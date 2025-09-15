Oppo F31 Pro vs Oppo F31 Pro plus : स्पेसिफिकेशन्स, कॅमेरा आणि परफॉर्मन्समध्ये कोण आहे बेस्ट?
Oppo F31 Pro vs Oppo F31 Pro plus : हे प्रीमियम 5G फोन आहेत. या बातमीत आपण दोन्ही फोनचे स्पेसिफिकेशन्स, कॅमेरा आणि परफॉर्मन्सची तुलना केलीय.
Published : September 15, 2025 at 3:57 PM IST
हैदराबाद : स्मार्टफोन बाजारात मिड-रेंज सेगमेंटमध्ये विविध पर्याय उपलब्ध आहेत. आज ओप्पोनं 15 सप्टेंबर रोजी भारतात F31 मालिका लाँच केलीय. या सिरीजमध्ये F31, F31 Pro आणि F31 Pro+ हे तीन फोन लाँच करण्यात आले आहेत. मात्र, या तिघांपैकी सर्वात जास्त चर्चेत असलेले दोन मॉडेल्स म्हणजे ओप्पो F31 प्रो प्लस आणि ओप्पो F31 प्रो प्लस. या फोनमध्ये किरकोळ फरक असूनही, या दोन्हीमध्ये नेमका काय फरक आहे, याबाबत संभ्रम आहे. त्यामुळेच, या दोन्ही स्मार्टफोनची तुलना करून त्यांच्यातील मुख्य वैशिष्ट्ये आणि फरक जाणून घेऊया आज आपण जाणून घेणार आहोत...
ओप्पो F31 प्रो+ आणि ओप्पो F31 प्रो प्लस : Oppo F31 Pro vs Oppo F31 Pro plus
हे दोन्ही फोन एकाच सिरीजचा भाग असल्यानं, त्यांच्यात काही प्रमाणात समानता आहे. दोन्ही मॉडेल्समध्ये 7,000mAh ची मोठी बॅटरी देण्यात आली आहे, त्यामुळं वापरकर्त्यांना बॅटरी वारंवार चार्जिंग करण्याची गरज भासणार नाहीय. तसंच, दोन्हीमध्ये 80W सुपरवूओक (SUPERVOOC) फास्ट चार्जिंग सपोर्ट आहे, ज्यामुळं तुम्हचा स्मार्टफोन लवकर चार्ज होतो. डिझाइन आणि संरक्षणाच्या बाबतीत, हे दोन्ही फोन IP69 वॉटरप्रूफ आणि डस्टप्रूफ रेटिंगसह येतात, ज्यामुळं ते अत्यंत टिकाऊ बनतात.
Oppo F31 Pro vs Oppo F31 Pro plus : प्रोसेसर
ओप्पो F31 प्रो प्लसमध्ये क्वालकॉमचा शक्तिशाली स्नॅपड्रॅगन 7 जेन 3 (Snapdragon 7 Gen 3) प्रोसेसर आहे. तर, ओप्पो F31 प्रो+ मध्ये मात्र मीडियाटेकचा डिमेन्सिटी 7300 एनर्जी (MediaTek Dimensity 7300 Energy) चिपसेट वापरण्यात आला आहे. स्नॅपड्रॅगन 7 जेन 3 हा डिमेन्सिटी चिपसेटच्या तुलनेत जास्त कार्यक्षम आणि वेगवान मानला जातो, ज्यामुळं प्रो प्लस मॉडेलचा परफॉर्मन्स किंचित अधिक चांगला ठरणार आहे.
Oppo F31 Pro vs Oppo F31 Pro plus : डिस्प्ले
ओप्पो F31 प्रो प्लसमध्ये 6.8-इंचाचा मोठा AMOLED डिस्प्ले आहे, तर ओप्पो F31 प्रो+ मध्ये 6.57-इंचाचा AMOLED डिस्प्ले आहे. ज्या वापरकर्त्यांना मोठा स्क्रीन हवा आहे, त्यांच्यासाठी प्रो प्लस हा एक चांगला पर्याय आहे.
Oppo F31 Pro vs Oppo F31 Pro plus : रॅम आणि स्टोरेज
ओप्पो F31 प्रो प्लस 8GB किंवा 12GB रॅम आणि 256GB स्टोरेजच्या पर्यायांसह येतो. तर, ओप्पो F31 प्रो+ मध्ये 8GB आणि 12GB रॅमचे पर्याय उपलब्ध आहेत. यामुळे, तुम्ही तुमच्या गरजेनुसार स्मार्टफोनची निवड करू शकता.
Oppo F31 Pro vs Oppo F31 Pro plus किंमत
दोन्ही फोनच्या किमतीतही फरक आहे. ओप्पो F31 प्रो प्लस हा प्रो+ च्या तुलनेत थोडा महाग आहे, कारण त्यात काही प्रगत वैशिष्ट्ये आहेत. 8GB रॅमसाठी प्रो प्लसची किंमत 32,999 पासून सुरू होते, तर प्रो+ची किंमत 8GB रॅमसाठी 26,999 पासून सुरू होते.
Oppo F31 Pro vs Oppo F31 Pro plus
ओप्पो F31 प्रो प्लस आणि ओप्पो F31 प्रो+ हे दोन्ही फोन अधुनिक फीचर्ससह येतात. तुमची गरज आणि बजेटनुसार तुम्ही यातील कोणताही फोन निवडू शकता. जर तुम्हाला शक्तिशाली प्रोसेसर, मोठा डिस्प्ले आणि दर्जेदार परफॉर्मन्स हवा असले तर, तुम्ही ओप्पो F31 प्रो प्लस खरेदी करू शकता. पण जर तुम्हाला बजेटमध्ये दमदार फीचर्ससह चांगला फोन हवा असले, तर ओप्पो F31 प्रो+ तुमच्यासाठी उत्तम ठरू शकतो.
|वैशिष्ट्ये
|ओप्पो F31 प्रो
|ओप्पो F31 प्रो+
|प्रोसेसर
|Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3
|MediaTek Dimensity 7300 Energy
|डिस्प्ले
|6.8-इंचाचा AMOLED डिस्प्ले, 120Hz रिफ्रेश रेट
|6.57-इंचाचा AMOLED डिस्प्ले, 120Hz रिफ्रेश रेट
|रॅम
|12GB रॅम
|12GB रॅम
|स्टोरेज
|256GB स्टोरेज
|8GB स्टोरेज
|बॅटरी
|7,000mAh बॅटरी
|7,000mAh बॅटरी
|चार्जिंग
|80W सुपरवूओक (SUPERVOOC) फास्ट चार्जिंग सपोर्ट
|80W सुपरवूओक (SUPERVOOC) फास्ट चार्जिंग सपोर्ट
|मुख्य कॅमेरा
|50-मेगापिक्सलचा मुख्य कॅमेरा
|50-मेगापिक्सलचा मुख्य कॅमेरा
|सेल्फी कॅमेरा
|32-मेगापिक्सलचा सेल्फी कॅमेरा
|32-मेगापिक्सलचा सेल्फी कॅमेरा
|किंमत
|किंमत 26,999 रुपये
|किंमत 32,999 रुपये
|रेंटिग
|IP68
|IP69
|इतर वैशिष्ट्ये
