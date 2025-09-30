ओप्पो फाइंड X9 मालिका: नवीन फ्लॅगशिप स्मार्टफोन्सचं डिझाइन आणि वैशिष्ट्ये लीक
ओप्पो फाइंड X9 मालिका 16 ऑक्टोबर रोजी जागतिक बाजारात लॉंच होणार आहे. लीक झालेल्या डिझाइन आणि वैशिष्ट्यांमुळं फाइंड X9 आणि प्रो मॉडेल चर्चेत आहेत.
Published : September 30, 2025 at 3:26 PM IST
हैदराबाद : चिनी टेक कंपनी ओप्पो 16 ऑक्टोबर रोजी जागतिक बाजारपेठेत आपली नवीन फ्लॅगशिप स्मार्टफोन मालिका, ओप्पो फाइंड X9 (Oppo Find X9), लॉंच करण्यास सज्ज आहे. या मालिकेत फाइंड X9 आणि फाइंड X9 प्रो हे दोन स्मार्टफोन्स समाविष्ट असतील. लॉंचपूर्वीच या फोन्सचे डिझाइन आणि वैशिष्ट्ये सोशल मीडियावर लीक झाली आहेत. मीडियाटेक डायमेन्सिटी 9500 चिपसेट, 7025mAh ची मोठी बॅटरी आणि 200-मेगापिक्सेल टेलिफोटो लेन्ससह हे फोन आयफोन 16 आणि सॅमसंग गॅलक्सी S25 शी स्पर्धा करतील. चला, या नवीन मालिकेच्या वैशिष्ट्यांवर एक नजर टाकूया.
A look at the Oppo Find X9 series design and color options.#Oppo #OppoFindX9 #OppoFindX9Pro #FindX9 #FindX9Pro #OppoFindX9series pic.twitter.com/xL77KslWXm— Anvin (@ZionsAnvin) September 30, 2025
डिझाइन आणि रंग पर्याय
ओप्पो फाइंड X9 मालिकेतील फोन्स स्लिम आणि प्रीमियम डिझाइनसह येतात. यात सपाट रीअर पॅनल, मेटॅलिक फ्रेम आणि उजव्या बाजूस पॉवर बटण आणि व्हॉल्यूम कंट्रोल्स आहेत. फाइंड X9 ची जाडी केवळ 7.99 मिमी असून वजन 203 ग्रॅम आहे, ज्यामुळे हलकेपणा जाणवतो. फाइंड X9 वेल्वेट टायटॅनियम, फ्रॉस्ट व्हाइट आणि मिस्ट ब्लॅक रंगांमध्ये उपलब्ध असेल, तर प्रो मॉडेल वेल्वेट टायटॅनियम आणि फ्रॉस्ट व्हाइट रंगांमध्ये येईल. सुरक्षेसाठी यात अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट सेन्सर आणि IP66/IP68/IP69 वॉटर आणि डस्ट रेझिस्टन्स रेटिंग आहे.
Oppo Find X9 Pro and Find X9 Pro full specifications leaked— Anvin (@ZionsAnvin) September 29, 2025
Oppo Find X9 Pro specifications
- 6.78-inch flat OLED LTPO panel
- 1.5K resolution, 120Hz RR
- Dimensity 9500
- Variants: 12GB+256GB | 12GB+512GB | 16GB+512GB | 16GB+1TB | 16GB+1TB (Satellite Communication Version)
-… pic.twitter.com/lbWEvHRXDq
कॅमेरा सिस्टीम
या मालिकेचा सर्वात मोठा आकर्षणाचा बिंदू म्हणजे त्याची कॅमेरा सिस्टीम. फाइंड X9 मध्ये क्वाड-रिअर कॅमेरा सेटअप आहे, ज्यात 50-मेगापिक्सेल Sony LYT808 मेन सेन्सर, 50-मेगापिक्सेल Samsung JN5 अल्ट्रावाइड लेन्स, Sony LYT600 पेरिस्कोप टेलिफोटो लेन्स आणि 2-मेगापिक्सेल मल्टी-स्पेक्ट्रल लेन्स आहे. सेल्फीसाठी 32-मेगापिक्सेल फ्रंट कॅमेरा आहे. फाइंड X9 प्रो मध्ये 200-मेगापिक्सेल पेरिस्कोप टेलिफोटो कॅमेरा आहे, जो 70mm फोकल लेंथसह सुपर झूम ऑफर करतो. दोन्ही फोन्समध्ये स्क्वेअर कॅमेरा मॉड्यूल आणि LED फ्लॅश आहे. यात नवीन डॅनक्सिया कलर रीप्रोडक्शन लेन्स आहे, ज्यामुळं आकाशाचा निळा रंग, त्वचेचा नैसर्गिक मऊपणा आणि सूर्यास्ताची उबदारता फोटो आणि व्हिडिओमध्ये अधिक वास्तववादी दिसेल.
