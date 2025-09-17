ओप्पो F31 vs मोटोरोला G96 : बजेट रेंजमध्ये मल्टिटास्किंगसाठी कोणता पर्याय आहे बेस्ट?
ओप्पो F31 आणि मोटोरोला G96 5G हे बजेट फोन गेमिंग आणि मल्टिटास्किंगसाठी उत्तम आहेत. या दोन्ही फोनमध्ये कोण आहे वरचढ?, चला जाणून घेऊया...
Published : September 17, 2025 at 5:00 PM IST
हैदराबाद OPPO F31 vs Motorola G96 : ओप्पोनं नुकताच आपला ओप्पो F31 स्मार्टफोन लॉंच केला आहे. जर तुम्हाला गेमिंग आणि मल्टिटास्किंगसाठी उत्तम परफॉर्मन्स हवा असेल, तर या बजेट रेंजमध्ये दोन मुख्य पर्याय ओप्पो F31 आणि मोटोरोला G96 5G आता बाजारात उपलब्ध आहेत. दोन्ही फोनमध्ये शक्तिशाली प्रोसेसर असून, उत्तम परफॉर्मन्स मिळेल. यात छान कॅमेरा सेटअप, मोठी बॅटरी फास्ट चार्जिंगसह आणि चांगली डिस्प्ले 120Hz रिफ्रेश रेटसह मिळते. फ्लिपकार्टच्या अपकमिंग बिग बिलियन डेज सेलमध्ये 23 सप्टेंबर 2025 पासून हे दोन्ही फोन स्वस्तात मिळतील. मात्र, कोणताही फोन खरेदी करण्यापूर्वी तुलना करणे आवश्यक आहे.या बातमीत वैशिष्ट्ये आणि किंमतीच्या आधारावर या दोन फोनची सविस्तर तुलना केलीय.
ओप्पो F31 5G वैशिष्ट्ये (OPPO F31 )
ओप्पो F31 5G फोनचं वैशिष्ट्ये पाहता, तो मीडियाटेक डायमेंसिटी 6300 प्रोसेरवर चालतो, जो मल्टिटास्किंग आणि गेमिंगदरम्यान उत्तम परफॉर्मन्स देतो. यात 6.57-इंच AMOLED डिस्प्ले आहे, ज्यात 120Hz रिफ्रेश रेट आणि 1400 निट्स पीक ब्राइटनेस मिळते. मागच्या बाजूला 50 MP + 2 MP ड्युअल कॅमेरा सेटअप आहे, तर पुढच्या बाजूला 16 MP सेल्फी कॅमेरा आहे. फोनमध्ये 7000 mAh मोठी बॅटरी आहे, जी 3-4 दिवसांचा बॅकअप देते आणि 80W सुपरVOOC फास्ट चार्जिंगने जलद चार्ज होते. यात IP69 रेटिंग असल्याने धूळ आणि पाण्यापासून उत्तम संरक्षण मिळते. फोन अँड्रॉइड 15 वर चालतो आणि कलरOS 15 इंटरफेससह येतो.
मोटोरोला G96 5G वैशिष्ट्ये (Motorola G96)
दुसरीकडं, मोटोरोला G96 5G फोनमध्ये अधिक शक्तिशाली क्वालकॉम स्नॅपड्रॅगन 7S जेन प्रोसेसर आहे, जो गेमिंग, मल्टिटास्किंग आणि हाय-एंड व्हिडिओ एडिटिंगसाठी उत्तम आहे. यात कोणताही लॅग जाणवत नाही. यात 6.67-इंच pOLED 3D कर्व्ह्ड डिस्प्ले आहे, ज्यात 144Hz रिफ्रेश रेट आणि 1600 निट्स पीक ब्राइटनेस मिळते. याशिवाय, गोरिल्ला ग्लास 5 संरक्षणानं डिस्प्ले सुरक्षित आहे. मागच्या बाजूला 50 MP + 8 MP ड्युअल कॅमेरा सेटअप आहे, तर पुढच्या बाजूला 32 MP सेल्फी कॅमेरा आहे. 5500 mAh बॅटरी सामान्य वापरात 2 दिवस टिकते आणि 33W टर्बोपॉवर चार्जिंगनं जलद चार्ज होते. IP68 रेटिंगमुळं धूळ आणि पाण्यापासून चांगलं संरक्षण मिळतं. फोन अँड्रॉइड 15 वर हॅलो UI इंटरफेससह चालतो.
दोन्हीमध्ये काय आहे फरक
तुलनेत, मोटोरोला G96 चा प्रोसेर अधिक पॉवरफुल आहे, ज्यामुळे गेमिंग आणि हेवी टास्कसाठी तो सरस ठरतो. डिस्प्ले देखील मोठी आणि स्मूद आहे. मात्र, ओप्पो F31 ची बॅटरी मोठी आणि फास्ट चार्जिंग जलद आहे, ज्यामुळं दीर्घकाळ वापरासाठी तो चांगला आहे. कॅमेऱ्याबाबत बोलायचं झालं तर, मोटोरोला G96 चा सेल्फी कॅमेरा आणि सेकंडरी रियर सेंसर सरस आहे. दोन्ही फोनमध्ये IP रेटिंग असलं तरी ओप्पो F31 चे IP69 अधिक मजबूत आहे. किंमतीच्या बाबतीत, बिग बिलियन डेज सेलमध्ये दोन्ही बजेट रेंजमध्ये येतील, पण मोटोरोला G96 ची किंमत थोडी जास्त असू शकते. परवडणारीपणाच्या दृष्टीने, तुमच्या गरजेनुसार तुम्ही दोन्ही पैकी एका फोनची निवड करू शकता.
