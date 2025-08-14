ETV Bharat / technology

ऑपरेशन तिरंगा : भारताच्या 79व्या स्वातंत्र्य दिनानिमित्त जिओहॉटस्टारवर मोफत स्ट्रीमिंग - 79TH INDEPENDENCE DAY

भारताच्या 79व्या स्वातंत्र्य दिनानिमित्त, जिओहॉटस्टारनं ‘ऑपरेशन तिरंगा’ सुरू केलंय. ‘तिरंगा एक, कहान्या अनेक’ (Tiranga Ek Kahanya Anek) थीम अंतर्गत, 15 ऑगस्टला संपूर्ण कंटेंट मोफत असेल.

ऑपरेशन तिरंगा मोहिम (JioHotstar)
By ETV Bharat Tech Team

Published : August 14, 2025 at 12:33 PM IST

हैदराबाद : भारत आपला 79 वा स्वातंत्र्य दिन साजरा करण्याच्या तयारीत असताना, जिओहॉटस्टार या ओटीटी प्लॅटफॉर्मनं ‘ऑपरेशन तिरंगा’ ही एक विशेष मोहीम सुरू केली आहे. या उपक्रमाद्वारे देशाच्या स्वातंत्र्याच्या सन्मान करण्याचा प्रयत्न आहे. ‘तिरंगा एक, कहान्या अनेक’ (Tiranga Ek Kahanya Anek) या थीम अंतर्गत, भारतीय तिरंग्याच्या रंगांमधील विविधता, भावना आणि आदर्शांना उजागर करणाऱ्या कथांचा संग्रह सादर केला आहे. विशेष म्हणजे, 15 ऑगस्ट रोजी जिओहॉटस्टार आपली संपूर्ण कंटेंट लायब्ररी मोफत उपलब्ध (Free Streaming on JioHotstar) करणार आहे, ज्यामुळं देशभरातील प्रेक्षकांना सर्वसमावेशक आणि सुलभ मनोरंजनाचा अनुभव मिळणार आहे.

स्वातंत्र्य दिनाच्या निमित्तानं, जिओहॉटस्टारनं‘ऑपरेशन तिरंगा’ या उपक्रमांतर्गत एक अनोखा उपक्रम सादर केला आहे. या मोहिमेच्या केंद्रस्थानी आहे तिरंग्याच्या रंगांनी प्रेरित कथांचा संग्रह, ज्यामध्ये भारताच्या शौर्य, त्याग आणि सांस्कृतिक वारशाला सलाम करणाऱ्या कथा समाविष्ट आहेत. 15 ऑगस्ट रोजी, प्रेक्षकांना जिओहॉटस्टारवरील सर्व चित्रपट, मालिका आणि विशेष कार्यक्रम मोफत पाहता येतील. यासोबतच, प्लॅटफॉर्मवर एक खास स्प्लॅश स्क्रीनद्वारे प्रेक्षकांचं स्वागत केलं जाईल, जे भारताच्या रंग आणि भावनांचं प्रतीक असेल.

या खास संग्रहात तिरंग्याच्या रंगांवर आधारित कथा विभागल्या गेल्या आहेत. केशरी रंग शौर्य आणि वीरतेच्या कथा दर्शवतो, ज्यात ‘टेक ऑफ’, ‘मद्रास कॅफे’ आणि ‘आयबी71’ यांसारखे चित्रपट समाविष्ट आहेत. पांढरा रंग त्याग आणि संवेदनशीलतेच्या कथा उलगडतो, ज्यामध्ये ‘सालाकार’, ‘नीरजा’, ‘मंगल पांडे: द रायझिंग’ आणि ‘चंद्रशेखर’ या चित्रपटांचा समावेश आहे. हिरवा रंग सांस्कृतिक वारसा आणि अभिमानाला सलाम करतो, ज्यामध्ये ‘सर्जमीन’, ‘केसरी 2’ आणि ‘एअरलिफ्ट’ यांसारख्या कथा आहेत.


जिओहॉटस्टारच्या ब्रँड आणि क्रिएटिव्ह हेड मिनाक्षी अचन यांनी सांगितलं की, प्रेक्षकांना काय पाहायचे, कधी पाहायचं आणि कसं पाहायचं याचं स्वातंत्र्य देणे हा आमचा उद्देश आहे. ‘ऑपरेशन तिरंगा’ हा कार्यक्रम त्याच विचारावर आधारीत आहे. या मोहिमेद्वारे आम्ही स्वातंत्र्य दिनाचा उत्साह साजरा करत आहोत.”

‘ऑपरेशन तिरंगा’ ही मोहीम ॲपमधील विशेष टेकओव्हर, प्राइमटाइम टीव्ही स्पॉट्स, आउटडोअर जाहिराती, डिजिटल आणि सोशल मीडियाद्वारे प्रेक्षकांपर्यंत पोहोचेल. याशिवाय, माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाशी सहकार्य करून, ध्वज शिष्टाचाराबाबत जागरूकता वाढवण्याचा प्रयत्न केला जाईल. मनोरंजन, शिक्षण आणि देशभक्ती यांचा सुंदर संगम या मोहिमेतून साधला जाणार आहे.

जिओहॉटस्टारच्या या उपक्रमामुळं प्रेक्षकांना प्रेरणादायी आणि माहितीपूर्ण कथा अनुभवण्याची संधी मिळेल. स्वातंत्र्य दिनाच्या निमित्तानं, जिओहॉटस्टार सर्व भारतीयांसाठी मनोरंजन अधिक समावेशक आणि अर्थपूर्ण बनवण्याचा प्रयत्न करत आहे.

