ETV Bharat / technology

Oppo F31 Pro+, F31 Pro आणि F31, 7000mAh बॅटरीसह भारतात लाँच, जाणून घ्या, किंमत आणि वैशिष्ट्ये

ओप्पोने भारतात F31 मालिका लाँच केलीय. यात F31, F31 Pro आणि F31 Pro+ स्मार्टफोनचा समावेश आहे. हे फोन 7,000 mAh बॅटरी आणि IP68 रेटिंगसह येताय.

Oppo F31 Pro Plus, Oppo F31 Pro and Oppo F31
ओप्पो F31 मालिका (Oppo)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : September 15, 2025 at 1:06 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

हैदराबाद : ओप्पोनं भारतात आपली नवीन F31 मालिका लाँच केली आहे, ज्यात ओप्पो F31, F31 Pro आणि F31 Pro+ या तीन मॉडेल्सचा समावेश आहे. ही मालिका उत्कृष्ट कामगिरी, दीर्घकाळ टिकणारी बॅटरी आणि उच्च दर्जाची टिकाऊपणा यासाठी डिझाइन केलेली आहे. मीडियाटेक आणि स्नॅपड्रॅगन चिपसेट्ससह सुसज्ज असलेली हे फोन 7,000 mAh बॅटरी, 80W फास्ट चार्जिंग आणि IP66/IP68/IP69 वॉटर रेझिस्टन्ससह येतात. याशिवाय, MIL-STD-810H प्रमाणित 360° आर्मर बॉडी या मालिकेला अतिरिक्त मजबुती प्रदान करतं. 19 सप्टेंबरपासून हे स्मार्टफोन तुम्ही फ्लिपकार्ट, ॲमेझॉन आणि ओप्पोच्या ई-स्टोअरवर खरेदी करू शकता.

ओप्पो F31 (Oppo F31)
ओप्पो F31 मध्ये 6.5-इंच AMOLED डिस्प्ले आहे, जो 120Hz रिफ्रेश रेटसह येतो. हा फोन मीडियाटेक डायमेन्सिटी 6300 एनर्जी चिपसेटद्वारे समर्थित आहे आणि व्हेपर कूलिंग चेंबरसह येतो, ज्यामुळं डिव्हाइस थंड राहतं. यात 8GB LPDDR4x रॅम आणि 256GB पर्यंत स्टोरेज आहे. 7,000 mAh बॅटरी आणि 80W फास्ट चार्जिंगसह, याला ColorOS 15 वर चालतो आणि 2 वर्षांचं OS अपडेट्स आणि 3 वर्षांचे सिक्युरिटी अपडेट्स मिळतील. यात 50MP OIS मुख्य कॅमेरा आणि 2MP दुय्यम सेन्सर आहे. सेल्फीसाठी 16MP फ्रंट कॅमेरा आहे, जो अंडरवॉटर फोटोग्राफी आणि व्हिडिओग्राफी मोड्ससह येतो.

Oppo F31 Pro Plus, Oppo F31 Pro and Oppo F31
ओप्पो F31 मालिका (Oppo)

ओप्पो F31 Pro (Oppo F31 Pro)
F31 Pro मध्ये देखील 6.5-इंच AMOLED डिस्प्ले आणि 120Hz रिफ्रेश रेट आहे. यात मीडियाटेक डायमेन्सिटी 7300 एनर्जी चिपसेट आणि 5219 mm² सुपरकूल VC सिस्टम आहे, जी उष्णता व्यवस्थापनासाठी उत्कृष्ट आहे. यात 12GB LPDDR4X रॅम आणि 256GB UFS 3.1 स्टोरेज आहे. 7,000 mAh बॅटरी आणि 80W चार्जिंगसह, हा फोन 50MP मुख्य कॅमेरा आणि 2MP सेन्सरसह येतो. सेल्फीसाठी 32MP फ्रंट कॅमेरा आहे, जो 4K व्हिडिओ रेकॉर्डिंगला समर्थन देतो.

Oppo F31 Pro Plus, Oppo F31 Pro and Oppo F31
ओप्पो F31 मालिका (Oppo)

ओप्पो F31 Pro+ (Oppo F31 Pro Plus)
F31 Pro+ मध्ये 6.8-इंच AMOLED डिस्प्ले आणि 120Hz रिफ्रेश रेट आहे. यात स्नॅपड्रॅगन 7 Gen 3 चिपसेट आणि सुपरकूल VC सिस्टम आहे. यात 12GB LPDDR4X रॅम आणि 256GB UFS 3.1 स्टोरेज आहे. 7,000 mAh बॅटरी आणि 80W चार्जिंगसह, यात 50MP मुख्य कॅमेरा आणि 2MP दुय्यम सेन्सर आहे. सेल्फीसाठी 32MP कॅमेरा आहे, जो उत्कृष्ट फोटो आणि व्हिडिओ गुणवत्ता प्रदान करतो.

Oppo F31 Pro Plus, Oppo F31 Pro and Oppo F31
ओप्पो F31 मालिका (Oppo)
Oppo F31 Pro Plus, Oppo F31 Pro and Oppo F31
ओप्पो F31 मालिका (Oppo)

किंमत आणि उपलब्धता
ओप्पो F31 5G ची किंमत 22,999 रुपये, F31 Pro 5G ची किंमत 26,999 रुपये आणि F31 Pro+ ची किंमत 32,999 रुपये आहे. हे फोन 19 सप्टेंबरपासून फ्लिपकार्ट, ॲमेझॉन आणि ओप्पोच्या ई-स्टोअरवर उपलब्ध होतील.

Oppo F31 Pro Plus, Oppo F31 Pro and Oppo F31
ओप्पो F31 मालिका (Oppo)

हे वाचलंत का :

  1. Fire Lens AI Camera Glasses : 19 सप्टेंबरला भारतात होणार लाँच
  2. ओप्पो A5 प्रो 5G Vs मोटोरोला एज 40 नियो : कोणता आहे तुमच्यासाठी बेस्ट?
  3. नथिंग कंपनीनं 18 सप्टेंबर रोजी नथिंग इअर 3 लाँच होणार

For All Latest Updates

TAGGED:

OPPO F31 PRO PLUSOPPO F31 PROOPPO F31 PRO F31OPPO F31 PRO PLUS PRICEOPPO F31 SERIES

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

Kawasaki KLX230R S 2026 भारतात 1.94 लाखात लॉंच

फॅटी लिव्हरच्या समस्येनं त्रस्त आहात? आहारात समावेश करा 'ही' फळ

होंडाची नवीन इलेक्ट्रिक मोटरसायकल 2 सप्टेंबरला होणार सादर

पावसाळ्यातील आजारांपासून मुलांचा बचाव कसा करायचा? फॉलो करा या टिप्स

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.