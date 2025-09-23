Oppo A6 Pro 5G : 7,000mAh बॅटरी आणि मीडियाटेक डायमेन्सिटी 6300 प्रोसेसरसह सादर
ओप्पो A6 प्रो 5G, एक शक्तिशाली मिड-रेंज स्मार्टफोन, सादर झालाय. मीडियाटेक डायमेन्सिटी 6300 प्रोसेसर आणि 7,000mAh बॅटरीसह, हा फोन चार आकर्षक रंगांमध्ये उपलब्ध आहे.
हैदराबाद : ओप्पोनं आपला नवीन मिड-रेंज स्मार्टफोन, ओप्पो A6 प्रो 5G, (Oppo A6 Pro 5G unveiled) चीनमध्ये सादर केला आहे. हा फोन ओप्पो A6 प्रोचा 5G प्रकार असून, यात शक्तिशाली मीडियाटेक डायमेन्सिटी 6300 प्रोसेसर (MediaTek Dimensity 6300 processor) आणि 7,000mAh बॅटरीसह अनेक आकर्षक वैशिष्ट्ये आहेत. लुनार टायटॅनियम, स्टेलर ब्लू, रोजवूड रेड आणि कोरल पिंक या चार रंगांमध्ये उपलब्ध असलेला हा फोन लवकरच भारतात लाँच होण्याची शक्यता आहे. याच्या उत्कृष्ट डिस्प्ले, कॅमेरा आणि कनेक्टिव्हिटी वैशिष्ट्यांमुळं हा फोन मिड-रेंज सेगमेंटमध्ये लक्ष वेधणार आहे.
Oppo A6 Pro 5G वैशिष्ट्ये
ओप्पो A6 प्रो 5G मध्ये 6.57-इंचांचा FHD+ डिस्प्ले आहे, ज्याचा रिझोल्यूशन 2372x1080 पिक्सेल आहे. याचा स्क्रीन-टू-बॉडी रेशो 93% असून, 120Hz पर्यंत व्हेरिएबल रिफ्रेश रेट आणि 240Hz टच सॅम्पलिंग रेट आहे. डिस्प्ले 100% DCI-P3 आणि sRGB कलर गॅमटला सपोर्ट करतो, तसंच 10-बिट कलर डेप्थसह 1.07 अब्ज रंग दाखवतो. सामान्य परिस्थितीत 600 निट्स आणि हाय-ब्राइटनेस मोडमध्ये 1400 निट्स ब्राइटनेस मिळतं. डिस्प्ले पॅनल AGC DT-Star D+ आहे.
Oppo A6 Pro 5G कॅमेरा
या फोनमध्ये ड्युअल रियर कॅमेरा सेटअप आहे, ज्यामध्ये 50-मेगापिक्सेलचा वाइड-एंगल मुख्य कॅमेरा (f/1.8 अपर्चर, 76-डिग्री FOV) आणि 2-मेगापिक्सेलचा मोनोक्रोम कॅमेरा (f/2.4 अपर्चर, 89-डिग्री FOV) आहे. फ्रंट कॅमेरा 16-मेगापिक्सेलचा आहे (f/2.4 अपर्चर, 85-डिग्री FOV). रियर कॅमेरा फोटो, व्हिडिओ, पोर्ट्रेट, नाइट, पॅनोरमा, स्लो-मोशन, ड्युअल-व्ह्यू व्हिडिओ, टाइम-लॅप्स, स्टिकर, हाय-रिझोल्यूशन, गूगल लेन्स, अंडरवॉटर, प्रो आणि डॉक्युमेंट स्कॅनर मोड्सना सपोर्ट करतो. व्हिडिओ रेकॉर्डिंग 1080p आणि 720p (60fps/30fps) मध्ये करता येते, तसंच 720p मध्ये 120fps स्लो-मोशन आणि 1080p मध्ये 30fps टाइम-लॅप्स रेकॉर्डिंग शक्य आहे.
Oppo A6 Pro 5G प्रोसेसर आणि बॅटरी
हा फोन मीडियाटेक डायमेन्सिटी 6300 ऑक्टा-कोर SoC नं सुसज्ज आहे, ज्यामध्ये दोन Arm A76 कोर (2.4GHz) आणि सहा Arm A55 कोर (2.0GHz) आहेत, तसंच Mali-G57 MC2 GPU आहे. यात 7,000mAh बॅटरी आहे, जी 80W SUPERVOOC फास्ट चार्जिंगला सपोर्ट करते. याशिवाय 67W आणि त्याखालील SUPERVOOC, 44W PPS आणि 13.5W PD चार्जिंग प्रोटोकॉल्सना देखील सपोर्ट आहे. बायोमेट्रिक वैशिष्ट्यांमध्ये इन-डिस्प्ले ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट सेन्सर आणि फेशियल रेकग्निशन यांचा समावेश आहे.
Oppo A6 Pro 5G कनेक्टिव्हिटी आणि स्टोरेज
ओप्पो A6 प्रो 5G मध्ये ड्युअल नॅनो-सिम/नॅनो-USIM सपोर्ट, Wi-Fi 5, ब्लूटूथ 5.4, USB टाइप-C, NFC आणि ColorOS 15.0 ऑपरेटिंग सिस्टम आहे. यात 6GB+128GB, 8GB+256GB आणि 12GB+256GB असे तीन स्टोरेज पर्याय आहेत, जे LPDDR4X RAM आणि UFS 2.2 ROM वापरतात. फोन स्टोरेज कार्ड आणि USB OTG ला देखील सपोर्ट करतं.
Oppo A6 Pro 5G किंमत आणि उपलब्धता
ओप्पोनं अद्याप A6 प्रो 5G ची किंमत आणि उपलब्धता जाहीर केलेली नाही. मात्र, हा फोन भारतासह जागतिक बाजारपेठेत लवकरच लाँच होण्याची अपेक्षा आहे.
