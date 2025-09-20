ETV Bharat / technology

Oppo F31 Pro plus 5G vs F31 Pro 5G : कोणता फोन आहे किफायतशीर?

ओप्पोनं भारतात Oppo F31 5G, F31 Pro 5G आणि F31 Pro+ 5G लॉंच केले. यामध्ये 7,000 mAh बॅटरी, 80W चार्जिंग आणि ColorOS 15 आहे.

Oppo F31 Pro plus 5G vs F31 Pro 5G
Oppo F31 Pro plus 5G vs F31 Pro 5G (Oppo)
By ETV Bharat Tech Team

Published : September 20, 2025 at 9:59 AM IST

2 Min Read
हैदराबाद : ओप्पोने भारतात आपल्या F-सीरिज स्मार्टफोन्सच्या नवीन मालिकेत तीन नवीन डिव्हाइसेस लॉच केली आहेत.Oppo F31 5G, F31 Pro 5G आणि F31 Pro+ 5G. या तिन्ही मॉडेल्समध्ये 7,000 mAh बॅटरी, 80W SuperVOOC फास्ट चार्जिंग आणि ColorOS 15 (Android 15 वर आधारित) यासारखी सामायिक वैशिष्ट्ये आहेत. परंतु F31 Pro आणि F31 Pro+ मॉडेल्समध्ये डिस्प्ले, प्रोसेसर आणि प्रीमियम फीचर्सच्या बाबतीत लक्षणीय फरक आहेत. या बातमीत आपण या दोन मॉडेल्सच्या वैशिष्ट्यांची आणि किंमतींची तुलना केली आहे.

Oppo F31 Pro plus 5G
Oppo F31 Pro plus 5G (Oppo)
F31 Pro 5G
F31 Pro 5G (Oppo)

Oppo F31 Pro plus 5G vs Oppo F31 Pro 5G किंमत
ओप्पो F31 Pro 5G ची भारतातील किंमत 8GB + 128GB मॉडेलसाठी 26,999, असून 8GB + 256GB स्टोरेजसाठी 28,999 आहे. 12GB + 256GB स्टोरेजसाठी 30,999 किंमत आहे. हे मॉडेल डेझर्ट गोल्ड आणि स्पेस ग्रे रंगांमध्ये उपलब्ध आहे. दुसरीकडं, F31 Pro+ 5G ची किंमत 8GB + 256GB मॉडेलसाठी 32,999, 12GB + 256GB साठी 34,999 आहे. हे मॉडेल जेमस्टोन ब्लू, हिमालयन व्हाइट आणि फेस्टिव्हल पिंक रंगांमध्ये येते. दोन्ही मॉडेल्स 20 सप्टेंबरपासून ओप्पो इंडिया ऑनलाइन स्टोअर, Amazon.in, Flipkart आणि ऑफलाइन रिटेल पार्टनर्सद्वारे प्री-ऑर्डरसाठी उपलब्ध आहेत. लॉंच ऑफरमध्ये 10% बँक डिस्काउंट, 3,500 पर्यंत एक्सचेंज बोनस आणि 6 महिन्यांपर्यंत नो-कॉस्ट EMI यांचा समावेश आहे.

Oppo F31 Pro plus 5G
Oppo F31 Pro plus 5G (Oppo)
Oppo F31 Pro 5G
Oppo F31 Pro 5G (Oppo)

Oppo F31 Pro plus 5G vs F31 Pro 5G डिझाइन
दोन्ही मॉडेल्स ओप्पोच्या 360-डिग्री आर्मर बॉडी डिझाइनसह येतात, जे MIL-STD-810H मानकांनुसार टिकाऊपणा सुनिश्चित करतं. F31 Pro 5G ची जाडी 7.96-8.0 मिमी आणि वजन 190-191 ग्रॅम आहे, तर F31 Pro+ 5G ची जाडी रंगानुसार 7.7-7.9 मिमी आणि वजन 195-204 ग्रॅम आहे. दोन्ही मॉडेल्स IP66, IP68 आणि IP69 रेटिंगसह धूळ, पाणी आणि उच्च-दाबाच्या पाण्यापासून संरक्षण देतात.