OPPO Find X9 Pro full specs via DCS:— Sudhanshu Ambhore (@Sudhanshu1414) September 29, 2025
- Dimensity 9500
- 6.78" flat oled, 1.5k, 120hz ltpo
- 50mp main lyt828 + 50mp ultra wide + 200mp periscope hp5 + 2mp true chroma sensor
- 50mp selfie
- 7500mah, 80w wired & 50w wireless charging
- android 16, coloros 16
- ultrasonic… pic.twitter.com/5qXq7idh12
डिस्प्ले
फाइंड X9 मध्ये 6.59-इंच OLED फ्लॅट डिस्प्ले आहे, ज्याचा रिझोल्यूशन 1.5K आहे. यात ‘R-angle’ वक्रता आणि अति-संकुचित बेझल्स आहेत, ज्यामुळं स्क्रीन जवळपास संपूर्ण पुढील भाग व्यापतं. प्रो मॉडेलच्या डिस्प्लेची माहिती लीक झालेली नाही, परंतु स्क्रीन मूव्हीज आणि गेमिंगसाठी स्मूथ आणि तेजस्वी असेल. ही स्क्रीन आयफोनपेक्षा उत्तम डिस्प्ले युनिफॉर्मिटी आणि 3600 निट्स पीक ब्राइटनेस ऑफर करते.
प्रोसेसर आणि सॉफ्टवेअर
दोन्ही फोन मीडियाटेक डायमेन्सिटी 9500 चिपसेटनं सुसज्ज आहेत, जे गेमिंग, मल्टिटास्किंग आणि AI वैशिष्ट्यांसाठी उच्च कार्यक्षमता प्रदान करतं. सॉफ्टवेअरच्या बाबतीत, हे फोन Android 16 वर आधारित ColorOS 16 सह येतात, जे स्मूथ आणि वैशिष्ट्यपूर्ण आहे.
बॅटरी आणि चार्जिंग
फाइंड X9 मध्ये 7025mAh बॅटरी आहे, जी 80W वायर्ड आणि 50W वायरलेस फास्ट चार्जिंगला सपोर्ट करते. प्रो मॉडेलमध्ये 7500mAh बॅटरी आहे, जी दीड ते दोन दिवस सहज टिकेल. चार्जिंग देखील जलद होईल.
किंमत
फाइंड X9 ची किंमत 60,000 ते 70,000 रुपये आणि प्रो मॉडेलची किंमत 80,000 रुपयांपेक्षा जास्त असण्याची शक्यता आहे.
ओप्पो फाइंड X9 मालिका आपल्या प्रीमियम डिझाइन, शक्तिशाली कॅमेरा आणि दीर्घकाळ टिकणाऱ्या बॅटरीसह बाजारात धमाल उडवण्यास सज्ज आहे. आयफोन 16 आणि सॅमसंग गॅलक्सी S25 शी स्पर्धा करणारी ही मालिका ग्राहकांना काय नवीन ऑफर करते, हे लॉंचनंतर स्पष्ट होईल.
हे वाचलंत का :