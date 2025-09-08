Oppo F31, Oppo F31 Pro आणि Oppo F31 Pro+ पुढच्या आठवड्यात होणार लॉंच, अपेक्षित वैशिष्ट्ये आणि किंमत
ओप्पो F31 सीरीज 5G भारतात 15 सप्टेंबर 2025 रोजी लॉंच होतेय. यात Oppo F31, Oppo F31 Pro आणि Oppo F31 Pro+ स्मार्टफोन असण्याची शक्यता आहे.
Published : September 8, 2025 at 9:34 AM IST
हैदराबाद : चिनी स्मार्टफोन निर्माता कंपनी ओप्पो, भारतात आपली नवीन Oppo F31 सीरीज 5G 15 सप्टेंबर 2025 रोजी लॉंच करणार आहे. या सीरीजमध्ये तीन नवीन स्मार्टफोन्स Oppo F31, Oppo F31 Pro आणि Oppo F31 Pro+ समाविष्ट असण्याची शक्यता आहे. कंपनीनं या फोन्ससाठी “Durable Champion” ही टॅगलाइन जाहीर केली असून, यामध्ये गोलाकार कॅमेरा मॉड्यूलसह सोनेरी आणि गडद निळ्या रंगातील डिव्हाइसेस दिसून येत आहेत. या बातमीत आपण, Oppo F31 सीरीजच्या अपेक्षित वैशिष्ट्यांबद्दल आणि संभाव्य किंमतीबद्दल माहिती जाणून घेऊया...
Something smooth is coming your way! The all-new #OPPOF31Series5G is launching on 15th Sept, 12 PM IST. Stay tuned for #SmoothAndPowerful performance like never before. For details, Search “OPPO F31 Series” pic.twitter.com/hXe2ahfRco— OPPO India (@OPPOIndia) September 7, 2025
Oppo F31 सीरीज
Oppo F31 सीरीज भारतात 15 सप्टेंबर रोजी लॉंच होणार आहे. Oppo F31, Oppo F31 Pro आणि Oppo F31 Pro+ हे तीन मॉडेल्स त्यात लॉंच होण्याची अपेक्षा आहे. हे फोन्स त्यांच्या टिकाऊपणा आणि आकर्षक डिझाइनसाठी ओळखले जाणार आहेत. कंपनीनं यासाठी “360-degree Armor Body” आणि “अल्ट्रा-स्लिम डिझाइन” यासारख्या खास वैशिष्ट्यांचा उल्लेख केला आहे. तसंच, या फोन्सना IP66, IP68 आणि IP69 वॉटर आणि डस्ट रेझिस्टन्स रेटिंग्स मिळण्याची शक्यता आहे, ज्यामुळं हे फोन 30 मिनिटांपर्यंत पाण्यात राहू शकतात.
Oppo F31 ची अपेक्षित वैशिष्ट्ये
टिप्स्टर पारस गुगलानी यांच्या मते, Oppo F31 मध्ये 6.57 इंचांचा 120Hz AMOLED डिस्प्ले असेल. हा फोन MediaTek Dimensity 6300 प्रोसेसरवर चालेल, ज्यामध्ये 8GB रॅम आणि 128GB स्टोरेज असेल. कॅमेरा सेटअपमध्ये 50MP प्रायमरी सेन्सर आणि 2MP डेप्थ सेन्सर असण्याची शक्यता आहे, तर सेल्फीसाठी 16MP कॅमेरा मिळेल. याशिवाय, या फोनमध्ये 7,000mAh ची मोठी बॅटरी आणि 80W वायर्ड फास्ट चार्जिंग सपोर्ट असेल.
Oppo F31 Pro ची वैशिष्ट्ये
Oppo F31 Pro मध्ये देखील 6.57 इंचांचा 120Hz AMOLED डिस्प्ले असेल, परंतु यामध्ये MediaTek Dimensity 7300 Energy चिप असेल. कॅमेरा सेटअप बेस मॉडेलसारखाच असेल, परंतु सेल्फी कॅमेरा 16MP ऐवजी 32MP असेल. बॅटरी आणि चार्जिंग क्षमता बेस मॉडेलप्रमाणेच राहण्याची शक्यता आहे.
Oppo F31 Pro+ ची वैशिष्ट्ये
Oppo F31 Pro+ हा या सीरीजमधील सर्वात प्रीमियम मॉडेल असेल, ज्यामध्ये 6.79 इंचांचा मोठा 120Hz AMOLED डिस्प्ले असेल. हा फोन Snapdragon 7 Gen 3 प्रोसेसरवर चालेल आणि 256GB पर्यंत स्टोरेज सपोर्ट करेल. कॅमेरा आणि बॅटरीच्या बाबतीत यामध्ये बेस मॉडेल्सप्रमाणेच वैशिष्ट्ये असण्याची शक्यता आहे, परंतु प्रोसेसर आणि डिस्प्लेच्या आकारामुळं हा फोन अधिक शक्तिशाली असेल.
संभाव्य किंमत
Oppo F31 सीरीजच्या किंमतीबाबत अद्याप कोणतीही ठोस माहिती समोर आलेली नाही. तथापि, मागील वर्षीच्या ट्रेंडनुसार, Oppo F31 ची किंमत 20,000 ते 25,000 च्या दरम्यान, Oppo F31 Pro ची किंमत 25,000 ते 30,000 आणि Oppo F31 Pro+ ची किंमत 30,000 ते 35,000 च्या दरम्यान असण्याची शक्यता आहे.
