच: किंमत, वैशिष्ट्ये आणि उपलब्धता

For All Latest Updates

TAGGED:

OPPO FIND X9 SERIESओप्पो फाइंड X9 मालिकाOPPO FIND X9 SERIES LAUNCHOPPO FIND X9 SERIES RAMOPPO FIND X9 SERIES COLOR OPTIONS

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

OPPO A6 5G : 7,000mAh बॅटरी, 80W चार्जिंग, 120Hz AMOLED डिस्प्लेसह लॉंच

2025 मध्ये भारतातील 20 लाखांखालील सर्वोत्तम इलेक्ट्रिक कार्स, किफायतशीर किंमत आणि लांब रेंज

रिकाम्या पोटी आल्याचा रस पिण्याचे आरोग्यदायी फायदे!

Oppo F31 Pro plus 5G vs F31 Pro 5G : कोणता फोन आहे किफायतशीर?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.