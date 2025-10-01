OPPO A6 5G : 7,000mAh बॅटरी, 80W चार्जिंग, 120Hz AMOLED डिस्प्लेसह लॉंच
ओप्पो A6 5G : 7,000mAh बॅटरी, 80W चार्जिंग, 120Hz AMOLED डिस्प्ले आणि 12GB रॅमसह लॉंच झालाय.
Published : October 1, 2025 at 10:48 AM IST
हैदराबाद : ओप्पोनं बजेट सेगमेंट ओप्पो A6 5G लॉंच केलाय. याफोनमध्ये अनेक प्रीमियम फीचर्स बजेट किंमतीत आणले आहेत. 7,000mAh मोठी बॅटरी आणि 80W फास्ट चार्जिंगसह हा फोन येतो. 12 जीबी रॅम आणि 512 जीबी स्टोरेजपर्यंत पर्यायांसह 6.5-इंच FHD+ AMOLED डिस्प्ले 120Hz रिफ्रेश रेट तो लॉंच झालाय. हा फोन भारतात पुढील काही दिवसात लॉंच होण्याची शक्यता आहे.
ओप्पो A6 5G
ओप्पो A6 5G फोन विविध कॉन्फिगरेशन्समध्ये उपलब्ध आहे. बेस मॉडेल 8 जीबी रॅम आणि 256 जीबी स्टोरेजसह येतो, तर टॉप व्हेरिएंटमध्ये 12 जीबी रॅम आणि 512 जीबी इंटरनल स्टोरेज आहे. चीनमधील सुरुवातीची किंमत सीएनवाय 1,599 आहे, जी भारतीय रुपयांमध्ये सुमारे 19,935 इतकी होते. भारतातील अधिकृत लाँचची तारीख अद्याप जाहीर झालेली नाही, पण कंपनीच्या धोरणानुसार हा फोन 3 ते 4 महिन्यांत भारतीय बाजारात दाखल होण्याची शक्यता आहे. ओप्पोच्या या नवीन मॉडेलनं बजेट सेगमेंटमध्ये स्पर्धेला नवीन आयाम दिला आहे, कारण यात प्रीमियम फीचर्स जसं की मोठी बॅटरी, हाय रिफ्रेश रेट डिस्प्ले आणि चांगला परफॉर्मन्स मिळतोय.
डिस्प्ले आणि डिझाइन
ओप्पो A6 5G फोनमध्ये 6.5-इंच FHD+ AMOLED डिस्प्ले आहे, जो 120Hz अॅडाप्टिव्ह रिफ्रेश रेटसह येतो. हा डिस्प्ले अत्यंत स्मूथ अनुभव देतो, ज्यामुळं व्हिडिओ स्ट्रीमिंग, गेमिंग आणि स्क्रोलिंग सुखद होते. रंगांची अचूकता आणि कॉन्ट्रास्ट यामुळं व्ह्यूइंग एक्सपीरियन्स उत्तम आहे. याशिवाय, फोनला IP69 रेटिंग मिळालं आहे, जे पूर्णपणे धूळ आणि पाण्यापासून संरक्षण देतं. सिक्युरिटीच्या दृष्टीनं इन-डिस्प्ले ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट सेंसर आहे, जो जलद आणि विश्वासार्ह आहे. डिझाइनच्या बाबतीत, फोन स्लिम आणि प्रीमियम लक देतो. तो ब्लू ओशन, लाइट व्हेल्व्हेट ग्रे आणि फॅन मँगेश्वा पिंक या तीन रंगांमध्ये उपलब्ध आहे. हलक्या वजनामुळं आणि मॅट फिनिशमुळं त्याला हातात पकडणं सोपं आहे.
परफॉर्मन्स
परफॉर्मन्सच्या बाबतीत, ओप्पो A6 5G मीडियाटेक डायमेंसिटी 3600 5G चिपसेटनं सुसज्ज आहे. हा ऑक्टा-कोर प्रोसेसर दैनंदिन वापरासाठी उत्तम आहे, जसं की सोशल मीडिया, वेब ब्राउझिंग आणि मल्टिटास्किंग. भारतातील अनेक बजेट फोनमध्ये हा चिपसेट ट्रेंडिंग आहे, कारण तो ऊर्जा-कार्यक्षम आहे आणि 5G सपोर्ट देतो. गेमिंगसाठी, हलकं गेम्स आणि मॉडरेट ग्राफिक्सवरील BGMI किंवा कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल चालवता येतील. 12 जीबी रॅम आणि 512 जीबी स्टोरेजमुळं मल्टिटास्किंग स्मूथ राहतं. स्टोरेज एक्सपँन्शनसाठी मायक्रोएसडी कार्ड स्लॉट नाही, पण 512 जीबी स्टोरेज पुरेसं आहे. ऑपरेटिंग सिस्टम अँड्रॉइड 15 वर आधारित कलरओएस 15 आहे, ज्यात AI फीचर्स आणि कस्टमायझेशन ऑप्शन्स आहेत. एकूणच, हा फोन स्टुडंट्स आणि यंग प्रोफेशनल्सला फायदेशीर ठरू शकतो.
कॅमेरा सेटअप आणि बॅटरी
यात 50 एमपी वाइड-एंगल मुख्य सेंसर आणि 2 एमपी मोनोक्रोम सेंसर आहे. मुख्य कॅमेरा दिवसा आणि कमी प्रकाशात चांगल्या फोटो घेतो, ज्यात HDR आणि नाइट मोड आहे. सेल्फीसाठी 16 एमपी फ्रंट कॅमेरा आहे, जो व्हिडिओ कॉल्स आणि सोशल मीडिया पोस्ट्ससाठी योग्य आहे. व्हिडिओ रेकॉर्डिंग 1080p पर्यंत सपोर्ट करते. बॅटरी ही या फोनचं मुख्य वैशिष्ट्य आहे. 7,000mAh क्षमतेची लार्ज बॅटरी एका चार्जवर 2 दिवस टिकते. 80W वायर्ड फास्ट चार्जिंगमुळं 0 ते 50% चार्ज फक्त 20 मिनिटांत होतो. याशिवाय, रिव्हर्स चार्जिंग आणि AI बॅटरी ऑप्टिमायझेशन फीचर्स आहेत. कनेक्टिव्हिटीमध्ये 5G, वाय-फाय 6 आणि ब्लूटूथ 5.3 आहे.
