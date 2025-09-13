ओप्पो A5 प्रो 5G Vs मोटोरोला एज 40 नियो : कोणता आहे तुमच्यासाठी बेस्ट?

ETV Bharat / technology

Oppo A5 Pro 5G vs Motorola Edge 40 Neo : हे दोन्ही फोन प्रीमियम डिस्प्ले आणि आकर्षक वैशिष्ट्यांसह येतात. यातील होणाता फोन तुमच्यासाठी योग्य आहे?

Oppo A5 Pro 5G vs Motorola Edge 40 Neo
ओप्पो A5 प्रो 5G Vs मोटोरोला एज 40 नियो (Oppo,Motorola)
By ETV Bharat Tech Team

Published : September 13, 2025 at 12:31 PM IST

हैदराबाद : आजच्या स्मार्टफोन बाजारात ग्राहकांना परफॉर्मन्स, डिझाइन आणि किंमत यांच्यातील संतुलन साधणे हे कठीण काम झालं आहे. ओप्पो A5 प्रो 5G आणि मोटोरोला एज 40 नियो हे दोन्ही मिड-रेंज फोन आहेत. ओप्पो मोठ्या बॅटरी आणि कमी किंमतीवर भर देते, तर मोटोरोला प्रीमियम डिस्प्ले, चांगली परफॉर्मन्स आणि कॅमेर्‍यावर लक्ष केंद्रित करतं. या बातमीत आपण या दोन फोनचं तुलनात्मक विश्लेषण करू, ज्यामुळं तुम्हाला योग्य निवड करता येईल.

Motorola Edge 40 Neo
Motorola Edge 40 Neo (Motorola)
Oppo A5 Pro 5G
Oppo A5 Pro 5G (Oppo)

आजच्या वेगवान जीवनात स्मार्टफोन हा केवळ संवादाचा साधन नाही, तर मनोरंजन, काम आणि क्रिएटिव्हिटीचा भाग झाला आहे. ओप्पो A5 प्रो 5G हा फोन बजेटप्रेमी ग्राहकांसाठी डिझाइन केला गेला असून, त्याची किंमत 17,999 आहे. दुसरीकडं, मोटोरोला एज 40 नियो 22,999 च्या किंमतीत प्रीमियम अनुभव देतो. हे दोन्ही फोन 5जी सपोर्टसह येतात आणि मिड-रेंज सेगमेंटमध्ये स्पर्धा करतात.

Oppo A5 Pro 5G
Oppo A5 Pro 5G (Oppo)
Motorola Edge 40 Neo
Motorola Edge 40 Neo (Motorola)

प्रोसेसर आणि परफॉर्मन्स
ओप्पो A5 प्रो 5G मध्ये मीडियाटेक डायमेंसिटी 6300 चिपसेट आहे, जो 2.4 GHz पर्यंत क्लॉक स्पीड देतो. यात 8 जीबी रॅम आणि 8 जीबी व्हर्च्युअल रॅमसह 128 जीबी स्टोरेज आहे. हे दैनंदिन वापर, सोशल मीडिया आणि हलक्या गेमिंगसाठी पुरेसं आहे.मोटोरोला एज 40 नियो मध्ये मीडियाटेक डायमेंसिटी 7030 चिपसेट आहे, जो 2.5 GHz स्पीड देतो. यात 12 जीबी रॅम आणि 256 जीबी स्टोरेज आहे, ज्यामुळे मल्टिटास्किंग आणि हेवी गेमिंगसाठी उत्तम आहे.

Oppo A5 Pro 5G
Oppo A5 Pro 5G (Oppo)
Motorola Edge 40 Neo
Motorola Edge 40 Neo (Motorola)

डिस्प्ले आणि बॅटरी
ओप्पो A5 प्रो 5G मध्ये 6.67 -इंच LCD स्क्रीन आहे, ज्याचा रिझोल्यूशन 720×1604 पिक्सेल्स (264ppi) आहे. 120 Hz रिफ्रेश रेटसह येत असलं तरी HDR सपोर्ट यात मिळत नाही, त्यामुळं ब्राइटनेस आणि शार्पनेस मर्यादित आहे. दुसरीकडं मोटोरोला एज 40 नियो मध्ये 6.55-इंच pOLED डिस्प्ले आहे, 1080×2400 रिझोल्यूशन (402ppi), HDR10+ आणि 1200 निट्स पीक ब्राइटनेससह. 144 Hz रिफ्रेश रेटमुळं व्हिडिओ स्ट्रीमिंग आणि गेमिंग स्मूथ वाटतं.

Oppo A5 Pro 5G
Oppo A5 Pro 5G (Oppo)
Motorola Edge 40 Neo
Motorola Edge 40 Neo (Motorola)

बॅटरी
ओप्पोमध्ये 5800mAh आहे, जी 45W चार्जिंगसह दीर्घ काळ टिकते. मोटोरोला 5000 mAh बॅटरीसह येतो, हा फोन 68W फास्ट चार्जिंगमुळं ते लवकर चार्ज होतो.

कॅमेरा
ओप्पो A5 प्रो 5G मध्ये 50 MP प्रायमरी + 2 MP डेप्थ सेन्सर आणि 8 MP फ्रंट कॅमेरा आहे. व्हिडिओ 1080 पर्यंत रेकॉर्ड करतो, जो बेसिक फोटोग्राफीसाठी ठीक आहे. मोटोरोलामध्ये 50 MP OIS प्रायमरी + 13 MP अल्ट्रावाइड आणि 32MP फ्रंट कॅमेरा आहे.हा फोन 4K व्हिडिओ रेकॉर्डिंगसह सेल्फी आणि लो-लाइट फोटोग्राफी उत्तम आहे.

किंमत आणि ऑफर्स
ओप्पो A5 प्रो 5G 17,998 मध्ये उपलब्ध आहे, ज्यात लॉंच प्राईसवर कोणतेही मोठे डिस्काउंट मिळतं नाहीय. हे फोन बजेट ग्राहकांसाठी उत्तम डील आहे. मोटोरोला एज 40 नियो 22,999 च्या किंमतीत येतो, पण फ्लिपकार्टवर 2000 क्रेडिट कार्ड डिस्काउंट आणि अ‍ॅक्सिस बँक कार्डवर 5% कॅशबॅक मिळतो, ज्यामुळं प्रत्यक्ष किंमत कमी होते. हे ऑफर्स फोनला आणखी आकर्षक बनवतात. ओप्पो A5 प्रो 5G बजेट आणि दीर्घ बॅटरी लाइफ हवी असणाऱ्यांसाठी उत्तम आहे. मोटोरोला एज 40 नियो जे प्रीमियम डिस्प्ले, चांगला परफॉर्मन्स आणि कॅमेरा प्रोफेशनल्स किंवा मल्टिमीडिया लवर्ससाठी योग्य.