Oppo F31 Pro 5G
Oppo F31 Pro 5G (Oppo)
Oppo F31 Pro plus 5G
Oppo F31 Pro plus 5G (Oppo)

Oppo F31 Pro plus 5G vs F31 Pro 5G डिस्प्ले
F31 Pro 5G मध्ये 6.57-इंच FHD+ OLED डिस्प्ले आहे, ज्याची रिझोल्यूशन 2372x1080, 120Hz रिफ्रेश रेट आणि 1400 निट्स पीक ब्राइटनेस आहे. याउलट, F31 Pro+ 5G मध्ये 6.8-इंच AMOLED डिस्प्ले आहे, ज्याची रिझोल्यूशन 2800x1280, 453 PPI आणि 1600 निट्स पीक ब्राइटनेस आहे. दोन्ही डिस्प्लेमध्ये 10-bit कलर डेप्थ आणि 2160Hz PWM डिमिंग आहे, परंतु Pro+ मॉडेल BOE Q10 तंत्रज्ञान आणि AGC DT-Star D+ कव्हर ग्लाससह प्रीमियम आहे.

Oppo F31 Pro 5G
Oppo F31 Pro 5G (Oppo)
Oppo F31 Pro plus 5G
Oppo F31 Pro plus 5G (Oppo)

Oppo F31 Pro plus 5G vs F31 Pro 5G प्रोसेसर
F31 Pro 5G मध्ये MediaTek Dimensity 7300-Energy प्रोसेसर आहे, जो 4nm प्रक्रियेवर बनला आहे, तर F31 Pro+ 5G मध्ये Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 प्रोसेसर आहे. दोन्ही मॉडेल्स LPDDR4X RAM आणि UFS 3.1 स्टोरेज वापरतात, ज्यामुळं ॲप लोडिंग आणि फाइल ट्रान्सफर जलद होते.

Oppo F31 Pro 5G
Oppo F31 Pro 5G (Oppo)

Oppo F31 Pro plus 5G vs F31 Pro 5G बॅटरी आणि कॅमेरा
दोन्ही मॉडेल्समध्ये 7,000 mAh बॅटरी आणि 80W SuperVOOC चार्जिंग आहे. कॅमेरा सेटअपमध्ये 50MP मुख्य कॅमेरा (OIS सह) आणि 2MP मोनोक्रोम डेप्थ सेन्सर आहे. दोन्ही मॉडेल्समध्ये 32MP फ्रंट कॅमेरा आहे. F31 Pro+ 5G 4K व्हिडिओ रेकॉर्डिंग, मल्टी-व्ह्यू शूटिंग आणि 10X डिजिटल झूमसह प्रगत व्हिडिओ क्षमता देते.

वैशिष्ट्यOppo F31 Pro 5GOppo F31 Pro+ 5G
डिस्प्ले6.57-इंच FHD+ OLED, 120Hz, 1400 nits6.8-इंच AMOLED, 120Hz, 1600 nits, 453 PPI
प्रोसेसरMediaTek Dimensity 7300-Energy (4nm)Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 (4nm)
रॅम/स्टोरेज व्हेरिएंट्स8GB+128GB, 8GB+256GB, 12GB+256GB8GB+256GB, 12GB+256GB
रंगDesert Gold, Space GreyGemstone Blue, Himalayan White, Festival Pink
किंमत (INR)₹26,999 / ₹28,999 / ₹30,999₹32,999 / ₹34,999
उपलब्धता20 सप्टेंबर 2024 पासून20 सप्टेंबर 2024 पासून
ऑफर10% बँक डिस्काउंट, ₹3,500 पर्यंत एक्सचेंज, 6 महिने No-cost EMI10% बँक डिस्काउंट, ₹3,500 पर्यंत एक्सचेंज, 6 महिने No-cost EMI

